Deniss Ševeļovs: Influenceri 2020. gadā – sadarbības partneri, nevis reklāmas stabi

Influenceru mārketings Latvijā ir aktīvā fāzē jau četrus, piecus gadus, un uzskatu, ka tas joprojām ir uzplaukuma posmā. Lai gan vārds "influenceris" vairs teju nevienam nerada jautājumus un uzņēmumu vēlme viņus iesaistīt kampaņās arvien pieaug, šajā jomā joprojām ir izaicinājumi, ar kuriem jātiek galā.

Viens no tiem aizvien ir Reklāmas likumam atbilstoša nozares dalībnieku darbība, nepieļaujot patērētāju maldināšanu. Šim jautājumam pastiprinātu uzmanību pievērsis arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), tomēr nozarē joprojām ir spēlētāji, kas apzināti vai neapzināti izvairās informēt savu auditoriju par apmaksātām vai uz cita veida atlīdzībām balstītām sadarbībām. Citi, ne mazāk svarīgi jautājumi, arīdzan saistās ar katra influencera individuālo pieeju darbam – atbildības uzņemšanos par paustajiem vēstījumiem, sadarbību izvēli u.c. faktoriem, kas veido katra influencera reputāciju. Tieši šie aspekti būs izteikti būtiski influenceru mārketingā 2020. gadā, jo uzņēmumi kļūs arvien izvēlīgāki, raugoties pēc kvalitatīva satura veidotājiem, kas atbildīs viņu zīmola vērtībām un spēs efektīvi uzrunāt mērķauditoriju. Vienkāršāk izsakoties – klienti influenceros meklēs sadarbības partnerus, nevis reklāmas stabus.

Pret patērētāju maldināšanu jāiestājas visām pusēm

Pērn, organizējot "Golin Accelerators of Relevance" Influenceru indeksu, pastiprināti pievērsāmies patērētāju maldināšanas jautājumam – ka ir svarīgi būt atklātiem un godīgiem pret saviem sekotājiem un norādīt uz apmaksātām vai cita veida atlīdzībās balstītām sadarbībām, – šo aspektu ietvērām arī indeksa metodoloģijā. Protams, arī "Golin Riga" organizētajās kampaņās tam pievēršam lielu uzmanību – ikvienam satura veidotājam uzsveram, ka viņam ir pienākums norādīt, ka konkrētā sadarbība ir apmaksāta, arī sekojam līdzi, lai tas tiek izdarīts. Būtiski gan uzsvērt, ka tas ir ikviena nozares spēlētāja atbildības jautājums – gan pašu influenceru, gan aģentūru, gan likumdevēja un uzraugošo iestāžu. Pozitīvi vērtēju PTAC iesaisti un ticu, ka tas palīdzēs šo jautājumu sakārtot līdz galam.

Influenceriem jāatbild par saturu, patērētājiem jābruņojas ar kritisko domāšanu

Vēl viens jautājums, kas iet roku rokā ar patērētāju maldināšanu un pēdējā laikā ir skaļi aktualizējies publiskajā telpā, ir influenceru atbildība par paustajiem vēstījumiem, apzinoties, ka viņi uzrunā un var ietekmēt plašas auditorijas. Ikviens ir dzirdējis populāro teicienu, ka "ar lielu varu nāk arī liela atbildība", un to savā ziņā var attiecināt arī uz influenceriem, jo pie lielas sekotāju bāzes viņi iegūst arī spēju ietekmēt šo cilvēku izvēles un uzskatus. Gan pērn, gan arī jau 2020. gada sākumā esam saskārušies ar skaļiem notikumiem, kad influenceri apzināti vai neapzināti ar saviem izteikumiem ir maldinājuši sabiedrību, tostarp arī ar veselību saistītos jautājumos. Nupat pētnieciskās žurnālistikas organizācija "Re:Baltica" vēstīja par kādu influenceri, kas savos sociālajos tīklos tirgojusi seleriju sulu, sekotājiem pārliecinoši stāstot, ka tā spēj ārstēt vēzi. Protams, sertificēti ārsti skaidroja, ka tie ir meli un līdz ar to – arī klaji bezatbildīga un bīstama sabiedrības maldināšana. Nav iespējams izkontrolēt ikviena influencera pausto, tāpēc ir ļoti svarīga kritiskā domāšana. Interneta un sociālo mediju laikmetā, kurā ir izteikta informācijas pārbagātība, ir īpaši svarīgi kritiski uztvert informāciju – izvērtēt paudēju, kontekstu un pārbaudīt faktus. Patērētājus aicinu nevilcināties vērsties ar jautājumiem arī pie pašiem influenceriem, ja, piemēram, par kādu viņu popularizēto produktu rodas šaubas vai neskaidrības.

Būt vēstnesim un sadarbības partnerim, nevis reklāmas stabam

Gada sākumā esmu aktualizējis "Golin Riga" influenceru reģistru, un nācies secināt, ka Latvijā kopējais infuenceru skaits pieaug ļoti lēni, izteiktu jaunpienācēju īsti nav. Pašlaik vietējā tirgū ir aptuveni 500 influenceru, kuru personības, sekotāju bāze un saturs var ieinteresēt zīmolus sadarboties. Kāpēc ir tik maz jaunpienācēju? Tam pašlaik grūti atrast viennozīmīgu atbildi – iespējams, cilvēkiem nav zināšanu, kā audzēt sekotāju bāzi, iespējams, kāds uzskata, ka būt par influenceri nav ekonomiski izdevīgi, vēl kāds varbūt bažījas, ka nevarēs konkurēt ar citiem spēlētājiem. Jāuzsver arī, ka, lai arī no malas varētu šķist, ka būšana par influenceri nepieprasa lielu piepūli, realitātē tas tomēr prasa daudz resursu – satura veidošana, regulāra satura publicēšana, komunicēšana ar sekotājiem utt. Pašlaik individuāla attieksme pret sekotājiem, ātra un pārdomāta reaģēšana uz viņu komentāriem, vēstulēm ir viens no "trendiem". Tas laiks, kad kļūšanai par influenceri pietika ar skaistu ārējo izskatu un selfijiem, ir pagājis – pašlaik ir vairāk jāpiedomā pie sava tēla, stāsta, sludinātajām vērtībām, izteikti svarīga ir arī reputācija, jo zīmoli nevēlēsies saistīties ar influenceri, kura reputācija varētu negatīvi ietekmēt cilvēku attieksmi pret zīmolu. Labs influenceris apzinās savu mērķauditoriju, runā ar saviem sekotājiem viņiem saistošā un saprotamā veidā, veido iesaistošu saturu un to publicē regulāri, kā arī uzņemas atbildību par pausto un iespējamām sekām. Un tas viss prasa laiku un resursus, kā arī palielina konkurenci influenceru starpā. 2020. gads spilgti iezīmēsies ar to, ka uzņēmumi starp visiem influenceriem meklēs tos, kas atbilst viņu zīmola vērtībām, kas spēs uzrunāt mērķauditoriju un būs gatavi sadarboties ilgtermiņā – proti, strādās kā vēstneši, nevis reklāmas laukumi. Un par šādām sadarbībām uzņēmumi būs gatavi arī vairāk maksāt.