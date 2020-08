Guntars Krols: Pandēmija ietekmē arī IPO darījumus, taču tirgi gaida drīzu atgūšanos

Pērnā gada nogalē šī gada sākums tika uzskatīts par izdevīgu laiku sākotnējo publisko piedāvājumu jeb IPO (Initial Public Offering) darījumiem. Realitāte Covid-19 pandēmijas iespaidā ir izrādījusies savādāka – IPO tirgus šī gada pirmajā pusē piedzīvoja būtisku kritumu – sākotnējo piedāvājumu darījumu skaits pasaulē gada pirmajos sešos mēnešos bija par 19% mazāks kā 2019. gada pirmajā pusē (419 darījumi pret 517), bet visu darījumu ieņēmumi samazinājās par 8%. Īpaši zema IPO aktivitāte bija tieši aprīlī un maijā, kad darījumu skaits pasaulē nokritās uz pusi (48%), salīdzinot ar iepriekšējā gada līdzīgu periodu, bet darījumu ieņēmumi bija pat par 67% mazāki.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Salīdzinoši Eiropā IPO tirgus aktivitāte šī gada pirmajā pusē samazinājās daudz būtiskāk kā vidēji pasaulē, proti, darījumu skaits ir nokrities par 47% (īstenoti 42 darījumi), bet kopējie ieņēmumi – par 48% (piesaistīti 7,8 miljardi ASV dolāru).

Lielākais IPO darījums šī gada pirmajā pusē pasaulē bija Pekinas – Šanhajas ātrvilciena uzņēmuma akciju darījums ("Beijing – Shanghai High Speed Railway Co. Ltd."), kas piesaistīja 4,4 miljardus ASV dolāru Šanhajas biržā. Tam seko tehnoloģiju uzņēmuma "JD.Com" 3,9 miljardu ASV dolāru darījums Honkongas biržā. Eiropā lielākais sākotnējā piedāvājuma darījums bija plaša patēriņa kafijas ražotāja "JDE Peet's BV" darījums 2,9 miljardu ASV dolāru apmērā, kas tika īstenots "Euronext" biržā Amsterdamā.

Lielākā pasaules birža pēc IPO ieņēmumiem šī gada pirmajos sešos mēnešos bija ASV "Nasdaq" ar 17 miljardiem ASV dolāru, jeb 24,5% no visiem IPO darījumu ieņēmumiem pasaulē. Pēc darījumu skaita lielākā birža bija Šanhaja ar 74 darījumiem, jeb 17,7% no kopējā IPO skaita šī gada pirmajā pusē. Jāatzīmē, ka neviena Eiropas birža šī gada pirmajā pusē nav starp 12 lielākajām pasaules biržām pēc IPO skaita, bet pēc IPO ieņēmumiem Eiropas "Euronext" un "Alternext" birža šī gada pirmajos sešos mēnešos ir sestais lielākais vērtspapīru tirgus ar kopējiem IPO ieņēmumiem triju miljardu ASV dolāru apmērā, jeb 4,3% no visiem IPO ieņēmumiem pasaulē. Savukārt, septītā lielāka birža pasaulē pēc IPO ieņēmumiem šī gada pirmajā pusē bija Londonas birža arī ar 3 miljardu ASV dolāru ieņēmumiem un 4,3% tirgus daļu.

Vīrusa krīzes izraisītais IPO aktivitātes palēninājums noteikti ir likumsakarīgs, un jau jūnijā tirgos bija vērojama atgūšanās. Svarīgi, ka pandēmijas iespaidā valdības faktiski visā pasaulē stimulē savas ekonomikas un cenšas novērst bezdarba palielināšanos, kamēr centrālās bankas finanšu sistēmā iepludina būtisku līdzekļu apjomu, lai atbalstītu ekonomisko aktivitāti. Šie pasākumi nāks par labu IPO tirgum un šī gada otrā puse un arī 2021. gads IPO tirgiem izskatās jau daudz cerīgāk, pieņemot, ka pasaules ekonomikās nav jaunu satricinājumu. Jāņem vērā, ka pandēmijas iespaidā daudzi IPO darījumi tiek atlikti un tātad krājas nenotikušu, bet tirgum gatavu sākotnējo piedāvājumu skaits, kas katrs gaida īsto brīdi savu vērtspapīru laišanai apgrozībā.

Jāatzīst gan, ka saglabājas arī liela nenoteiktība un sākotnējo piedāvājumu tirgus var būtiski negatīvi ietekmēt, piemēram, iespējamais Covid-19 "otrais vilnis", pieaugošs ASV un Ķīnas attiecību saspīlējums, vēlēšanas ASV vai neveiksmīgas "Brexit" sarunas. Būtisks IPO tirgu bremzējošs faktors var būt arī vērtspapīru cenu nestabilitāte (volatility), kas lielā mērā atspoguļotu arī augstākminētos riskus.

Esošajā IPO tirgu konjunktūrā uzņēmumiem, kas apsver iespēju startēt ar savu sākotnējo piedāvājumu tuvāko gadu laikā ir īpaši svarīgi pārliecināties un pierādīt sava biznesa modeļa ilgtspēju un izturību krīžu iespaidā, bet savu uzņēmuma vērtspapīrus vērtēt piesardzīgi, jo investori šobrīd pārvērtē savu ieguldījumu stratēģijas un mērķa aktīvu pievilcību. Uzņēmumiem joprojām jābūt gataviem savu IPO īstenot ar īsāku gatavības laiku, lai izmantotu tirgus apstākļus, kas var strauji mainīties. Tāpat uzņēmējiem būtu vērts apsvērt alternatīvus ceļus kapitāla piesaistei, piemēram, īstenojot M&A darījumus (uzņēmumu pirkšanas, pārdošanas un apvienošanās darījumi) vai meklējot investīcijas privātā kapitāla tirgū. Alternatīvas var noderēt, ja IPO tirgos tuvākajos gados tomēr saglabātos būtiska nestabilitāte.