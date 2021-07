Dzīvojam IT zelta laikmetā

Mūsdienu pasaule sniedz neierobežotas iespējas profesionālai attīstībai jebkurā vecumā. Un bieži vien panākumu galvenais faktors ir nevis diplomu skaits, bet komunikācijas prasmes, vēlme un spēja nemitīgi pilnveidoties un gūt jaunas zināšanas un pieredzi. IT nozare Latvijā ir viens no šādiem piemēriem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ar minimālām prasībām, lai uzsāktu profesionālās gaitas, lielu pieprasījumu pēc IT cilvēkiem un skaidru karjeras ceļu Latvija šodien ir viena no labākajām valstīm, kur pilnveidoties IT jomā un kur tiek veikts darbs ar vietējiem un globāliem projektiem.

Pēdējo piecpadsmit gadu laikā Latvijas vārds regulāri parādās ar IT saistītajos pasaules topos: sākot ar valstīm ar visātrāko internetu līdz valstīm ar vispateicīgāko vidi priekš IT startapiem. Neskatoties uz to, ka Igaunija, Latvija un Lietuva ir startējušas aptuveni vienā līmenī, IT nozares attīstība visās trīs valstīs ir gājusi dažādu ceļu. Tajā laikā kad, piemēram, Igaunijā paretam paradās jaudīgi pašmāju startapi ar potenciālu pārtapt globālos projektos kā Skype, Latviju atšķir pastāvīga vietējo un starptautisko projektu virkne, sniedzot jebkāda līmeņa IT speciālistiem iespēju praktizēties un attīstīties. Tieši Latvija savulaik kļuva par sociālo tīklu iesācēju ne tikai Baltijā, bet visā Eiropā, vienlaicīgi ar Amerikas "Facebook" palaižot pašmāju portālus "One.lv" un "Draugiem.lv". Arī vēlāk tieši mūsu valstī izstrādāja vienu no Krievijas lielākajiem sociālajiem tīkliem "Odnoklassniki.ru". No visiem šāda mēroga startapiem iznāk augsti kvalificēti IT speciālisti.

Lai cik dīvaini tas arī būtu, IT nozares straujas attīstības un mūsu pašmāju IT speciālistu priekšrocību pamatā ir mūsu valsts mazie izmēri. Būdama cieši saistīta ar uzņēmējdarbību, informācijas tehnoloģiju joma attīstās kopā ar biznesu. Tajā laikā kad lielām Eiropas valstīm, piemēram, Francijai vai Vācijai pietiek ar iekšējo tirgu, Latvija ir spiesta domāt globāli. Daudziem uzņēmējiem mūsu valstī ļoti ātri kļūst par šauru un viņi iziet starptautiskajā tirgū, pakļaujot ekspansijai arī IT uzdevumus.

Šādos starptautiskos projektos pasūtītāji bieži vien ir ārzemnieki, kuri dod uzdevumus, rīko pārbaudes un sniedz atgriezenisko saiti ar savu pieeju. Piemēram, darbā ar skandināvu pasūtītājiem, kuri Latvijā nemaz nav tik maz, visam ir jābūt pamatīgi strukturētam pirms sāksies jebkāda izstrāde. Tai pat laikā, pasūtītāji no citām valstīm var vienkārši izstāstīt uzdevumu izpildītājam, uzticot viņam gan izstrādes procesu, gan dažus darba momentus. Ar pārējiem pasūtītājiem uzdevums var izkristalizēties sadarbības laikā. Un mūsu pašmāju IT speciālistu spēks ir elastīgā domāšanā un spējā efektīvi strādāt pēc dažādiem modeļiem.

Šo faktoru rezultātā Latvijas darba tirgū kā minimums pēdējā desmitgadē ir vērojama sīva cīņa par IT speciālistiem. Un Covid-19 izraisītā krīze ir ļoti skaidri parādījusi: tiklīdz uzņēmums parāda vājību, konkurenti neliks sevi gaidīt. Mēs ļoti labi izjutām to uz savas ādas. Tā kā mēs apkalpojam starptautisko "Dyninno" grupu, kura pārsvarā nodarbojas ar lidojumiem no Amerikas uz citām pasaules valstīm, nākamajā dienā pēc tam, kad Amerika aizslēdza savas robežas, mūsu cilvēkus sāka uzrunāt hedhanteri, mēģinot pārliecināt, ka mums draud bankrots. Spēja noturēt pieprasītos IT speciālistus krīzes laikā, kad ir nepieciešams samazināt izdevumus, ir atsevišķs izaicinājums, ar kuru mums, par laimi ir izdevies tikt galā.

Kopumā Covid-19 kārtējo reizi ir pierādījis, cik tehnoloģiska ir mūsu valsts. Līdz ar veikalu un sabiedriskās ēdināšanas iestāžu slēgšanu, vietēji IT resursi ir kļuvuši par glābiņu šī vārda tiešā nozīmē daudziem biznesiem Latvijā un pat ārpus tās. Paņemt kaut vai mūsu pieredzi: vien pāris dienu laikā mums izdevās pārslēgt uz attālinātu darbu vairāk nekā 3500 "Dyninno" grupas darbiniekus visā pasaulē un palīdzēt tiem pārprofilēties no starptautiskā uz iekšējo Amerikas aviobiļešu tirgu. Un tādu veiksmes stāstu mūsu valstī ir daudz.

Liels pieprasījums samazina minimālas prasības, lai vispār uzsāktu profesionālās gaitas ar atalgojumu, kurš vairākas reizēs pārsniedz vidējo algu valstī. Ja salīdzina, piemēram, ar ārstiem, kuri praktiski nevar atļauties eksperimentēt, IT speciālists, kurš ir sava ceļa sākumā, var viegli pārkāpt pāri savai neveiksmei un doties tālāk. Augstas kvalitātes IT izglītība ar universitātēm un tiešsaistes kursiem, lieli IT uzņēmumi ar bootcamps pasākumiem un vienotiem apkalpošanas centriem, kā arī iespēja ātri iesaistīties globālos projektos veido ļoti skaidru IT speciālista karjeras ceļu. Mēs dzīvojam IT zelta laikmetā, kad ikviens cilvēks, kuram ir zināšanas IT jomā, vēlme un spēja nemitīgi pilnveidoties un komunicēt, var gūt panākumus un nopelnīt.