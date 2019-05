Edmunds Ķikuts: Hakatons – inovāciju un radošuma avots

Jo vairāk uzņēmums paplašinās, jo vairāk tam nepieciešamas inovācijas, un bez dažāda veida resursiem un radošas pieejas pie tām netikt. Tajā pat laikā lielās kompānijas spēj pieņemt būtiskus lēmumus un īstenot izmaiņas visai lēni, tāpēc 21. gadsimta akūtākie jautājumi ir – kā tām būt gan lielām, gan ātrām? Atbildi šobrīd var meklēt tehnoloģiju maratonos – hakatonos.

Uzņēmuma iekšējos procesus neviens nepārzina labāk par darbiniekiem, kuri ikdienā ir cieši saistīti ar to. Tomēr bieži vien ir grūti gan kvalitatīvi, gan kritiski paskatītes uz tām pašām lietām ar ko un pie kā ikdienā strādā. Tāpēc, apvienojot īpaši tam atvēlētu laiku un telpu kā arī "skatu no iekšienes", var ļoti koncentrēti pastrādāt pie tā, lai uzlabotu uzņēmuma jaudu, produktu vai pakalpojumu, darbinieku darba apstākļus vai pat radītu kaut ko pavisam jaunu. Hakatons ir visā pasaulē populārs veids, kā to izdarīt. Tos var organizēt viena uzņēmuma vai pat valsts institūcijas ietvaros, vai arī veidot kā atvērtu pasākumu, kur var piedalīties ikviens un jebkādas nozares pārstāvis. Hakatonos nodrošina visu nepieciešamo infrastruktūru darba veikšanai, kā arī papildu ērtības – ēdienreizes, kafijas pauzes, pat nakšņošanas vietas u.tml. Galvenais uzsvars ir – izmantot šo īpaši atvēlēto laiku un dažādas tehnoloģijas, lai radītu inovācijas lielu un vispārīgu vai ļoti specifisku problēmu risināšanai.

Parasti hakatons ilgst 24 vai 48 stundas. Interesanti, ka Amerikas Savienotajās Valstīs pēdējos gados ir tendence pagarināt tradicionālo hakatonu pat līdz diviem vai sešiem mēnešiem, visu laiku strādājot pie idejas realizācijas. To joprojām sauc par hakatonu, jo cilvēki nestrādā savās darba vietas, bet telpās ārpus tām. Bieži tiek mainīta lokācija, dodoties pie dažādiem ekspertiem citās pilsētās. Komandām regulāri sniedz mentoringu, lai atrisinātu problēmu maksimāli ātri, mainot tradicionālos projektu izstrādes soļus.

"Visma" ikgadējos iekšējos hakatonus darbinieki ir ļoti iecienījuši, jo tie dod rīcības brīvību – darbinieki var uzņemties daudz lielāku atbildību un kontroli gan pār izstrādājamo risinājumu, gan gala rezultātu. Hakatoni pulcē programmētājus, testētājus, inženierus un citu nodaļu pārstāvjus, lai pēc divām intensīvām dienām darba, prezentētu lieliskus un funkcionējošus rīkus.

Radošuma avots

Nesenākajā "Visma" hakatonā no deviņām komandām vairākas par savu mērķi izvēlējās resursu vadības sistēmas – "Horizon" – uzlabošanu. Dalībnieki strādāja pie risinājumiem programmas navigācijas ērtuma un pārskatāmības uzlabošanai, dažādiem drošības un lietojamības uzlabojumiem, kā arī radīja prototipu procesam, kas palielinās lietotāju iesaisti produkta attīstībā.

Citu risinājumu starpā viens no radošākajiem bija pirkstu nospieduma atpazīšanas sensora savienošana ar sistēmu. Hakatonā 48 stundu laikā izdevās radīt to pilnībā funkcionējošu. Sensors tika saprogrammēts tā, lai ļautu nekļūdīgi autentificēties sistēmā vai veikt kādas darbības apstiprinājumu cilvēkam ar iepriekš reģistrētu pirksta nospiedumu.

Pārbaudīta un pierādīta vide inovāciju radīšanai

Viena no galvenajām hakatona formāta atziņām un arī pārsteigumiem ir tas, ka komandām īsā laikā izdodas paveikt iespaidīgu darba apjomu, kas citādos apstākļos aizņemtu būtiski vairāk laika un nenodrošinātu tik lielu rīcības brīvību īstenot to, ko darbinieki vēlās uzlabot uzņēmuma produktos, lai atvieglotu savu un klienta pieredzi ar to. Protams, ne viss vienmēr iet gludi un ne visām komandām izdodas īsajā laikā līdz galam izstrādāt to risinājumu, ko bija iecerējuši, bet arī no neveiksmēm ir ko mācīties. Turklāt šādi komandas pasākumi, kur "visi sēž vienā laivā" bieži vien saliedē komandas un pat palīdz risināt konfliktus vairāk nekā īpaši tam paredzēts pasākums.

Kā atzīst paši dalībnieki, viņi pavisam noteikti lepojas ar savu sniegumu un jauniegūtajām prasmēm. Vairāki pat jau prezentāciju laikā izsaka vēlmi savus risinājumus turpināt uzlabot arī pēc hakatona, lai īstenotu ideju līdz galam. Tas pierāda, ka šāda "radošuma" prakse nāk par labu visiem, jo darbinieki ir laimīgāki, uzņēmums efektīvāks un klienti apmierinātāki!