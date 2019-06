Inese Viņķe: Māja vai dzīvoklis – 5 faktori, kas palīdzēs pieņemt lēmumu

Kā jūs rīkotos, ja, esot jaunas dzīvesvietas meklējumos, atrastos izvēles priekšā – pirkt māju vai dzīvokli? Šādas izvēles priekšā nereti nonāk ne viens vien jauna mājokļa tīkotājs, ja finansējums teorētiski atļauj iegādāties gan vienu, gan otru. Patiesībā ir daudz būtisku nianšu, pēc kurām var skaidri paredzēt, kas būs tieši jums atbilstošāk – iegādāties māju vai dzīvokli. Kuri ir būtiskākie faktori, kuri jāņem vērā, pirms teikt savu "jāvārdu" vienam vai otram no šiem mājokļiem.

Apsaimniekošana

Dzīvokļa īpašniekam ir mazāk rūpju un pienākumu, kā arī mazāka uzkopjamā platība. Ja neesat pārāk saimniecisks vai nevēlaties sev liekus apgrūtinājumus, ko uzliek mājas uzturēšana un apsaimniekošana, tad noteikti piemērotāks būs dzīvoklis. Ikvienai daudzdzīvokļu mājai ir savs apsaimniekotājs, kurš parūpējas gan par kārtību kāpņu telpā, gan siltuma, elektrības, ūdens piegādi un visu pārējo. Pašam atbildība jāuzņemas tikai par savu dzīves telpu, to atbilstoši savām vēlmēm un iespējām iekārtojot un uzturot. Mājas gadījumā, ja ziemā aizsalis ūdensvads, sabojājies apkures katls vai aptrūcies kurināmais – par visu būs jāparūpējas pašam. Mājas uzturēšana tomēr prasa arī lielākus finansiālos ieguldījumus, jo papildus pašas mājas labiekārtošanai vēl jāiekārto un jāuztur apkārtējā teritorija, saimniecības ēkas, žogs un tas izmaksā krietni dārgāk nekā dzīvokļa īpašniekiem, kuri izmaksas dala savā starpā. Tajā pašā laikā ir arī savas priekšrocības – piemēram, mājas īpašniekam ziemas periodā dotas lielākas iespējas variēt ar apkures izmaksām – aizbraucot ceļojumā, dzīvoklī apkuri noslēgt līdz minimumam, samazinot arī apkures izmaksas rēķinā, nebūs iespējams, savukārt privātmājā šāda iespēja ir. Tāpat arī – vai, kad un cik bieži grābt lapas, šķūrēt sniegu pagalmā vai dauzīt lāstekas, noteiksiet jūs pats nevis apsaimniekošanas uzņēmums, kas, protams, nedara to bez maksas.

Secinājums: ja vien jūsu un jūsu ģimenes locekļu kaisle nav nepārtraukti mājas uzturēšanas darbi, dzīvoklis tomēr ir praktiskāka izvēle no apsaimniekošanas viedokļa.

Dzīvoklis 1:0 Māja

Ar vai bez auto

Dzīvojot dzīvoklī, parasti viss ir gandrīz ar roku sasniedzams – blakus pārtikas veikals, skola, bērnudārzs, laba satiksmes infrastruktūra ar sabiedrisko transportu. Izvēloties kā dzīvesvietu māju, ja vien tā neatrodas kādā Rīgas mikrorajonā, tuvumā, visticamāk, nebūs nekā daudz no iepriekš minētā, līdz ar to ir nepieciešams privātais autotransports, ģimenei ar vairākiem bērniem – pat divi. Tādēļ dzīve savrupākā privātmājā noteikti nebūs piemērota potenciālajam pircējam, kurš ar auto ir uz "jūs". Turklāt jāņem vērā arī, ka auto iegāde un uzturēšana prasa papildu izdevumus, bet bērnu izvadāšana uz skolu un nodarbībām, papildu laiku. Tajā pašā laikā, dzīvojot privātmājā, nav jāsatraucas par to, kur atstāt automašīnu, par ko nevari būt drošs, dzīvojot dzīvoklī - automašīnas novietošana bez maksas nu jau arī mikrorajonos kļūst par arvien ekskluzīvāku un retāku iespēju. Tādēļ lielai daļai dzīvokļos dzīvojošu rīdzinieku, kam ir savas automašīnas, nākas rēķināties ar vērā ņemamiem izdevumiem.

Secinājums: Dzīvoklis jums dod lielākas izvēles iespējas – uzturēt pašam savu spēkratu vai nē, vadoties pēc savām individuālajām vajadzībām, māja principā jau pēc noklusējuma paredz – automobilim jābūt. Tajā pašā laikā – auto ļoti daudziem ir kas vairāk par pārvietošanās līdzekli, proti, būtisks dzīvesveida, statusa apliecinājums, tāpēc, vērtējot šo faktoru, subjektivitāte, iespējams, būs vairāk izteikta.

Dzīvoklis 1,5:0,5 Māja

Bērni un mājdzīvnieki

Ja jums ir mazi bērni – kas gan var būt vienkāršāk un ērtāk, kā izlaist tos paspēlēties piemājas dārziņā bez īpašas pieskatīšanas – svaigs gaiss, iekopta teritorija, drošība. Dzīvoklī par šādu iespēju var tikai sapņot un labākajā gadījumā apmeklēt tuvāko rotaļu laukumu pavadošās personas uzraudzībā. Ļoti līdzīgi ir ar mājdzīvniekiem – dzīvoklī lielākoties ir ērti uzturēties ar nelielu un nosvērtu dzīvnieku – strauji augošs kaukāziešu aitu suņa kucēns ar skaļu balsi būs ļoti, ļoti slikta izvēle gan jums, gan kaimiņiem, gan pašam mājdzīvniekam. Savukārt māja ar apkārtnes teritoriju ļauj saimniekam būt brīvam sava mīluļa izvēlē un nodrošināt tam atbilstošus dzīves apstākļus.

Secinājums: Bērni un mājdzīvnieki, pirmkārt, jau saistās ar mīlestību. Un mīlestībai vajag telpu. Māja viennozīmīgi var piedāvāt vairāk telpas visiem.

Dzīvoklis 1,5:1,5 Māja

Apkārtējā vide

Ja dzīvojat privātmājā, viens no jūsu lielākajiem ieguvumiem noteikti būs apkārtējā zaļā vide un svaigs gaiss. Tāpat nav jātērē laiks un nauda, lai speciāli dotos uz kādu atpūtas vietu, kur, piemēram, uzcept gardas desiņas – tas viss iespējams turpat pagalmā. Arī garākas pastaigas un izbraucieni ar velosipēdu būs daudz patīkamāki privātmāju nevis daudzdzīvokļu rajonos.

Secinājums: No rīta – saullēkts, vakarā – saulriets, un neko no tā skatam neaizsedz daudzstāvu mājas – ar to vien jau pietiek, lai noteiktu uzvarētāju, no apkārtējās vides aspekta raugoties.

Dzīvoklis 1,5:2,5 Māja

Brīvība un "kaimiņu faktors"

Kurš gan savā dzīvē nav piedzīvojis brīžus, kad brīvdienu rītā pēkšņi mosties liek kaimiņa iedarbināts putekļa sūcējs vai urbis, vai arī vakarā pie miera neļauj doties kaimiņu dzīvoklī skaļi dārdoša mūzika. Privātmāju iedzīvotājiem šādi "pārsteigumi" gan secen iet, gan rīcības brīvība ļauj pašiem urbt un zāģēt jebkuras mūzikas pavadībā, kad vien ienāk prātā. Savukārt, brīvība ceļot vai būt ilgstošākā prombūtnē un justies droši par savu īpašumu – tā ir dzīvokļu īpašnieku priekšrocība. Un ja vēl klāt ir labi uzturētas kaimiņu attiecības, arī kaķis būs paēdis un ziedi aplaistīti.

Secinājums: Šis ir vissubjektīvākais no faktoriem un izvērtējams ļoti individuāli, taču pat visintravertākie cilvēki komfortablāk jūtas, esot daļai no kāda kopuma, un tāpēc drošība, ko sniedz kaimiņš, stāv pāri atsevišķām un risināmām nebūšanām.

Dzīvoklis 2,5:2,5 Māja

Kā redzams, gan dzīvoklim, gan mājai ir savi plusi un mīnusi, kurus apkopojot, var secināt, ka dzīvoklis noteikti būs piemērotāks cilvēkiem, kuri izvēlas brīvāku, mazāk saimniecisku dzīvesveidu un nav gatavi "kalpot" savam īpašumam. Savukārt māja būs vairāk piemērota tiem, kuri ir gatavi uzņemties lielāku atbildību un celt iegādātā īpašuma vērtību, ieguldot tajā gan savu laiku, gan naudu. Gan viena, gan otra īpašuma izvēlē nepieciešama ne vien zināma brieduma pakāpe un spēja paredzēt savas nākotnes vajadzības, bet arī vēlme iedziļināties detaļās.