Dmitrijs Ņikitins: Jaunu iespēju dekāde patēriņa preču nozarē

Covid-19 pandēmija un jaunā realitāte, kurā šobrīd dzīvojam, ir paātrinājusi digitalizācijas attīstību par vairāk nekā pieciem gadiem. Digitālizācijas straujais lēciens ietekmējis virkni nozaru, tostarp ātri pārvietojamu patēriņa (ĀPP) preču sektoru. Pētījumi rāda, ka var paiet no trīs līdz pat desmit gadiem, lai mēs atkal sajustu to, ka došanās uz lielveikaliem ir drošs un ērts pārtikas preču iegādes veids1, tādēļ turpmākā desmitgade ir jaunu iespēju laiks ĀPP preču tirgotājiem un reklāmdevējiem. Lai nodrošinātu attīstību, uzņēmumiem būs jāpāriet no esošā krīzes režīma, jāveic klientu portfeļa pārkārtošana un jāizstrādā jauna tirgus stratēģija. Kādēļ tas ir svarīgi un kas jāņem vērā uzņēmējiem un reklāmdevējiem, darbojoties ĀPP preču nozarē?

Prognozes par tuvāko nākotni nozarē vēsta, ka ražotāji un mazumtirgotāji būs spiesti pāriet uz hibrīda modeli, apvienojot digitālo tirdzniecību ar vietējā mēroga veikalu produktu un pakalpojumu piegādi. 70% patērētāju plāno turpināt vai pat palielināt iepirkšanos tiešsaistē arī pēc Covid-19 ierobežojumu atcelšanas, 57% norāda, ka turpinās pasūtīt preces tiešsaistē, lai tās saņemtu vietējos veikalos, savukārt 28% labprātāk izvairītos no iepirkšanās klātienē pavisam1. Kādēļ ir svarīgi ņemt vērā šīs prognozes jau šobrīd un meklēt piemērotākos risinājumus? Aplēses liecina, ka pasaules ĀPP preču tirgus apjoms līdz 2025. gadam sasniegs 15 361,8 miljardus ASV dolāru, vērojot 5,4% pieaugumu no 2018. līdz 2025. gadam. Tas padara šīs preces par lielāko patēriņa preču grupu līdzās to ražošanai, izplatīšanai, tirdzniecībai un reklamēšanai.

ĀPP preču cīņa ar mazumtirdzniecību – kura kļūs par digitālās reklāmas vērtīgāko nozari?

Līdztekus nozares izaugsmei kopumā pēdējos gados panākts arī ievērojams digitālās reklāmas izdevumu pieaugums visā pasaulē. Kā? Pavisam vienkārši - uzņēmēji apzinās un efektīvi liek lietā dažādus digitālos risinājumus, īpaši pandēmijas laikā. Pētījumi rāda, ka 2020. gada 2. ceturksnī ĀPP preču nozarē reklāmas izdevumi palielinājās par vairāk nekā pusi jeb 53%. Apvienotajā Karalistē šī nozare pērn veidoja 13,5% no visiem digitālās reklāmas izdevumiem, ierindojoties otrajā vietā pēc mazumtirdzniecības ar 20% reklāmas izdevumu. Savukārt ASV 2020. gadā ĀPP preces veidoja 14,4% no visiem izdevumiem par digitālajām reklāmām, kļūstot to par trešo lielāko tērētāju starp teju visām nozarēm2.

Vai līdzīga situācija vērojama arī Latvijā un citās Baltijas valstīs? Latvijā, salīdzinot ar augstākminētajiem ASV un Apvienotās Karalistes piemēriem, 2020. gadā tika novērots kritums digitālo reklāmu izmaksās, it īpaši gada pirmajā pusē, kad interneta reklāmas izdevumi kritās par 17.4%, taču uz gada beigām situācija izlīdzinājās un kopējais kritums salīdzinājumā ar 2019. gadu sastādīja vien 3.3%. Šis rādītājs ir zemāks nekā kaimiņvalstīs - Lietuvā tie ir 6.5%, bet Igaunijā – 4.9%. Kritums ir saistīts ar neizbēgamajām izmaksu samazināšanām, kas mūsu valstī primāri skar tieši reklāmas budžetus. Neskatoties uz to, gan mazie, gan lielie Latvijas uzņēmumi ieguldīja papildu līdzekļus e-komercijas risinājumu izveidē. Lieki piebilst, ka bieži vien šie risinājumi tika veidoti saspiestos termiņos un ar ierobežotiem līdzekļiem, kas arī atspoguļojas mājaslapu UX un it īpaši mobilo versiju kvalitātē. 2020. gads mudināja iedzīvotājus pārskatīt savus iepirkšanās paradumus, kas primāri atspoguļojās pārtikas preču tiešsaistes pārdošanas pieaugumā, kas palielinājās trīs reizes, salīdzinot ar 2019. gadu, un otrā pandēmijas viļņa laikā pārspēja gada sākumā uzstādītos rekordus.

"Facebook" – iespēju meka mazajiem uzņēmējiem

"Facebook" platforma un tās 2,8 miljardu auditorija rada teju neierobežotu iespēju pasauli, ko uzņēmēji un reklāmdevēji var izmantot esošo un potenciālo klientu sasniegšanai. ĀPP preču nozare ir viena no piecām nozīmīgākajām reklāmas izdevumu kategorijām lielākajā daļā "Facebook" pasaules tirgu, un lieli zīmoli, piemēram, "Unilever", "P&G", "Nestle" u.c., jau pilnībā izmanto "Facebook" piedāvātās iespējas. Tomēr tas nebūs nenozīmē, ka maza un vidēja līmeņa uzņēmumiem ir jānolaiž rokas. Kā vēsta CNN, 10 miljoni uzņēmumu aktīvi izmanto "Facebook" reklāmas, bet no tiem 100 labākie ĀPP preču nozares reklāmdevēji veido tikai 20% no kopējiem reklāmas ieņēmumiem. "Tieši tādēļ uzņēmuma lielums nebūt nav galvenā prioritāte attiecībā uz "Facebook" reklāmām. ĀPP preču nozare ir ļoti konkurētspējīga, piedāvājot vienlīdzīgus konkurences apstākļus gan pasaules līmeņa, gan daudz mazākiem vietējiem zīmoliem. Uzņēmējdarbības rezultātiem vienmēr ir jābūt priekšplānā, vienlaikus piesaistot labāko ekspertu komandu un nodrošinot zināšanu apmaiņu, labākās prakses ieviešanu, kā arī gatavību mācīties un attīstīties. Radošuma un datos balstītu mērījumu apvienošana ir uzvaras formula ĀPP preču zīmoliem "Facebook" platformā.

"Facebook" reklāmas "čeklists" ĀPP preču zīmoliem

Reklāmdevēji pēdējo gadu laikā ir iemācījušies veiksmīgi precizēt savus mārketinga mērķus un definēt optimālo mērķauditoriju, lai atrisinātu potenciālās biznesa problēmas. Lai sasniegtu maksimāli labākus rezultātus ne tikai šodien, bet arī pēc pandēmijas pasaulē, aicinām ĀPP preču nozares reklāmdevējus vadīties pēc šāda "čeklista":

Mobilā vide . Reklāmdevējiem noteikti ir jāņem vērā patērētāju pāreja uz mobilo pasauli un jākoncentrējas uz vēstījumu nodošanu maksimāli īsākos formātos. Teju ikvienam zīmolam, kurš vēl to nedara, ir jāsteidz izmantot iespējas, lai uzsāktu tiešas sarunas ar saviem klientiem un gūtu tūlītējus rezultātus.

Radošums . Pareizās reklāmas taktikas un vizuālā noformējuma izmantošana var kļūt par uzņēmuma panākumu atslēgu. Radošas aktivitātes un pārdomātas ilustrācijas varētu būt tieši tas, kas nepieciešams, lai jūsu reklāmas kampaņa izceltos konkurentu vidū un atšķirt jūsu piedāvājumu no apkārtējiem.

Datos balstīti mērījumi . Izmantojot "Facebook" progresīvos mērīšanas rīkus, reklāmdevējiem jācenšas izstrādāt vienkāršas, ērti pielāgojamas reklāmas efektivitātes mērīšanas stratēģijas. Tas palīdzēs labāk izprast savus klientus, viņu vēlmes un vajadzības, kā arī ļaus pieņemt visefektīvākos biznesa lēmumus. Reklāmdevējiem ir svarīgi līdzsvarot savas ilgtermiņa un īstermiņa vajadzības un sekot līdzi reklāmas rādītājiem, lai veicinātu zīmola izaugsmi. Vienlaikus pēc 2021. gadā notikušajām izmaiņām lietotāju datu privātuma politikā, ko veicināja gan "Apple", gan Eiropas datu drošības regulējami, reklāmdevēji saskaras ar papildu grūtībām reklāmu optimizēšanā un analīzē. Lai ar tām cīnītos, "Facebook" pilnveidoja savu datu apstrādes rīku "Conversions API", kas palīdz sūtīt datus uz "Facebook" "pa tiešo" no servera un vairs nebalstīt savus datus uz sīkdatnēm, kas tiek saņemtas no pārlūkprogrammām. No 1. oktobra "Facebook" "Lift" testi būs pieejami, tikai izmantojot "Conversions API" rīku.

Vairāki ekrāni vienlaikus. Lai sasniegtu TV skatītājus, ĀPP preču zīmoliem savās "Facebook" reklāmu kampaņās jāietver vairāku ekrānu aspekts. Lielākā daļa sabiedrības izmanto vairākus ekrānus pretstatā pieņēmumam, ka tiek izmantoti tikai datori vai mobilās ierīces.

Daudzi zīmoli, vadoties pēc šī "čeklista", ir sasnieguši nozīmīgus rezultātus kā pandēmijas sākumā, tā arī šobrīd. Pārejot uz nākamo posmu pēc Covid-19 realitātē, ĀPP preču nozare neapšaubāmi turpinās attīstīties, un digitālā tirdzniecība būs neapstrīdama šo zīmolu veiksmes sastāvdaļa. "Facebook" arī turpmāk būs galvenā ĀPP preču zīmolu klientu sasniedzamības platforma, un mazākiem zīmoliem šis ir lielisks laiks, lai konkurētu ar lielākiem nozares spēlētājiem.

