Ieva Vīgante: Pieredzes apmaiņa biznesā – izaugsmes paātrinātājs

Pēc dažu minūšu sarunas ar uzņēmējiem no citām nozarēm, radās piecas idejas, kā pilnveidot savu uzņēmumu – par ieguvumiem pēc dalības "Uzņēmēju pieredzes dienās", saka tās dalībnieks. Iniciatīvas, kuras mērķis ir veicināt savstarpēju uzņēmēju zināšanu apmaiņu Latvijas biznesa izaugsmei, dalībnieku skaits šogad trīskāršojies, apliecinot Latvijas uzņēmēju gatavību dalīties pieredzē.

Zināšanas tiek uzskatītas par vienu no uzņēmuma konkurences priekšrocībām. "McKinsey & Company" publikācijā L. Braiens (L.Bryan) salīdzina – mūsdienu ekonomikā tāpat kā darbiniekam, arī uzņēmumu primārais konkurences priekšrocību avots, ir unikālās zināšanas. Tam nevar nepiekrist – uzņēmumiem un darbiniekiem var būt vienādas zināšanas, taču īpašā vērtība veidojas no unikālas izpratnes un spējām tās pielietot.

Pieredzes apmaiņa starp konkurentiem

Varētu šķist, ka ar smagu darbu gūtās zināšanas būtu jāpatur uzņēmuma iekšpusē. Tomēr 2018. gadā Jeila Universitātes (T. Botelho) pētījums atklāj, ka noteiktos apstākļos, uzņēmumi var būt ieguvēji no dalīšanās ar savām zināšanām ar citiem uzņēmējiem un pat konkurentiem. Tāda pārliecība arī nostiprinājusies man, vairāk nekā 20 gadus strādājot ar Latvijas uzņēmējiem.

Digitālā transformācija

Mūsdienu mainīgajā pasaulē, kad jaunas lietas attīstās milzīgā ātrumā, uzņēmēji ir spiesti kļūt atvērtāki savstarpējai zināšanu apmaiņai, mazināt aizspriedumus un pašu uzceltās barjeras. Dalīšanās pieredzē par digitālo transformāciju, kas ietekmē izmaiņas klientu paradumos un pieprasījumā, ir vērtīgas sarunas tēmas arī starp konkurējošiem uzņēmumiem. Tas var palīdzēt gan nostiprināt pārliecību par savām idejām, gan paskatīties uz notiekošajiem procesiem no cita skatupunkta.

Jauni produkti un starptautiskie tirgi

Latviešiem bieži piedēvē viensētnieka sindromu, kad labprātāk darbojas vienatnē, nevis sadarbojas. Cik lielā mērā tas attiecas arī uz Latvijas uzņēmējdarbības vidi, situācija atšķiras dažādās nozarēs. Labus iedīgļus kooperatīvu un alianšu veidošanā eksportspējīga piedāvājuma radīšanā redzam lauksaimniecībā, izglītībā, pārtikas ražošanā u.c. nozarēs. Uzņēmumu sadarbībai jaunu eksporta veiksmes stāstu radīšanā ir ļoti nozīmīga. "Uzņēmēju Pieredzes dienās" piedalījās arī AS "Sakret Holdings", iepazīstinot ar savu stāstu, kā attīstījās krīzes laikā – iegāja Igaunijas tirgū, izveidojot sadarbību ar stratēģisko piegādātāju.

Uzņēmumi var konkurēt vietējā tirgū, bet, iespējams, lai veiksmīgāk ieietu starptautiskajos tirgos ar produktu vai pakalpojumu vai nodrošinātu nepieciešamo apjomu, tiem jākļūst arī par sadarbības partneriem. "Uzņēmēju pieredzes dienas" veicina zināšanu un ideju apmaiņu starp dažādu nozaru uzņēmumiem, kas var palīdzēt radīt inovatīvus un eksportspējīgus produktus vai pakalpojumus, atrodot līdz šim vēl neizzinātus saskarsmes punktus.

Lielais uzņēmējs mācās no mazā, mazais no lielā

Mūsdienās mainās robežas starp nozarēm, un ir vērtīgi savstarpēji apmainīties zināšanām un mācīties ne tikai no lielā un 30-50 gadu pieredzējušā uzņēmuma, bet arī no jaunajiem. Nelieliem uzņēmumiem piemīt elastība, vilkme uz inovācijām, spēja koncentrēties, lai ātrā laikā radītu izcilu produktu. Šīs īpašības nereti pietrūkst lielajam uzņēmējam. Ja mazā uzņēmēja radītais produkts spēj sniegt pievienoto vērtību, tad, sadarbojoties starp lielo un mazo uzņēmēju, ieguvēji būs abi.

Kā izteiktu piemēru varu minēt finanšu sektoru un finanšu tehnoloģiju uzņēmumu attīstību. Arī "Uzņēmēju pieredzes dienu" dalībnieks AS "Balticovo" stāstīja savu pieredzi, kā veido sadarbību ar mazajām zemnieku saimniecībām laikā, kad attīstās tendence pāriet uz brīvā turēšanā vistu dētām olām. Tā vietā, lai uzturētu milzīgus laukus, efektīvāk ir censties vienoties ar saimniecībām par sadarbību, kurām ir iespēja izmantot pieredzējušā uzņēmuma iestrādes eksporta tirgos un nelauzties tajos vieniem pašiem. Šādā situācijā mazais tiek pie stabila sadarbības partnera un tirgot savu produkciju starptautiskos tirgos, savukārt lielajam nav viss jānodrošina vienam un var kooperēties.

Latvijas uzņēmēji gatavi dalīties zināšanās

Uzņēmēji ciena citu uzņēmēju viedokli. Arī "Uzņēmēju pieredzes dienu" dalībnieks SIA "Lursoft IT" uzsver, ka uzņēmējiem vairāk savā starpā jārunā, tad var nonākt pie labākajiem risinājumiem.

Bieži dzirdu no uzņēmējiem, ka noderētu iespēja pārrunāt aktuālos jautājumus ar citiem uzņēmējiem, kam jau bijusi tāda pieredze. Tie pat nav jautājumi, kas uzskatāmi par uzņēmuma komercnoslēpumu. Tā pērn radās ideja par nepieciešamību Latvijā veidot biznesa zināšanu apmaiņas iniciatīvu – "Uzņēmēju pieredzes dienas", jo saredzēju to kā īsāko ceļu, kā uzņēmējam nonākt pie atbildēm un idejām. 2018. gadā rīkojām pilota projektu – izzinājām, vai Latvijas uzņēmējus, kas tāds interesētu un vai viņi būtu gatavi atvērt savas durvis citiem uzņēmējiem pieredzes apmaiņai. Pērn iniciatīvā piedalījās 70 uzņēmumi, un labās atsauksmes no uzņēmējiem mudināja šo iniciatīvu turpināt.

"Uzņēmēju pieredzes dienas" (20.–24. maijs) šogad audzējušas jaudu, pulcējot dažādu lielumu un nozaru uzņēmumus, kā arī piesaistot iniciatīvas sadarbības partnerus – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un "Altum".

Šogad iniciatīvas dalībnieku skaits ir trīskāršojies – tas pārsniedza 220 uzņēmumus. "Uzņēmēju pieredzes dienu" nedēļā norisinājās vairāk nekā 70 dažādas pieredzes tikšanās, izglītojošas lekcijas un diskusijas. Pozitīvi, ka pieredzes apmaiņai atvērti ne tikai uzņēmēji no Rīgas, bet arī no citām Latvijas pilsētām. Galvenais mērķis ir apmainīties ar pieredzi, nevis tieši pārdot savus produktus vai pakalpojumus. Dalība sniedz iespēju ne tikai veidot kontaktus, bet arī jaunas idejas un iespēju tās pārbaudīt, prasot padomus savam biznesam, mācīšanos no citu kļūdām un sasniegumiem u.c.

"Uzņēmēju pieredzes dienām" ir visas iespējas kļūt par lielāko biznesa pieredzes platformu Latvijā, jo vērojama gan uzņēmēju interese, gan gatavība dalīties ar savām zināšanām, paverot iespējas uzņēmumu straujākai izaugsmei.

Sadarbībā ir spēks

Uzņēmējdarbības vide strauji mainās, liekot uzņēmējiem meklēt jaunas sadarbības formas. Pasaules mērogā esam neliela valsts, tāpēc savstarpēja sadarbība ir ļoti nozīmīga arī biznesa attīstībā. "Uzņēmēju pieredzes dienas", attīstot savstarpēju zināšanu apmaiņu, palīdz Latvijas uzņēmējiem sagatavoties šīm pārmaiņām un kļūt efektīvākiem, un augt.