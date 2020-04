Edijs Tanons: Uzņēmuma datu drošība arī pandēmijas laikā

Šī brīža situācijā pasaule neplānoti ir iemesta lielākajā "digitālajā revolūcijā", kāda piedzīvota. Cilvēki pārnes gan privātās, gan darba lietas uz digitālo vidi, izmantojot tiešsaistes platformas, kurās nodod dažāda līmeņa informāciju tiešsaistē par sevi un savu uzņēmumu. Līdz ar šo platformu izmantošanu parādās uztraukums par darba veida privātumu un drošību.

Neizmantot darbā nedrošas platformas, kuras der privātām vajadzībām

Ļoti daudzu uzņēmumu vadītāji beidzot ir spiesti iedziļināties un izprast tehnoloģiju nozīmi un to spēju palīdzēt organizēt darbu un sadarbību. Man, kā tehnoloģiju orientētam vadības profesionālim, liekas svarīgi iemācīt uzņēmējam skatīties uz informācijas tehnoloģijām (IT) caur uzņēmuma svarīgo darbu prizmu. Pirmais uzdevums ir definēt kuras ir svarīgākās biznesa aktivitātes, bez kurām komanda vairs nespēs gūt peļņu. Otrais – saprast kādas IT sistēmas to atbalsta un trešais uzdevums, kuru pēc IT drošības audita varam kopīgi pārrunāt – kas varētu notikt ar sistēmās atklātajām nepilnībām.

Uzņēmējiem ir arī jāapzinās, ka ir dažādu tipu cilvēki – viens izmanto vienu un to pašu paroli darba datoram, internetbankai un tiešsaistes spēļu sadaļai, glabājot to makā uz lapiņas "PAROLE", kamēr otrs izdomā aizvien sarežģītākas vārdu un ciparu virknes. Tieši tādēļ uzņēmumiem ar digitālajiem rīkiem pašiem ir jāievieš drošība sistēmās, neatkarīgi no darbinieku tipa.

Uzņēmumam ir vajadzīgs laiks, lai adaptētos pārmaiņām – lai darbinieki iemācītos strādāt attālināti. Nereti aktīvākie darbinieki jau ir izdomājuši veidus kā sadarboties, izmantojot metodes, kuras izmantojuši privātām vajadzībām. Taču ir jāapzinās, ka privātas indivīdu sarunas kibernoziedznieku uzmanību nepievērš, turpretī uzņēmumu videokonferencēs tiek pārspriestas pārdošanas taktikas un apmaksājamie rēķini, kam jau ir cita vērtība. Vērtība konkurenta, bijušā darbinieka vai pat citas valsts "acīs". Kad esam nonākuši pie šīs apziņas, tad jau arī vārdi "šifrēšana", "droša parole" un "privātums" šķiet pašsaprotami un kādas paroles ievadīšana datorā nerada jautājumus – neizpratni drīzāk rada paroles neesamība.

Tikai laika jautājums kad arī Latvijā aktualizēsies kibernoziegumi

Viena no lietotnēm, kuru šobrīd plaši izmanto tiešsaistes saskarei ir "Zoom" videokonferenču platforma, par kuras sistēmas "caurumiem" ASV Federālais Izmeklēšanas birojs jau ir brīdinājis. Vairākas skolu pārvaldes ir aizliegušas šo platformu pēc tam, kad huligāni pieslēdzās mācību stundas sapulcei un izplatīja naida runu un pornogrāfiskus materiālus.

Privātums jeb drošība un ātra, viegla pieejamība vienmēr ir bijuši pretējos svaru kausos. Datorsistēmu lietotāji vēlas, lai viss būtu viegli, bez "liekiem" apgrūtinājumiem (kā piemēram, daudz pieminētā parole) un strādātu bez traucējumiem. Savukārt tehnoloģiju apkalpotāji, tādi kā "Datakom", domājot par privātuma un drošības pārkāpumu samazināšanu, bieži vien uzstāda dažādas sarežģītas paroles un pārskata sistēmas iestatījumus, piedāvājot tādus risinājumus, kas apvieno visu nepieciešamo – tiešsaistes sapulces, kā arī pieejas visām darba lietotnēm un datiem.

Veltīgi tiek aizmirsts arī jautājums par droši piekļuvi darba mapēm, kas patiesībā ir lielākais izaicinājums šajos apstākļos. Tas ir tikai laika jautājums, līdz arī Latvijas uzņēmumi saskarsies ar kibernoziegumiem. Par to būtu jādomā laicīgi un jau no sākuma jāizmanto droši risinājumi.