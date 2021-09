Ilona Baumane – Vītoliņa: Spēja darboties paradoksu pilnā vidē – pieprasītākā vadītāju kvalitāte

Pēdējā laikā gan uzņēmumu vidē, gan arī valsts pārvaldē arvien vairāk redzam, cik nozīmīga kvalitāte ir spēja būt vadītājam paradoksu pilnā vidē. Jā, patiešām, līdz ar neskaitāmajām mācībām, ieguvumiem un zaudējumiem, vēl viena lieta, ko izgaismojusi un saasinājusi pandēmija, ir tas, cik polarizētā vidē dzīvojam. Un būt par vadītāju šādos apstākļos nozīmē izkopt arī jaunas kvalitātes neatkarīgi no sektora vai nozares.

Valdības visā pasaulē šobrīd balansē starp demokrātiju no vienas puses un vienotu nostāju vakcinācijas jautājumā no otras puses. Savukārt, uzņēmumi mēģina atrast zelta vidusceļu starp, piemēram, darbinieku kontroli no vienas puses un brīvību mērķu sasniegšanā no otras vai arī peļņas rādītāju no vienas puses un ilgtspējas mērķu sasniegšanu no otras puses. Mūsdienīgu līderu augstākā kvalitāte nozīmē, nevis iecentrēties kādā no poliem, bet atrast veidu kā starp tiem balansēt, apmierinot visu iesaistīto pušu intereses un apvienojot tās tālāko mērķu sasniegšanai.

Kādas tad ir biežākās paradoksu dimensijas? Vispirms tā ir lavierēšana starp uzņēmuma iekšējiem mērķiem (kas, neslēpsim, visbiežāk ir peļņa) un ārējā tēla jautājumiem. Nevienu darbinieku šodien neizdosies piesaistīt un noturēt mirdzošām acīm, ja kā viņa galvenais mērķis noteikta peļņas gūšana uzņēmuma akcionāriem. No otras puses, šobrīd aktuālā sekošana ilgtspējas principiem palīdz izpelnīties sabiedrības uzslavas, tomēr īstermiņā visai bieži atstāj negatīvu ietekmi uz uzņēmuma finanšu rezultātiem. Bēdīgi slavens piemērs šajā jomā ir kompānija "Danone", kas, dedzīgi pievēršoties dažādu ESG aspektu uzlabošanai, uzrādīja tik sliktus finanšu rezultātus, ka tas maksāja amatu uzņēmuma vadītājam Emanuelam Fabēram (Emmanuel Faber). Citiem vārdiem sakot, lai cik zaļā gaismā arī sevi negribētu parādīt, korporācijas atbalsta ilgtspēju tikai tiktāl, cik tā neietekmē peļņu. Un veiksmīgs būs tas vadītājs, kas abus šos aspektus spēs apvienot kopīgā mērķī.

Tāpat aktuāla ir vadītāju spēja sabalansēt atsevišķu spējīgu indivīdu veikumu ar vienotam mērķim saliedētas, spēcīgas komandas izveidi un attīstību. Nu, piemēram, aktuāla šī brīža dilemma daudziem vadītājiem – ko iesākt ar visādi citādi labu, spējīgu darbinieku, kurš no pandēmijas iznācis kā pārliecināts antivakseris? Lai gan grūti pielāgot vienu atbildi katram gadījumam, prātā nāk basketbola leģendas Maikla Džordana (Michael Jordan) teiktais: "Atsevišķi talanti var palīdzēt uzvarēt vienā spēlē, bet izcils komandas darbs ir tas, kas palīdz vinnēt čempionātus."

Vēl viena paradoksiem pilna joma ir viss, kas saistīts ar stabilitātes un fleksibilitātes jautājumiem. No vienas puses, cilvēkiem un uzņēmumiem ir tendence tiekties pēc zināmas stabilitātes dzīvē. Tāpat kā cilvēkiem, arī uzņēmumiem piemīt savas rutīnas un pašām par sevi tām nav nekādas vainas. Līdz brīdim, kad tās var kļūt par šķērsli, lai pielāgotos pārmaiņām. Savā grāmatā "Think Again" Ādams Grants (Adam Grant) trāpīgi apraksta piemēru, kas ilustrē kādreiz tik populāro "Blackberry" viedtālruņu norietu, kad kompānijas vadītājs spītīgi atteicās pāriet no podziņu tastatūras uz skārienjutīgu ekrānu, vai arī noraidīja ideju telefona funkcionalitātē iekļaut arī interneta pārlūku. Jo tā vienkārši nebija pieņemts. Uzvarēja tie, kuri spēja uz tobrīd ierasto paraudzīties bez pagātnes pieņēmumu klapēm uz acīm.

Visbeidzot, ceturtā lielā paradoksu dimensija ir centralizācija pret decentralizāciju lēmumu pieņemšanā. Nu, piemēram, cik tālu ir pieņemami uzturēt veselīgu diskusiju līmeni un dažādus skata punktus, bet tai pat laikā vajadzības gadījumā spēt ātri pieņemt lēmumus un apvienot visus kopīgiem mērķiem. Šādām situācijām ne vienmēr pieejamas skaidras vadlīnijas, bet mūsdienīga līdera uzdevums ir spēt uztaustīt brīdi, kad no diskusijām jāpāriet pie lēmuma pieņemšanas, un nodrošināt to, ka ar rezultātu visi ir mierā.

Kas var palīdzēt attīstīt līderību šajos apstākļos? Vispirms, tā noteikti ir apzināta apņemšanās turēt atvērtu prātu un nebūt nocietinātam savos uzskatos. Pieņemt, ka tāda viena universāla gudrība vai pārliecība vairs neeksistē, un prast paraudzīties uz katru situāciju ar svaigu skatu. Taču visnoderīgākais palīgs šajā paradoksiem piesātinātajā vidē šobrīd ir un paliek vērtības – katras organizācijas un vadītāja paša. Tieši vērtības var kalpot kā morālais kompass, rīkojoties augstas nenoteiktības apstākļos, un ikvienam līderim ļauj pārliecināties par to, ka būt par vadītāju ir vesela māksla, ko nenosaka tikai zināšanu kopums, bet arī emocionālā inteliģence.