Didzis Meļķis: Kāpēc bizness izvēlas atklātu un sabiedrībai saprotamu lobiju

Ar aicinājumu uz likumdošanas maiņu Latvijas uzņēmēji platformā "ManaBalss" šovasar ir publicējuši jau divas iniciatīvas ar paredzami plašu sabiedrisku nozīmi.

Viena no tām rosina pazemināt pievienotās vērtības nodokli pārtikas produktiem līdz 5%. Šo iniciatīvu virza kompānija "Maxima Latvija". Otra iniciatīva aicina atvēlēt veselības aprūpei ievērojami lielāku nomaksāto nodokļu daļu – no pašreizējiem apmēram 4% no IKP līdz apmēram 7%, tā pietuvojoties ES vidējam rādītājam. Un to virza Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā.

Lai "ManaBalss" saglabātu savu sākotnējo misiju – pieejamu platformu ikvienai leģitīmai pilsoņu idejai par likumdošanas iniciatīvām – kompāniju, nozaru asociāciju un arī politisko partiju iniciatīvu publicēšana "ManaBalss" ir maksas pakalpojums. Kāpēc tā un kāpēc šo pakalpojumu izvēlas aizvien vairāki?

Ir valstis, kurās līdzīgas platformas un līdz ar to pilsoņu iespēja reāli un tieši ietekmēt likumdošanu ir "uzkārusies". Tas notiek gan iniciatīvu un petīciju kvalitātes kritēriju, gan arī citu "sliekšņu" trūkuma dēļ. Tāpēc iniciatīvu priekšlikumi ir nekvalitatīvi, populistiski un radikāli politizēti, un ne likumdevēji, ne valsts administrācija, ne sabiedrība tiem nopietnu uzmanību nepievērš. Iznākumā tiem nav ietekmes.

Savukārt Latvijā "ManaBalss" platformā ir gan vispārēji iniciatīvu kvalitātes kritēriji, gan arī biznesam un partijām ir maksas "slieksnis", kas papildus garantē nopietnību pret to, ko kompānijas vai partijas grasās sabiedrībai un paredzami arī parlamentam celt priekšā. Iznākumā ar 36 likumiem, kas ir mainīti kopš 2011. gada, Latvija ir digitālās līdzdalības pasaules čempione.

Gan šis sekmīgums, gan arī pati uzticības ekosistēma, kas ir izveidojusies ap "ManaBalss" platformu, tad arī ir iemesls, kāpēc to izsvērti un mērķtiecīgi izmanto arī uzņēmēji.

Parastais lobija veids ir tikties ar politiķiem individuāli, rīkot seminārus, konferences, piesaistīt ekspertus un pārliecināt par savu priekšlikumu, kamēr, piemēram, pieci Saeimas deputāti pārņem virzīto ideju un iesniedz to kā likumprojektu. Vai arī līdzīgā veidā to panākt caur ministrijām un/vai grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, kas beigās arī ir jāapstiprina Saeimai.

Tas ir darbietilpīgs, dārgs, ilgs un ne obligāti caurskatāms process. Pat ja lobētājs tajā panāk arī sabiedriski nozīmīgu uzlabojumu, šā procesa dēļ vien par to skeptiskie teiks, ka gan jau kaut kas atkal ir "dabūts cauri".

Savukārt "ManaBalss" iniciatīvas gadījumā ir no sākta gala publiski zināms tās virzītājs un tā intereses. Šīs intereses ne obligāti ir tieši komerciālas. Tās var būt arī vērstas uz attiecīgās industrijas, ekonomikas vai sabiedriskās jomas sakārtošanu, no kā ieguvēji ir visi – gan plašākā sabiedrība, gan konkrētā kompānija vai nozares uzņēmumi, kas šai sabiedrībā strādā un pelna. Jo stabilāka, veselīgāka, labklājīgāka, arī savstarpēji uzticīgāka un sadarbīgāka ir sabiedrība un valsts, jo labāka tā ir arī kā biznesa vide.

Cits iemesls Latvijas pilsoniskās sabiedrības digitālās līdzdalības sekmīgumam, kurā piedalīties aizvien izteiktāk vēlas arī privātais sektors un pat partijas, ir digitālās līdzdalības infrastruktūras atstāšana pašas pilsoniskās sabiedrības rokās. Bet tas ir jau cits, lai gan ne mazāk interesants un arī iedvesmojošs, stāsts.

Šoreiz vēlējos uzsvērt tieši Latvijas uzņēmēju briedumu un jau sava veida tendenci arī sabiedrisko attiecību jomā – ka alternatīva "interešu bīdīšanai" ir atklāts un sabiedrībai saprotams lobijs ar pašas sabiedrības plašu iesaisti. Ieguvēji no tā noteikti ir visi. Cita starpā tas ir arī vēl viens solis uz uzticības sabiedrību, ko daudzās citās zemēs augstu novērtē turp aizbraukušie mūsu tautieši.

Tāpēc "ManaBalss" iedrošina izmantot ap mūsu platformu gadu gaitā izveidojušos savstarpējās uzticības un digitālās līdzdalības ekosistēmu, lai demokrātiski, godīgi un atklāti aktualizētu un virzītu savas intereses, kas sakrīt ar plašākām sabiedrības interesēm. Intereses ir labas; intereses ne obligāti ir tikai materiālas. Bez interesēm nebūtu arī panākumu. Tās liek mums no rīta celties, rosīties un sasniegt – sev, savai kompānijai vai organizācijai, sabiedrībai un Latvijai. Un jānotiek tam ir maksimāli atklāti, saprotami un izdiskutēti.