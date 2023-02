Latvijas iedzīvotāju aptauja rāda, ka 58% respondentu tuvāko trīs gadu laikā neplāno pirkt elektromobili. No tiem "viennozīmīgi nē" atbildēja 25% aptaujāto. Tomēr tirgus attīstības tendences rāda, ka, no vienas puses, mēs visi reiz piesēdīsimies pie elektromobiļu stūres – tā ir nākotne, bet, no otras puses, industrijā izaicinājumu ir tik daudz, ka plaša pāreja diezin vai ir gaidāma tuvākajos 20 gados.

Ražošanas problēma. Aizliegums jau 2035. gadā ražot jaunas automašīnas ar iekšdedzes dzinējiem ir ļoti ambiciozs un raisa bažas. Lai saražotu elektromobiļu baterijas, ir nepieciešams litijs, kura Eiropā nav, tādējādi Eiropas ražotnes ir atkarīgas no importa.