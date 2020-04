Dainis Bremze: Šodien izvēle ir tieši tik skarba – mainies vai mirsti

Kaut arī ļoti negaidīti, taču 2020. gadā liktenis ir piespēlējis iespēju uzņēmējiem pārvērtēt savu biznesa modeli, padarot to labāku vai mainot. Koronavīrusa izraisīto krīzi izturēs tie, kas nesūkstīsies par sliktajiem laikiem, bet gan meklēs veidus, kā piemēroties šobrīd un pēcpandēmijas realitātei. Lai izdzīvotu, ir jākustas, jo sastinguma stāvoklis ir pielīdzināms nāvei.

Bieži vien šā brīža ekonomiskās grūtības tiek salīdzinātas ar 2008.gadu. Uzņēmēji, kas pārvarēja iepriekšējo krīzi, vēl atceras to, ko toreiz darīja un kādas tam bija sekas. Iespējams, daļa no šiem knifiem var noderēt arī tagad. Bet ko darīt tiem mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, kuru biznesam šī ir pirmā nopietnā krīze?

Manuprāt, jau tagad var izdarīt vairākus svarīgus secinājumus. Pirmkārt, tehnoloģijas teju vienā dienā ir kļuvušas par ikviena biznesa modeļa būtisku un ļoti svarīgu sastāvdaļu. Otrkārt, darba vide ir pilnībā mainījusies, un vismaz puse no šīm izmaiņām saglabāsies arī pēc pandēmijas pārvarēšanas. Un, visbeidzot, no pamatīgām izmaiņām neizdosies izvairīties nevienam uzņēmējam, ja vien viņš vēlas saglabāt un attīstīt savu biznesu.

To, ka tehnoloģijas mūsu dzīvē ir "uz palikšanu", ļoti labi atklāj auto tirdzniecība un remonts, kurā darbojas "Norde". Lai nopirktu jaunu mašīnu, pirms pieciem gadiem cilvēki uz salonu nāca trīs vai četras reizes. Pirms neilga laika – vienu vai divas. Tagad – pietiek tikai ar vienu. Auto tehniskos parametrus, fotogrāfijas var aplūkot internetā, arī nepieciešamo finansējumu var piesaistīt elektroniski. Bet ar videokonferences palīdzību pārdevējs pastāstīs un parādīs visas nianses. Pircējam faktiski ir jāatbrauc pakaļ mašīnai un jāpabeidz formēt dokumentus. Attālināti var pirkt jaunus auto vai mazlietotus, kuriem vēl ir rūpnīcas garantijas. Lietotas ir jāskatās uz vietas vai servisā.

Tāpat jau kādu laiku daudzi klienti servisa pakalpojumus, maiņas mašīnas vai citas vajadzības piesaka internetā. Elektroniskajā sarakstē var precizēt jebkuru veicamo remonta vai papildu darbu. Piemēram, ja pēc avārijas ir jāremontē auto virsbūve, tad arī šo remontu var pieteikt attālināti – apdrošinātāja mājas lapā. Jāsaka, daudzi meklē pieredzējušus, kvalitatīvus meistarus un šo iespēju izmanto arvien biežāk.

Domāju, ka, dzīvei atgriežoties normālā ritmā, saglabāsies gan pircēju vēlme apskatīt mašīnas viedtālrunī, gan arī citas šobrīd ikdienai nepieciešamās attālinās saziņas iespējas. It īpaši tādēļ, ka tehniskie jautājumi būs atrisināti un klienti ieguvuši jaunu, pozitīvu attālinātās auto iegādes pieredzi.

Taču šodien man kā uzņēmējam ir jāmeklē vislabākā atbilde uz jautājumu: kā mēs varam palīdzēt klientiem saņemt to, kas viņiem ir vajadzīgs tieši tagad? Jo koronavīrusa izraisītā krīze ir mainījusi attieksmi pret auto izmantošanu. Šobrīd pareizi kopta mašīna ir drošāks pārvietošanās līdzeklis nekā sabiedriskais transports.

Attālināts iegādes process ir tikai viens risinājums. Ne vienam vien atmiņā ir banku un līzinga kompāniju asā reakcija pēc iepriekšējās krīzes 2008. gadā. Mēs redzam, ka izšķērdības diktētu pirkumu šobrīd praktiski nav. Izvēle ir daudz racionālāka, priekšroka tiek dota saprātīgam auto par labu cenu. Tādēļ ļoti gribētu cerēt, ka finanšu iestādes lieki nepārspīlēs ar līzingu atteikumiem pārāk lielas piesardzības dēļ.

"Norde" ir vidēji liels ģimenes uzņēmums. Kopā strādājam trīs ģimenes locekļi: es un mani dēli – Gints, kas atbild par pēcpārdošanu, un Didzis, kas ieguvis izglītību ASV un praksi "Nissan" un "Infiniti" Amerikas uzņēmumos. Un mums šī ir iespēja uzlabot produktivitāti, kā arī attīstīties jaunos veidos. Mūsu mērķis ir gan darbiniekiem, gan arī partneriem iespēju robežās palīdzēt sasniegt šī maratona finišu un nonākt "otrā pusē" aiz koronavīrusa izraisītas krīzes. Mēs rēķināmies ar to, ka attālināta strādāšana arī turpmāk būs neatņemama darba sastāvdaļa, kaut arī mazākā mērā, nekā krīzes apstākļos. Attālinātais darbs ir ļāvis pārliecināties arī par to, ar kuru no savas komandas droši varētu doties izlūkos. Protams, cilvēki mājās strādā citā režīmā, taču svarīgākais – cik efektīvi tiek izmantots laiks un paveikts darāmais. It īpaši tādēļ, ka valsts plaši atbalsta gan uzņēmējus, gan arī darbiniekus. Nenoliedzami, ir nianses atbalsta mehānismu praktiskajā piemērošanā, taču uzņēmums ar veselīgu, salīdzinoši pareizi uzbūvētu biznesa modeli atbalstu var saņemt. Valdības pieņemtie noteikumi par dīkstāves pabalstiem arī mums ļaus vajadzības gadījumā saglabāt plašāku komandu, vienlaikus sakārtojot darba procesus un izanalizējot visas uzņēmuma nepieciešamības.

Protams, ir grūti pieņemt, ka gadiem ilgi auklētais un lolotais bizness vienā mirklī ir apstājies. Iestājas šoks. Taču ir svarīgi saprast, ka šodienas nenoteiktībai biznesā, atšķirībā no 2008. gada krīzes, nav tiešas saistības ar paša uzņēmēja iepriekš sastrādāto. Tā ir visas pasaules globāla problēma nevis personiska neveiksme kā 2008. gadā, kad mums visiem nācās noņemt "rozā brilles" no acīm.

Mana iepriekšējā pieredze un rūdījums sportā, ko esmu izmantojis arī 20 gadus veidojot savu ģimenes biznesu, saka: apzinies un pieņem esošo situāciju tādu, kāda tā ir, sakopo gribasspēku, pārgrupējies un kopā ar uzticamu komandu meklē novatoriskus risinājumus. Uzvara ilgtermiņā neizpaliks!