Daina Einberga: Kas slēpjas aiz influenceru vieglā darba fasādes

Viena no aktualitātēm, par ko pēdējā laikā tiek veikti dažādi pētījumi un diskutēts plašsaziņas līdzekļos, ir influenceri – populāri sociālo mediju lietotāji, kas mēdz pelnīt naudu ar dažādu lietu vai zīmolu reklamēšanu. Kamēr vieni pārmet influenceriem sekotāju maldināšanu, tikmēr lielai daļai bērnu un jauniešu tā šķiet sapņu profesija. Neraugoties uz šķietamību, arī šis darbs nav bez garoziņas un daudzi influenceri noklusē ēnas puses, ar ko nākas saskarties.

Kā pārdzīvot neizdošanos

Mūsdienās ļoti daudzi jaunieši uzskata, ka kļūt par influenceri ir vienkārši, domājot, ka šis darbs būs viegls un ātri nesīs lielu peļņu. Nenoliedzami, ir gadījumi, kad arī trīspadsmit un četrpadsmit gadus veci jaunieši nopelna salīdzinoši lielu naudu, ar savu komunikāciju tikai pastiprinot mītu, ka peļņa nākusi ātri un viegli. Jaunieši ātri notic šādām iespējām. Daudzi mēģina sākt influencera karjeru, un daļai, piedzīvojot neizdošanos, būtiski krītas pašapziņa.

Noklusē kļūdas un zaudējumus

Jaunieši ienāk šajā lauciņā, kļūdās un ļoti pārdzīvo neizdošanos, tāpēc pirms izvēlēties par labu šādai karjerai, es ieteiktu iemācīties, ka kļūdīties ir normāli, un attīstīt sevī spēju pieņemt kritiku, ar ko interneta vidē var nākties saskarties īpaši bieži. Daudzi veiksmīgi influenceri mēdz noklusēt to, cik daudz ir arī kļūdījušies, cik ilgi mācījušies un cik naudas zaudējuši. Arī to, cik daudz naudas viņi investē savu profilu reklamēšanā un mērķtiecīgā virzīšanā savai auditorijai.

Saprast un analizēt informāciju

Vēl viena neiztrūkstoša lieta, kas nepieciešama ikvienam, kurš vēlas gūt panākumus šajā jomā, ir kritiskā domāšana. Lai spētu saprast un analizēt informāciju, savu auditoriju, iespējamo saturu, kā arī izvērtēt dažādus reklāmas piedāvājumus. Nepieciešams apgūt arī psiholoģiju, lai saprastu, kā interneta vidē uzvesties pašam, kā uzvedas citi, kā arī neļautu manipulēt ar savām emocijām. Platforma Instagram jau šobrīd spriež par iespēju slēpt "patīk" jeb "like" skaitu, balstoties uz pētījumiem, kuri pierādījuši neskaitāmus gadījumus, kad tieši zemais "patīk" skaits bijis par pamatu jauniešu depresijai. Lai influencera karjeras plāni nebeigtos ar tik bēdīgām sekām, jāapgūst, kā veidojas statistika, kā notiek mijiedarbība ar auditoriju un daudzas citas lietas.

Bez pareizrakstības neiztikt

Panākumi nevienā jomā nekrīt no gaisa, arī influenceri nav izņēmums. No sākuma ir jāsaprot, kā kopumā darbojas mediji, un jāspēj izvērtēt, vai patiešām vienmēr var rakstīt par visu un visiem? Jāapgūst informācijas meklēšana, analīze, būtiska uzmanība jāvelta savas valodas un rakstības stila izkopšanai. Neatkarīgi no tā, kādā valodā plānots rakstīt, ir svarīgi, lai teksti būtu viegli uztverami, saprotami un, protams, bez kļūdām. Diemžēl paradums daudz laika pavadīt interneta vidē un čatošana ir krietni pabojājusi mūsu rakstību un gramatikas prasmes. Rakstot ar kļūdām, cilvēki agri vai vēlu sāks norādīt uz tām, un atkal nāksies saskarties ar kritiku un sev ne tik patīkamu atgriezenisko saikni.

Ja kāds, lasot par gramatikas nozīmi, padomās, ka, ierakstot video uzrunas, viss būs daudz vienkāršāk, atgādināšu, kā arī oratora prasmes ir jāizkopj. Viss nav tik vienkārši – ieslēdzu telefonu/kameru un runāju. Un atkal jāpiezīmē – daudzi influenceri noklusē, cik ilgi apguvuši oratora prasmes, argumentēšanas mākslu u.tml. Šo prasmju pilnveide un attīstīšana var būtiski sekmēt panākumus.

Godīgums un atbildība pret sekotājiem

Vēl viena būtiska lieta, ko gribētos pieminēt, ir atbildības uzņemšanās. Ja reiz ir pieņemts lēmums kļūt par influenceri, rakstīt vai kā citādi publicēt savu viedokli, ir jāsaprot, cik liela ir atbildība pret saviem sekotājiem. Diemžēl nav daudz tādu influenceru, kuri kritiski izvērtē, kādus produktus un pakalpojumus reklamēt, vai arī ir gatavi atzīt savas kļūdas. Pat, ja sākumā produkts tiešām bijis labs un dažādu izmaiņu ietekmē tā kvalitāte ir mazinājusies, tikai retais ir gatavs par to runāt un godīgi informēt savus sekotājus, ka viņa iepriekš paustais nav patiesība.

Palikt īstam un patiesam

Sociālajos tīklos ir viegli būt skaistam un ideālam, daudz grūtāk – būt patiesam un īstam. No savas pieredzes varu teikt, ka publicējot informāciju, kurā esi īsts un atklāts, var saņemt pretī lielu neizpratni un bieži vien arī nosodījumu. Man pēc dažām publikācijām ir jautājuši – kāpēc es padalījos ar grūtībām, bailēm, negatīvām emocijām? Jo cilvēki ir pieraduši, ka visi influenceri ir bezbailīgi, dzīvo bez kļūdām un to vien dara, kā bauda dzīvi. Bet ir jāiemācās būt tādam, kāds esi. Radot viltus realitāti, tā var ievilkt tik ļoti, ka pēc tam cilvēks pazaudē savu es. Tāpat jaunietim ir jāmācās izvērtēt, vai interneta plašumos publicētā informācija ir patiesa. Un pieņemt lēmumu par to, vai ietekmēt savu auditoriju ar patiesām vai viltus ziņām.

Pašas pieredze man ir iemācījusi, ka daudzas lietas patiesībā ir sarežģītākas, nekā sākotnēji šķiet, un influenceru mārketings ir viena no šādām lietām. Par laimi, lielāko daļu no prasmēm var apgūt. Mūsdienu jaunieši ir digitāli ļoti gudri jau no agras bērnības, tāpēc tiem, kuri vēlas kļūt par influenceriem, atliek tikai mācīties un pilnveidot pārējās prasmes.