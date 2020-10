Ilmārs Arsenovičs: Elektroniskā parakstīšanās – kas ir kas?

Digitālie pakalpojumi kļūst aizvien pieprasītāki, taču vienlaikus arī parādās aizvien vairāk dažādu terminu, kas reizēm nav saprotami un izraisa dažādus pārpratumus. E-paraksts un "eParaksts". Parastais elektroniskais paraksts un kvalificētais elektroniskais paraksts. Kādas ir priekšrocības un atšķirības? Ko izvēlēties?

Elektroniskais paraksts jeb e-paraksts ir elektroniski dati, kas ietver unikālu personas identifikācijas apliecinājumu. E-paraksts parasti tiek pievienots datorā sagatavotam dokumentam. Tas ir personas paraksts elektroniskajā vidē, kam ir juridisks spēks.

"eParaksts" ir viens no Latvijā pieejamajiem elektroniskās parakstīšanās rīkiem. Taču tā ir reģistrēta preču zīme un to nevajadzētu jaukt ar citiem e-parakstiem. Tas ir rīks, kas nodrošina iespēju ērti un vienkārši saņemt, pārbaudīt un viedierīcē parakstīt dokumentus ar e-parakstu. "eParaksts Mobile" jeb mobilajā viedierīcē izmantojams "eParaksts" nesen ieguva kvalificēta elektroniskā paraksta statusu. Tas nozīmē, ka visā Eiropas Savienībā tas ir līdzvērtīgs pašrocīgi veiktam parakstam. Lai iegūtu kvalificēta e-paraksta statusu, "eParaksts Mobile" lietotājiem ir nepieciešams lietotnē veikt paraksta sertifikāta atjaunināšanu. Kvalificēta elektroniskā paraksta statuss ir arī ID kartē iekļautajam elektroniskajam parakstam un "Smart-ID" Kvalificētā līmeņa parakstam. "Smart-ID" Pamata līmenis ir derīgs tikai darījumiem ar bankām, taču par to, kāds paraksta līmenis ir konkrētajam lietotājam, var pārliecināties "Smart-ID" viedierīces lietotnē.

E-parakstam ir vairāki līmeņi. Pirmais ir vienkāršākais un veidojas tad, ja lietotājs jebkurā tīmekļa vietnē, piemēram, atzīmē, ka piekrīt lietošanas noteikumiem vai uzzīmē savu parakstu tam īpaši atvēlētā logā. Tas ir vienkāršs elektroniskais paraksts. Uzlabotā elektroniskā paraksta darbību nosaka Eiropas Savienības eIDAS regula. Šāds elektroniskais paraksts nodrošina, ka paraksta dati ir unikāli un saistīti tikai ar konkrēto parakstītāju. Turklāt pēc tā ir iespējams parakstītāju identificēt. Šis paraksts nevar tikt uzskatīts par līdzvērtīgu ar roku veiktam parakstam, taču to var izmantot tiesvedībā kā pierādījumu. Augstākais līmenis jeb kvalificēts elektroniskais paraksts, kā jau minēts, ir gan "eParaksts Mobile", gan "Smart-ID" Kvalificētā līmeņa, gan ID kartē iekļautajam parakstam.

Latvijā izvēle starp trim

Latvijā e-parakstu var iegūt dažādos veidos. Viens veids – pasūtot ID karti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Tajā ir e-paraksts, kura izmantošanai nepieciešams PIN1 kods autentifikācijai un PIN2 kods parakstīšanai. Abus izsniedz pie ID kartes saņemšanas. Šo e-parakstu izmantošanai nepieciešams viedkaršu lasītājs, kas ir nopērkams elektronikas preču veikalos vai ir jau iekļauts datoru standarta komplektācijā. Otra iespēja ir izmantot jau pieminēto Latvijas Radio un televīzijas centra piedāvāto risinājumu – "eParaksts Mobile" lietotni. Tās izmantošanai elektroniskās parakstīšanās vajadzībām nepieciešams aizpildīt pieteikumu lietotnes mājas lapā internetā un sagaidīt, kad kurjers atved parakstīt līgumu. Trešā iespēja – "Smart-ID", ko var iegūt gan bankā, gan attālināti, lietotnē uzrādot dokumentu ar biometrisko identifikāciju. Par to, vai biometriskā informācija ir iekļauta konkrētajā dokumentā, liecina īpašs simbols uz tā.

E-paraksts nav obligāts, bet tas ir noderīgs, jo ikdienā daudzas lietas iespējams nokārtot attālināti, piemēram, reģistrēt uzņēmumu, atvērt bankas kontus, veikt dažādus citus darījumus. Valsts iestādēs vienmēr jābūt iespējai saņemt pakalpojumus, izmantojot e-parakstu. Privātās iestādēs viss ir atkarīgs no uzņēmuma, taču aizvien biežāk šāda iespēja ir, jo sabiedrība to pieprasa. Tāpat, ja elektroniskais paraksts ir pieejams abām pusēm, to var izmantot līgumu slēgšanā starp divām fiziskām personām.

Iespējams parakstīt dažādas datnes

Dažādu pakalpojumu saņemšanai elektroniskā parakstīšanās parasti ir iebūvēta iestāžu sistēmās un lietotājam vien atliek veikt pieprasītā darbības. Taču, ja nepieciešams atsevišķi iesniegt parakstītu dokumentu, tad var izmantot, piemēram, "Dokobit" platformu. Tajā ir pieejami dažādi datņu formāti. "Pdf" dokumentus var augšupielādēt un vienkārši parakstīt, savukārt "eDoc" un "Asic" ir arhīva datnes, kur var ievietot gan dokumentu, kas izveidots "Microsoft Word" programmā, vai bildi "Jpg" formātā vai pat skaņas datni. Visus šos dokumentus iespējams parakstīt.

Neatkarīgi no izvēlētās datnes formāta, paraksts satur vienu un to pašu informāciju. Ja tiek pieprasīts konkrēts datnes formāts, tad, iespējams, netiek izprasts, ka atšķirības to starpā nav. Pdf datne ir identiska "eDoc" datnei – parakstā ir sertifikāta informācija. Taču, lai novērstu pārpratumus, labāk izvēlēties tādu formātu, ko pieprasa otra līgumslēdzēja puse.

Abpusēji parakstītus dokumentus iespējams glabāt datorā, uzņēmuma sistēmās vai arī "Dokobit" portālā. Izvēloties trešo variantu, būs nelielas izmaksas, taču viena no lielākajām priekšrocībām šādai izvēlei – parakstam tiek nodrošināts ilgtermiņa derīgums. Algoritms, kas tiek izmantots paraksta veikšanas laikā, mēdz kļūt vājš. Tas lielākoties ir saistīts ar skaitļošanas jaudas pieaugumu un to nosaka Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra. Lai nodrošinātu, ka paraksti ir derīgi ilgtermiņā, tiek veikta periodiska laika zīmogošana ar jaunu un spēcīgāku algoritmu. Līdz ar to dokuments paliek nemainīgs un paraksti paliek derīgi ilgtermiņā.

Rezumējot iepriekš minēto, varu teikt, ka digitālā vide šobrīd ir pietiekami droša, lai netērētu laiku fiziskām tikšanās reizēm. Sev ērtākā e-paraksta izvēle un iegūšana prasīs mazliet laika un arī pats parakstīšanas process ir jāapgūst, taču tas nav sarežģīti un ieguldītais laiks tiks atgūts ar uzviju ilgtermiņā.