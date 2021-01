Daiga Mieriņa: Dialogs – svarīgākais Rīgas un Pierīgas mobilitātes attīstībā

Dzīve un statistika rāda, ka Rīgas sabiedriskajā transportā pasažieru plūsma arvien samazinās, savukārt Pierīgā dzīvojošo skaits un līdz ar to ikdienas migrācija uz galvaspilsētu – palielinās. Rīgas plānošanas reģiona (RPR) veiktā izpēte arī liecina, ka ikdienas svārstmigrācija nesakrīt ar RPR robežām, jo ļoti intensīva tā ir, piemēram, Jelgavas virzienā. Tāpēc nepieciešamas pārmaiņas, lai ceļš uz galvaspilsētu Rīgas metropoles reģionā dzīvojošajiem ik dienas būtu ērts un ātrs.

Pirmais solis – vienota transporta plūsmas plānošana. Šobrīd diennaktī virzienā Rīga – Ādaži pa Brīvības ielu kursē 68 sabiedriskā autobusa reisi, kamēr virzienā Imanta – Jugla ceļu mēro 64 "Rīgas satiksmes" sabiedriskā transporta reisi. Tas uzskatāmi parāda maršrutu dublēšanos, kas patlaban ir bieža parādība, jo esošā sabiedriskā transporta sistēma izveidota tā, ka Rīga, Pierīga un pārējā Latvija – katra savus maršrutus un to noslodzi plāno atsevišķi. Sistēmu nemainot, ir skaidrs, ka nākotnē tā prasīs arvien vairāk līdzekļu un sastrēgumos pavadītā laika, palielinās arī ceļu noslodzi un CO 2 izmešus. To mēs, protams, nevēlamies.

RPR piedalās darba grupā, kas strādā pie kopīga Rīgas pilsētas un aglomerācijas koncepta vīzijas izstrādes kopā ar Satiksmes ministrijas, Rīgas domes un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju pārstāvjiem. Kopīgiem spēkiem meklējam modeli, kā integrētu sabiedriskā transporta sistēmu stratēģiski, operatīvi, koordinēti un efektīvi plānot Latvijas mērogā. Lai to paveiktu, nepieciešams ne tikai turpināt visām pusēm iesākto dialogu, kas iepriekš dažādu iemeslu dēļ diemžēl nebija iespējams, bet arī radīt vienotu ietvaru transporta un mobilitātes projektu attīstībai Rīgā un Pierīgā.

Kopumā dzelzceļam jābūt kā sabiedriskā transporta mugurkaulam, autoceļiem kā atbalstam integrētā sistēmā, kurā ērti pārsēsties uz nākamo transporta līdzekli mobilitātes punktos un pārvietoties gājējiem, izmantojot arī veloinfrastruktūru un ūdensceļus. To visu kopā attīstot, cilvēkiem tiks radīti priekšnosacījumi, lai viņi varētu mainīt savus paradumus un vēlētos ikdienā pārvietoties ar sabiedrisko transportu.