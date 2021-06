Evija Zaķe: Eksporta darījumu apdrošināšana attaisnojas jau pie pirmā maksātnespējas gadījuma

Jāņem vērā, ka parādu piedziņas gadījumi var būt arī valūtas svārstību dēļ, kas ir būtiski un grūti prognozējami riski eksportā. Nesaskaņas var rasties arī kultūras atšķirību dēļ, kad sadarbības partneri līdz galam nesaprotas vai neizrunā nianses. Rezultātā, piemēram, tiek nosūtīta krava, kurai bija nepieciešams nodrošināt konkrētu uzglabāšanas temperatūru, bet tas netika laicīgi apspriests. Prece ir saņemta, bet nav izmantojama. Eiropā šādi gadījumi notiek retāk, bet Āzijā un Apvienotajos Arābu Emirātos – krietni biežāk. Nav izslēdzami arī politiskie riski kā sankcijas vai kara stāvoklis, kas apgrūtina eksportu un partneru maksātspēju.

No riskiem nav pasargāts neviens uzņēmums. Aprēķini rāda, ja parāda laiks ir līdz gadam, neskaitot krāpšanas gadījumus un partnera maksātnespēju, tad parāda atgūšanas iespējamība ir 60 %. Tomēr apdrošināt eksporta darījumus ir lētāk un drošāk.

Viens no uzņēmumiem, kas par to ir pārliecinājies, ir "Limbažu piens", kas izmantoja eksporta kredīta garantiju, lai atjaunotu uzņēmuma faktoringa limitu, tādējādi nodrošinot stabilu naudas plūsmu pēc tam, kad to lielākais noieta tirgus – Itālija –, piedzīvoja Covid-19 vīrusa uzplaiksnījumu. Līdz ar to uzņēmuma partneri pārcēla realizācijas datumus par vairākiem mēnešiem, bet maksāšanas termiņus pagarināja no 30 līdz 60 dienām. Valsts atbalsts šajā situācijā bija noteicošais, jo ļāva saglabāt eksporta apjomu un palielināt limitu arī vienam no klientiem. Arī "Limbažu piens" itāļu partneri savā valstī izmantoja gan eksporta kredīta garantiju, gan aizdevumu apgrozāmiem līdzekļiem, kas tikai apliecina, ka šāds darba modelis ir dzīvotspējīgs un atbalstāms.

Arī uzņēmums "ELKO Grupa", kas ir viens no lielākajiem reģiona IT produktu, risinājumu un sadzīves elektronikas izplatītājiem, izmanto iespēju apdrošināt iespējami lielāku savu debitoru portfeļa daļu. Sākoties pandēmijai, kad apdrošinātāji kļuva daudz piesardzīgāki ne tikai attiecībā uz trešajām valstīm, bet arī Eiropu, ar Altum eksporta kredīta garantiju tika apdrošināti arī daļa uzņēmuma klientu Eiropas Savienības valstīs. Tādējādi pēc tam, kad uzņēmums saskārās ar klienta Gruzijā nemaksāšanas gadījumu, kas bija nonācis finansiālās grūtībās, "ELKO Grupa" spēja ar situāciju tikt galā. Vienlaikus aktuāli ir arī politiskie riski, kas destabilizē biznesa vidi. Tādi, piemēram, novēroti Baltkrievijā, kur uzņēmums ir apdrošinājis vairākus klientus, tādējādi rodot iespēju ne tikai noturēt esošo pārdošanas līmeni, bet arī kāpināt apgrozījumu, nepalielinot savus riskus. Turklāt būtiski, ka līguma periodā uzņēmums var paļauties uz piešķirtajiem limitiem, jo, laikā, kad privātie apdrošinātāji tos strauji mazināja un anulēja, mūsu piešķirtie apdrošināšanas limiti palika nemainīgi.