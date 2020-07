Daina Vinklere: Modē kempingu, glempingu un siena zārdu tūrisms

Eko nakšņošana uz salas ezera vidū jeb glempings Latgalē, namiņš kokā vai nakšņošana siena zārdā – pēdējā laikā ar šādiem piedāvājumiem pašmāju ceļotāju tiek uzrunāti aizvien aktīvāk. Arī interese par šādiem nakšņošanas veidiem ir gana liela – uz mājiņu kokā vai vietiņu siena zārdā vēlamajā laikā var nākties gaidīt pāris mēnešus. Šobrīd tā ir pašmāju lauku eksotika, kas aizstāj braucienus uz tālajiem galamērķiem. Modē atgriežas lauku tūrisma pirmsākumu idejas, kas papildinātas ar dizaina vai paaugstināta komforta elementiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Liela daļa tūrisma pakalpojumu sniedzēju šobrīd aicina ceļotājus nakšņot dažāda veida teltīs, piemēram, caurspīdīgās, vērojot zvaigznes, mājiņās kokos vai pat siena zārdā. Šādu pakalpojumu cenas ir dažādas un tās var sasniegt pat augstas kvalitātes viesnīcas numuriņa izmaksas. Tiem, kuru ikdiena paiet ārpus Rīgas un liela daļa laika tiek pavadīta pie dabas, tas var šķist mulsinoši, bet pilsētu iedzīvotājiem tā ir sava veida eksotika un interesants piedzīvojums – pavadīt nakti siena zārdā.

Rezultāts ar minimāliem līdzekļiem

Ideja nav jauna, tomēr jāsaka, kāpēc gan ne? Ceļotāji vēlas eksotiku un piedzīvojumus. Ja šobrīd nav iespējams doties pastaigās pa džungļiem vai kalniem, tad šāda veida atpūta ir laba alternatīva. Tā ir lokālā eksotika – namiņš kokā vai virs ūdens. Arī tūrisma pakalpojuma sniedzējam tā ir laba iespēja uzrunāt ceļotājus, neieguldot milzīgus līdzekļus lielas viesnīcas būvniecībā.

Pielāgoties Latvijas laikapstākļiem

Ne tikai tūrismā, bet arī citās nozarēs vērojama tendence atgriezties pie saknēm, tomēr paturot prātā, ka 21. gadsimtā liela daļa ceļotāju vēlas arī atbilstošu komforta līmeni. Tas nozīmē, ka liela daļa labprāt nakšņos glempingā, kempingā vai sienā pie nosacījuma, ja turpat netālu būs aprīkotas labierīcības, dušas un iespējams pat virtuve. Ņemot vērā Latvijas strauji mainīgos laikapstākļus, pakalpojuma sniedzējam noteikti jāpadomā par alternatīvu. Ja esmu mērojis ceļu no Liepājas līdz Latgalei, lai pavadītu nakti neparastā namiņā vai siena zārdā, ko darīt, ja kādu iemeslu dēļ eksotika pēkšņi izrādās "par eksotisku".

Siena zārdā, bet ar kafiju uz paplātes

Ja runājam par šo pakalpojumu cenām, tad jāpiezīmē, ka pakalpojuma sniedzējs var piedāvāt jebkādu cenu, jautājums tikai, cik plašs pakalpojumu loks tiek piedāvāts? Mūsdienās vairs nepietiks tikai ar telti meža vai pļavas vidū. Jāpiedāvā komplekss produkts – sākot no laipnas sagaidīšanas, iespējams arī transporta pakalpojumiem, dažādiem papildus bonusiem, brokastīm u.tml. Ceļotājiem var piedāvāt arī gulēt zem klajas debess pļavas vidū un, ja, piemēram, no rīta viesmīlis uz paplātes pienesīs labu kafiju, par šo pakalpojumu var piemērot atbilstošu cenu. Ja pakalpojums būs pļavā atstāta gulta, uz lieliem ieņēmumiem labāk necerēt. Galu galā, pieprasījums vienmēr parādīs, vai cena par pakalpojumu ir atbilstoša?

Skaisti un dizainiski

Mūsdienu patērētājs lielākoties vēlas, lai prece vai pakalpojums ir skaists un dizainisks, pat ja tā ir nakšņošana sienā. Vērojot piedāvājums, redzam, ka pakalpojumu sniedzēji to ņem vērā un pat vienkāršākās teltis pārtop par mākslas darbiem ar aizkariem, gaismiņām, dekoratīviem elementiem un ziediem. Un ļoti būtiski, lai piedāvājums būtu atšķirīgs no ierastajiem attiecīgajā jomā, ar kaut ko unikāls vismaz Latvijas mērogā. No pilsētas dunas izbraukušu ceļotāju tas noteikti neatstās vienaldzīgu.