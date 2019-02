Ieva Treija: Tīklošanās – no pieredzes apmaiņas līdz reālam investoram

Mūsdienu straujā tehnoloģiju attīstība pavērusi ceļu ceturtajai industriālajai revolūcijai, kuras ietekmē, apzinoties inovāciju vērtību un ietekmi ilgtermiņā, jau šobrīd daudzu valstu ekonomikas tiek pārorientētas no tradicionālo produktu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas uz inovatīvu risinājumu un produktu ar pievienoto vērtību ražošanu. Arī Latvijai izvirzīts ambiciozs mērķis, saskaņā ar kuru jau 2023. gadā valstī darbotos 40% inovatīvu uzņēmumu. Kā to sasniegt? Tas iespējams tikai zinātnieku, uzņēmēju un valsts kopīga darba rezultātā.

Latvijā ir izcila zinātnieku bāze un visi priekšnoteikumi, lai uzsāktu veiksmīgu biznesu un sasniegtu Latvijas mērķi. Taču šobrīd vairums zinātnieku un uzņēmēju strādā savrupi, liedzot inovatīvām idejām pāraugt eksportspējīgā produktā. Tajā pašā laikā jāuzsver, ka nevajag pārvērst zinātniekus par uzņēmējiem un uzņēmējus par zinātniekiem – tiem ir jāpalīdz satikties un darboties kopā.

Viens no efektīvākajiem veidiem, kā rosināt drosmīgu ideju rašanos, ir palīdzēt uzsākt sarunu starp zinātniekiem un uzņēmējiem. Šim mērķim var kalpot, piemēram, inovāciju un tehnoloģiju konferences, kas ir platforma, kurā abām pusēm ir iespēja satikties. Savukārt tīklošanās šādos notikumos ir reāla iespēja satikt potenciālo investoru vai trūkstošo biznesa partneri.

Ir svarīgi laikus domāt, ar ko varam būt atšķirīgi, un lielisku ideju mums netrūkst. Tajā pašā laikā unikālus projektus un inovatīvas tehnoloģijas, ko izstrādājuši Latvijas jaunuzņēmumi, neatlaidīgi mēģina pārvilināt citas valstis. Mūsu izaicinājums ir noturēt šos uzņēmējus un produktus Latvijā. Tie ir produkti ar augstu pievienoto vērtību, galvenokārt tehnoloģijās balstīti risinājumi. Šo produktu izstrādē sevišķi liela nozīme ir veiksmīgai zinātnes un uzņēmējdarbības sazobei. Tādēļ būtiski laikus zinātniekam un investoram radīt iespēju satikties te – Latvijā. Šim mērķim lieliski kalpo konferences, taču ne klasiskā formā, kas šodien vairs nav aktuāla. Šobrīd konference pieprasa un paredz tīklošanos, iespēju prezentēt savu ideju, satikt savu investoru vai atrast nākamo biznesa partneri.

Neskatoties uz to, ka Latviju vēl nevar uzskatīt par tehnoloģiju lielvalsti, te atrodami izcili piemēri un veiksmes stāsti, piemēram, "Eventech" – savulaik Elektronikas un datorzinātņu institūta "spin-off", tagad jau vairāk nekā piecus gadus pasaules līderis īpaši augstas precizitātes satelīta lāzernavigācijas iekārtu ražošanas jomā. "Eventech" nodrošinās daļu no nolaišanās sistēmas, proti, lāzerskanēšanas jeb LiDAR (light detection and ranging) sensoru izstrādes plānotajā kosmosa misijā uz Mēnesi 2021. gadā. Tāpat varam lepoties ar "Conelum" – biotehnoloģiju jaunuzņēmumu ar Rīgas Tehniskās universitātes zinātniekiem Dr. Lindu Mežuli un Dr. Tāli Juhnu, kas radījuši pelējuma sēnītes atklāšanas metodi pārtikas nozarei un ir pirmie pasaulē, turklāt ar lielu potenciālu arī citās nozarēs.

Latvijā ir auglīga augsne, kur radīt inovācijas un pārvērst tās par eksportspējīgu produktu. Tādēļ ir ļoti svarīgi rādīt interesantos, veiksmīgos piemērus, lai motivētu potenciālos uzņēmējus izmēģināt savus spēkus. Šobrīd, lai gūtu iedvesmu, nekur nav jābrauc – ik gadu Latvijā noris vairāki liela mēroga notikumi, kas vienuviet pulcē izcilākos tehnoloģiju, inovāciju un biznesa prātus un izceļ pasaules līmeņa sasniegumus, rosinot jauniem izaicinājumiem. Jau gada pirmajā pusē vien norisināsies četri vērienīgi pasākumi, kuros var gūt gan iedvesmu, gan sastapt investorus un potenciālos partnerus.

Jau šajā nedēļas nogalē, 21. un 22. februārī, norisināsies Latvijas un Baltijas jaunuzņēmumu konference "TechChill", kas pulcēs tehnoloģiju, jaunuzņēmumu un inovāciju entuziastus no visas pasaules. Izziņoto runātāju vidū ir tādi pasaulslaveni zīmoli kā "9GAG", "AngelList" un "Google Cloud". Programmā plānots īpaši pievērsties mākslīgā intelekta, robotikas, mašīnmācības, veselības un zinātnes tehnoloģijām, kā arī finanšu tehnoloģijām, kas tradicionāli ir spēcīgas Baltijas reģionā. Tāpat konferences ietvaros tiks jaunatklāts arī LIAA tehnoloģiju un inovāciju portāls "Magnetic Latvia | Labs of Latvia", kurā būs pieejamas līdz šim nebijušas "ceļa kartes" par atbalsta iespējām katrā no uzņēmējdarbības stadijām, iespēja dalīties pieredzes un veiksmes stāstos, kā arī atrast visu jaunāko informāciju par tehnoloģiju un inovāciju nozares jaunumiem un pasākumiem. Jau pavisam drīz, no 11. līdz 13. aprīlim, apmeklētājus gaidīs tehnoloģiju konference "Deep Tech Atelier", kas apvieno zinātniskos jaunuzņēmumus, pētniekus, industriju un valsts pārvaldes pārstāvjus, kā arī citus interesentus. Tā ir iespēja apgūt ko jaunu un iedvesmoties nākotnes biznesa ideju radīšanai.