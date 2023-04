Baiba Rubesa: Spēt dziļi ieelpot, piecelties un sākt visu no jauna

Mūsdienās ir nepieciešama jauna superspēja – atgūties no satricinājumiem un pielāgoties mainīgiem apstākļiem. Tā nepieciešama gan valsts un biznesa, gan individuālā līmenī, jo šobrīd visi esam vienā laivā nemierīgā okeānā, kas arvien biežāk spēji uzbango. Pēdējie trīs gadi tam ir spilgts apliecinājums – pandēmija un karš Ukrainā, kas par 180 grādiem mainīja spēles noteikumus. Šie notikumi ietekmēja valstu politikas, noieta tirgus un mūsu ikdienas sadzīvi. Ir skaidrs, ka miera nebūs, jo izaicinājumi, kas saistīti ar klimata pārmaiņām un mākslīgā intelekta attīstību, dzīvi padarīs vēl neprognozējamāku, tāpēc spēja atgūties jeb angliski resilience ir īpašība, kas mūsu visus var noturēt virs ūdens un palīdzēt saskatīt jaunus apvāršņus, jo pārmaiņas ir arī iespēju laiks.

Gan pētījumi par ekonomisko krīzi 2008. gadā, gan pandēmijas ietekmi liecina, ka ekonomiskie satricinājumi vairāk ietekmē sievietes un sašūpo tā jau tik trauslo dzimumu vienlīdzību, īpaši attīstības valstīs. Arī augsti attīstītās Rietumvalstis nav pasargātas, jo arī pie mums krīzes atstāj lielāku iespaidu uz sieviešu nodarbinātību, atalgojumu un finansiālo nodrošinājumu. Kā liecina Starptautiskās Darba organizācijas dati, pandēmijas rezultātā darbu zaudēja divas reizes vairāk jaunu sieviešu nekā jaunu vīriešu, un augstu ienākumu valstīs jaunu sieviešu nodarbinātība samazinājās par teju 12%.

Tā kā sieviešu vidējā darba alga ir zemāka nekā vīriešiem, viņas arī sāpīgāk izjūt, piemēram, inflācijas kāpumu. Tiesa virkne pētījumu, piemēram, par postpadomju valstīm liecina, ka sievietes daudz ātrāk spēja pieņemt iekārtas maiņu un atrast savu vietu jaunajā sistēmā. Acīmredzot sieviešu izdzīvošanas instinkts ir nedaudz spēcīgāks un krīzes apstākļos palīdzošs. Viņas ātrāk saprot, ka ir nepieciešams pārkvalificēties, gūt ienākumus, pielāgoties, jo nereti nes galveno atbildību ne tikai par sevi, bet arī bērniem un vecvecākiem. Tādēļ spēja atgūties pēc triecieniem sievietēm ir īpaši aktuāla un attīstāma.

Ko tas nozīmē - spēt atgūties un atsperties? Valstu līmenī tā ir ātra reakcija un politikas maiņa, biznesa vidē - atrast jaunus noieta tirgus, mainīt cenas, veicināt darbinieku ekonomisko noturību, bet individuālā līmenī – spēja pielāgoties neskaidriem spēles noteikumiem gan finansiāli, gan psiholoģiski. Jau agrāk savā uzņēmumu vadības pieredzē neesmu piedzīvojusi, ka īstenotos kāds piecgades plāns, vienmēr ir bijušas novirzes gan pa labi, gan pa kresi. Šobrīd ir jārēķinās ar to, ka pat gada plāns var būt vairākas reizes jākoriģē. Viss, ko kādreiz pieņēmām par stabilu un drošu, var sašķobīties.

Un tieši neprognozējamība šajos apstākļos ir visgrūtākais, jo nav iespēja iepriekš sagatavoties. Uzņēmumu sekmīgai attīstībai ir ļoti svarīga paredzama nodokļu un investīciju politika, taču globālie satricinājumi spīlēs nostāda arī valstu valdības, jo arī tām ir jāspēj būt elastīgām un pielāgoties spējīgām, nereti skarot arī nodokļu politiku. Tāpēc būt valstu vai uzņēmumu vadītājiem šobrīd ir ļoti izaicinoši.

Diemžēl nav vienas formulas, kā ar nestabilitāti cīnīties, jo vairumā gadījumu katra situācija ir ļoti individuāla. Tomēr ir vairākas rīcības, kas var palīdzēt.

Pirmkārt, ir svarīgi nepalikt vienam, bet tīkloties, iepazīties ar citu pieredzes stāstiem, saprast kā apkārtējie tiek galā ar situāciju. Uzņēmumu vadītājiem ir svarīgi iesaistīties nozares asociācijās, tikties ar līdzīgi domājošiem, meklēt profesionālu atbalstu. Katrs uzklausīts pieredzes stāsts var nest patiesības graudu arī sev, parādīt virzienu, kas iepriekš netika saskatīts. Katrs mēs ejam cauri dažādiem pārmaiņu vējiem, un galu galā tos kaut kā nebūt pārlaižam.

Otrkārt, būt atvērtam pārmaiņām un spītīgi neturēties tām pretī. Iespējami ātri ir jāsaprot, kurus apstākļus ir tavos spēkos mainīt, kurus nē. Nav jēga triekties aizslēgtās durvīs vai skriet pakaļ vilcienam, kurš jau sen izgājis no pieturas. Kamēr gaidīsi, kad situācijas stabilizēsies un atgriezīsies vecajās sliedēs, citi paskries tev garām. Lūkojies pēc jauniem noieta tirgiem un veidiem kā pārstrukturizēt savu biznesu.

Treškārt, neatlaidīgi meklēt citus ceļus. Nedrīkst sastingt, jo sastinguma pozīcija padara vēl ievainojamāku. Mums ir jākļūst līdzīgiem startup uzņēmējiem, jo jaunuzņēmēju pasaulē izdzīvo tikai dinamiskākie, kustīgākie un pielāgoties spējīgākie, kuri nemitīgi meklē jaunas iespējas un inovatīvus risinājumus un nebaidās kļūdīties. Te priekšrocība ir mazākiem uzņēmumiem, jo tiem ir vieglāk būt dinamiskiem un ātrāk pieņemt lēmumus.

Ceturtkārt, spēt lūkoties pāri ierastajām nozaru, profesiju, valstu robežām, jo tās kļūst arvien izplūdušākas un neskaidrākas. Jābūt gatavam nemitīgi izglītoties, jo vairāku disciplīnu sintēze veidos arvien jauna līmeņa diskursus. Mākslīgais intelekts jau tagad nojauc daudzas robežas, un ar to ir jārēķinās.

Dzīvojam neparastā, lielu pārmaiņu laikā. Un tā ir tikai katra paša atbildība to pārvērst par lielo iespēju laiku. Kā filmā "Svinga laiks" dzied Freds Astērs "Dziļi ieelpo, piecelies, notrauc putekļus un sāc visu no jauna." (So take a deep breath, Pick yourself up, dust yourself off, Start all over again). Tieši tā ir jaunā izdzīvošanas formula!

Lai aktualizētu tēmu par sieviešu ekonomisko iespējošanu un līderību, šī gada 27. aprīlī Rīgā organizēsim "Novatore Impact Summit", ar spožām pasaules līmeņa biznesa līderēm, politiķēm un starptautisko organizāciju vadītājām no 10 valstīm, jo mūsu problēmas un iespējas ir kļuvušas globālas!