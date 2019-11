'Digital Freedom Festival': 6 soļi 'zero-waste' pasākuma organizēšanā

Tehnoloģiju festivāls "Digital Freedom Festival" aktualizē vides piesārņojuma problēmu, kļūstot par pirmo "zero-waste" jeb bezatkritumu tehnoloģiju festivālu Latvijā. Caur darbiem organizatori vēlas rādīt piemēru, kā var organizēt kvalitatīvus pasākumus, vienlaikus nodrošinot iespējami minimālu ietekmi uz vidi.

Saskaņā ar Eiropas Savienības statistikas biroja "Eurostat" datiem kopš 2013. gada sadzīves atkritumu apjoms Latvijā pieaudzis par 21%. No kopējā apjoma tikai 23,3% tika pārstrādāti, kamēr vidēji Eiropas Savienībā pārstrādē nonāk 46,3% sadzīves atkritumu. Pārmērīgais atkritumu daudzums ir globāla problēma, un Latvijai sokas salīdzinoši labi šajā jomā, taču, lai radītu pārmaiņas, problēma ir jārisina arī individuālas izvēles līmenī, tāpēc "Digital Freedom Festival" apņēmies kļūt par bezatkritumu festivālu.

Šogad "Digital Freedom Festival" lielā tēma ir "positive impact" jeb labvēlīgas ietekmes veidošana uz dažādiem procesiem biznesā, politikā, caur inovācijām raugoties, kā katrs personīgi var līdzdarboties labākas tagadnes un nākotnes veidošanā. Mūsu izvēle ir, pirmkārt, padarīt festivālu par bezatkritumu pasākumu piemēru. Otrkārt, esam aicinājuši viedokļa līderus un ietekmīgus pārmaiņu vadītājus un inovatorus no visas pasaules, lai viņi dalītos praktiskajā pieredzē. Mums ir jāizmanto viss moderno tehnoloģiju potenciāls tādu globālo problēmu risināšanā kā klimata pārmaiņas, resursu pārmērīga izmantošana un nevienlīdzība. Jāpārtrauc vienam otru vainot, jo šajā savstarpēji saistītajā pasaulē vienīgais risinājums ir visu iesaistīto pušu sadarbība. Lai panāktu pozitīvu ietekmi uz visiem planētas iedzīvotājiem, mums ir jāstrādā kopā.

#1 Atkritumu pārstrāde un izskaušana

Sadarbošanās izpaužas ne tikai pasākuma scenārija izveidē, bet arī partneru un piegādātāju izvēlē. "Digital Freedom Festival" aicina un informē, kā ēdinātāji var ievērot bezatkritumu principus.

Kā bezatkritumu un otrreizējās pārstrādes partneris festivālam pievienojas "Eco Baltia grupa", kas ir Baltijā lielākais vides apsaimniekošanas uzņēmums.

"Eco Baltia grupas" valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs domā šādi: "Ilgtspējas principi arvien vairāk ienāk mūsu ikdienā, tostarp publisko pasākumu nozarē, un, apmeklējot šādu pasākumu, cilvēki ir spiesti aizdomāties un izvērtēt arī savus patēriņa paradumus. Plastmasas salmiņi, vienreizlietojamie plastmasas trauki, dažādas dekorācijas, baneri, plakāti, bukleti u. c. pasākumu atribūti pēc pasākuma veido ļoti apjomīgu atkritumu daudzumu. No tiem atsakoties vai samazinot to skaitu, arī pats pasākums var ietaupīt uz šo lietu ražošanas un pēc tam atkritumu izvešanas izmaksām, samazinot arī savu ekoloģisko pēdu. Līdz šim esam īstenojuši vairākas iniciatīvas kopā ar pasākumu rīkotājiem un šogad ar atkritumu apjoma samazināšanu un šķirošanu palīdzēsim arī "Digital Freedom Festival".

Jau šobrīd ir pieejama virkne dažādu tehnoloģisku risinājumu, ko izmantojam arī Latvijā gan atkritumu šķirošanas, gan pārstrādes rūpnīcās. Esam testējuši arī mākslīgā intelekta izmantošanas iespējas pārstrādes sektorā, savukārt Siguldā šobrīd strādājam pie viedo konteineru projekta. Mūsu misija ir atrast vērtību katrā lietā, un tieši tehnoloģijas, kuras vada mūsu vērtīgākais resurss – darbinieki, ir tās, kas palīdz mums atkritumus pārvērst jaunās izejvielās, kuras varam izmantot atkal un atkal, samazinot dabas resursu patēriņu un iedzīvinot aprites ekonomikas principus arī Latvijā."

#2 Sadarbošanās ar līdzīgi domājošiem

Visas iniciatīvas ir svarīgas, tāpēc arī "Digital Freedom Festival" ir ideāla platforma solidaritātes izteikšanai un status quo apstrīdēšanai.

"Digital Freedom Festival" kopā ar vēl 9 Latvijas informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem un platformām ir arī pievienojies Igaunijas iniciatīvai "Tech Green Pledge", lai nu jau 70 uzņēmumu sastāvā strādātu Baltijas līmenī pie risinājumiem, kas samazinās biznesa procesu negatīvo ietekmi uz klimatu.

#3 Bezatkritumu alternatīvas

Atkritumu apjoma mazināšana ir saistīta arī ar nevajadzīgu iepakojumu nelietošanu un vienreizlietojamo materiālu aizstāšanu ar vairākkārt lietojamiem traukiem un citiem priekšmetiem, tāpēc festivāla organizatori aicina apmeklētājus ierasties ar savām kafijas un ūdens pudelēm vai termosiem. Ūdeni varēs uzpildīt "Hanzas peronā" uz vietas.

#4 Energoefektīvu telpu izvēle

Šogad "Digital Freedom Festival" par savu mājvietu ir izvēlējies "Hanzas peronu", kas renovēts savas durvis vēra 2019. gada augustā. "Hanzas peronā" notiek teātra izrādes, mūzikas festivāli, koncerti un citi pasākumi. Telpas ir aprīkotas ar jaunākajām tehnoloģijām, kas nodrošina efektīvu enerģijas un elektrības lietojumu.

#5 Izglītošana un informēšana

Internetā ir daudz informācijas, un veikt krasas pārmaiņas ikdienas paradumos, līdzīgi kā biznesā, ir sarežģīti un laikietilpīgi, tāpēc festivāla organizatoru komanda pirmkārt aicina apmeklētājus ierasties uz festivālu ar kājām, velosipēdu, sabiedrisko transportu vai izmantojot "car sharing" (dalīšanos ar auto uz vienu vai pāris braucieniem). Arī runātāji, kas ir aicināti no ārzemēm, tiks vesti kopā no lidostas, nevis katrs atsevišķā transportlīdzeklī, un viņu naktsmītne ir izvēlēta viesnīcā, kas ir īsa gājiena attālumā no "Hanzas perona".

Arī organizatori ir kļuvusi par bezatkritumu kustības vēstnešiem, un, ja kādam ir jautājumi, kā sākt praktizēt šo domāšanas veidu, interesenti var droši vērsties pie komandas 14. un 15. novembrī vai uzrunāt iepriekš "Facebook" lapā @Digital Freedom Festival.

#6 "Nē" liekiem drukas materiāliem

Pretēji tradicionāli veidotajām ieejas kartēm, festivāla apmeklētājiem tādas netiks izdalītas. Ja nu kāds vēlas, lai viņam vai viņai ir kāda atpazīstamības zīme, var paņemt līdzi savas ieejas kartes no citiem pasākumiem, kur ir rakstīts vārds un uzvārds. Pie ieejas būs apsargi, kas kontrolēs drošību, un, ar "Eventbrite" sistēmas starpniecību noskenējot QR kodu telefonā, cilvēki tiks reģistrēti un varēs staigāt iekšā/ārā.

Turklāt organizatori ir pateikuši "nē" visiem bukletiem un citiem papīra un plastikāta materiāliem, kas parasti tiek lietoti tikai vienreiz, tā būtiski samazinot atkritumu apjomu un ietekmi uz vidi.

Par "Digital Freedom Festival"

"Digital Freedom Festival" ir globāls tehnoloģiju, jaunuzņēmumu, politikas un dzīvesstila festivāls, kurā no 14. līdz 15. novembrim Rīgā pulcēsies ap 1500 jaunuzņēmēju, tehnoloģiju ekspertu, politikas veidotāju, investoru, žurnālistu un iedvesmojošu runātāju no visas pasaules, lai meklētu atbildes, kā uzņēmēji, sabiedrība un politikas veidotāji var labāk sadarboties un izmantot tehnoloģiju radītās priekšrocības.

Konferenci organizē "Digital Freedom Festival" domubiedru grupa, nevalstiskā organizācija DFF, kā arī reputācijas vadības kompānija "Lejiņa & Šleiers". Festivāla jaunuzņēmumu konkursa partneri: "500 Startups", "Rockstart", ASV vēstniecība, Nīderlandes vēstniecība u. c. Mediju partneri – "Delfi", LETA, "Kapitāls", "la.lv", "pieci.lv", "The Baltic Times", "Labs of Latvia", "bel.biz" u. c.