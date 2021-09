Ilze Grava: Pieejams fondu atbalsts uzņēmumu intelektuālā īpašuma aizsardzībai

Jau vairāk nekā desmit gadus Latvijas uzņēmumiem ir iespēja piesaistīt papildu finansējumu no dažādiem Eiropas Savienības fondiem. Tie, kuri uzmanīgi seko līdzi fondu atvēršanas periodiem, kā arī mērķtiecīgi pieskaņo savas vajadzības pieejamajām programmām, var ietaupīt samērā lielus līdzekļus, ko izmantot biznesa attīstībai. Taču svarīgi ir zināt, kad un kāds atbalsts ir pieejams, tostarp sava uzņēmuma intelektuālā īpašuma aizsardzībai.

Vienuviet atrast visu informāciju par pieejamiem fondu līdzekļiem uzņēmējiem ir sarežģīti, jo pieteikšanās ir atšķirīga un arī labumi, ko iespējams saņemt, paredzēti dažādiem mērķiem. Populārākās vietnes, kur meklēt informāciju ir Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA), kā arī Finanšu institūcijas Altum tīmekļa vietnes. Taču arī Patentu valde regulāri sadarbojas ar uzņēmējiem, nodrošinot gan izglītojošus seminārus par intelektuālā īpašuma aizsardzību, gan arī informē par pieejamiem līdzekļiem dažādu programmu ietvaros intelektuālā īpašuma jomā.

Viena no veiksmīgākajām programmām, kas izveidota mazajiem un vidējiem uzņēmumam (MVU), ir fonds "Idejas stiprākam uzņēmumam", kura ietvaros iespējams atgūt līdz 1500 eiro no maksas par intelektuālā īpašuma pakalpojumiem. Līdz šim Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) izveidotā fonda atbalstam pieteikušies 75 Latvijas MVU, kopumā izmantojot 116 pakalpojumus. Virkne dažādu nozaru pārstāvji, piemēram, bērnu rotaļlietu ražotāji, fitnesa nozares pārstāvji, tehnoloģiju uzņēmumi, apģērbu ražotāji u.c., saņēmuši iespēju aizsargāt savas intelektuālā īpašuma tiesības. Pakalpojumi iedalīti divās grupās, kur pirmais paredz 50% līdzfinansējuma saņemšanu preču zīmes vai dizainparauga pieteikumam nacionālā vai ES līmenī, savukārt otrais – 75% līdzfinansējuma saņemšanu intelektuālā īpašuma priekšizpētei.

Likumsakarīgi, ka Latvijā vislielāko interesei ir radījis līdzfinansējums Eiropas Savienības preču zīmes pieteikuma pamatmaksai, kas uzņēmumiem ļauj ietaupīt 425 EUR par vienu preču zīmes pieteikumu. Līdz šim Latvijas MVU pieprasījuši līdzfinansējumu 66 Eiropas Savienības preču zīmju pieteikumiem.

Kāpēc nepieciešams aizsargāt savas preču zīmes? Jo tas ir apzīmējums ar atšķirtspēju, kas patērētājam plašajā tirgū sniedz iespēju pēc vizuālām pazīmēm atšķirt viena uzņēmuma preces vai pakalpojumus no citiem. Preču zīmes reģistrācija ir noderīga visiem tālredzīgiem uzņēmējiem, kuri vēlas ilglaicīgi darboties gan vietējā, gan starptautiskajā tirgū, jo tā zīmes īpašniekam dod iespēju aizliegt konkurentiem izmantot identiskas vai sajaucami līdzīgas zīmes. Preču zīmi var pārdot, dāvināt, ieķīlāt vai novēlēt mantojumā. To var nodot lietošanā citai personai uz licences, franšīzes līguma pamata (proti – iznomāt), arī tā gūstot par to atlīdzību.

Ja uzņēmums nav pārliecināts, kādas intelektuāla īpašuma tiesības būtu aizsargājamas, ieteikums ir veikt intelektuālā īpašuma priekšizpēti. Pakalpojums paredz, ka intelektuālā īpašuma eksperts izpēta konkrēta uzņēmuma uzņēmējdarbības modeli, produktus un/vai pakalpojumus, izaugsmes plānus, lai izstrādātu intelektuālā īpašuma stratēģiju uzņēmuma vajadzībām. Rezultāts uzņēmumam palīdz izlemt, kādas intelektuālā īpašuma tiesības uzņēmums varētu aizsargāt, vai kā plānot savu stratēģiju nākotnē.

Kopumā Eiropas uzņēmējiem MVU fonda "Idejas stiprākam uzņēmumam" pieejami 20 miljoni eiro un šis fonds tika izveidots 2020.gadā ar mērķi palīdzēt mazajiem un vidējiem uzņēmumu apzināt un aizsargāt savas intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī atbalstīt Eiropas ekonomikas atveseļošanos 2021.gada garumā. Aicinu uzņēmējus izmantot iespēju un līdz 30.septembrim pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai, lai nostiprinātu savas intelektuālā īpašuma tiesības un tādējādi aizsargātu savus radošo spēju rezultātā radītos darbus.