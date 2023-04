Inga Zvaigzne: 'Accenture' samazina biroja platību

Pēdējos aizspriedumus par attālināto darbu aizslaucīja pandēmija. Šobrīd uzņēmumi jomās, kurās ir iespējams attālinātais darbs, strādā elastīgā jeb hibrīda darba režīmā, kas paredz daļu laika strādāt attālināti, bet daļu – klātienē. Uzņēmumiem ir uzkrāta pieredze attālinātā darba organizēšanā, arī darbinieki ir iemācījušies strādāt no mājām, iekārtojuši ērtas darba vietas un aizvien biežāk izvēlas nedoties uz biroju. Darbiniekiem, kuri strādā daļēji attālināti, ir zemāks stresa līmenis, viņi spēj labāk koncentrēties un ir produktīvāki nekā tad, ja strādātu tikai klātienē, secināts "Owl Labs" pētījumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Turklāt, jo ilgāk darbinieks strādā attālināti, jo viņa vēlme apmeklēt biroju samazinās. To apstiprina sešas darbinieku aptaujas, ko "Accenture Baltics" veica pandēmijas laikā, – cilvēkiem ir izveidojušies jauni paradumi, ikdienas ritms un viņiem ir iepaticies strādāt attālināti. Darbinieks uz biroju vēlas nākt vidēji 1,2 dienas nedēļā, secināts uzņēmuma aptaujā, kurā piedalījās 70% jeb aptuveni 1400 darbinieku.

Pēc pandēmijas esam veikuši vairākas aktivitātes, lai darbiniekus aicinātu atgriezties birojos, taču redzam, ka lielākais uztraukums ir par to, lai darbs no biroja nekļūtu obligāts. Esam atraduši līdzsvaru un aicinām darbiniekus apmeklēt biroju vismaz divas reizes mēnesī. Šīs pārmaiņas aktualizē pārdomātu biroja platības izmantošanu, par to nepārmaksājot. "Accenture" plāno samazināt biroja platību arī citās valstīs, tā samazinot izmaksas un turpinot ieguldījumus biznesa un talantu attīstībā. Latvijā 2020. gadā "Accenture" aizvēra Rīgas biroju Gunāra Astras ielā, ietaupītos resursus investējot darbinieku izglītībā un novērtējumā. Šogad, redzot nelielo noslodzi abos Rīgas birojos, "Accenture" ir pieņēmis lēmumu nepagarināt īres līgumu vienam no birojiem VEF apkaimē – "Jaunajā Teikā", biroju ēkā "Teodors", lai gan tas 2019. gadā kategorijā "Interjers" tika izvirzīts Latvijas Arhitektūras gada balvai un ir jaunākais uzņēmuma birojs Rīgā. Tāpat netiks pagarināts līgums par biroja telpām Ventspilī. Uzņēmums ir aprēķinājis, ka "Accenture" VEF birojs pilnībā apmierinās uzņēmuma vajadzības. Protams, tas nebūtu iespējams bez efektīvas darba vietu pārraudzības sistēmas.

Mūsdienās ir nepieciešams ne tikai sniegt iespēju rezervēt darba vietu digitāli no mājām, bet jāievieš viedāki risinājumi. Pirms pandēmijas uzņēmums izveidoja un birojos ieviesa "Seatify", uz sensoriem bāzētu risinājumu, kas nodrošina dinamisku darba vietu rezervēšanas iespēju klātienē. Sistēma reālā laikā uzskaita, cik darba vietas tiek aizņemtas un cik atbrīvotas. Tas nodrošina efektīvu darba vides izmantošanu. Sistēma arī parāda, kuras darba vietas visvairāk tiek novērtētas no darbinieku puses un kurās ir nepieciešami uzlabojumi.

Plānot gudri un uzticēties darbiniekiem

Mēs dzīvojam zināšanu ekonomikas laikmetā, kur ražošana un patēriņš ir bāzēts intelektuālajā kapitālā, un valda jauna veida darba attiecībās, kurās katrs indivīds ir atbildīgs par to, kā saplānot savu laiku. Neviens darba devējs nespēs to izdarīt labāk, jo mūsu dienas plānu ietekmē daudzi darba, individuālās produktivitātes un sadzīviski faktori. Darba devēja uzdevums ir nodrošināt elastīgu modeli, lai darbinieks varētu ražīgi strādāt un dzīvot.

Līdzīgas tendences vērojamas citās valstīs. IT uzņēmumi pāriet uz viedo ekonomiku. Nākotnē šis būs jaunais zināšanu ekonomikas standarts. Cilvēki no darba devēja prasīs hibrīda darba modeli, lai nodrošinātu labāku līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi. Šis modelis sniedz daudz lielākas iespējas un elastīgumu, vienlaikus tā ir liela uzticēšanās no darba devēja puses. Savukārt darbiniekiem, kuriem ir vai būs nepieciešamība katru dienu strādāt no biroja, šāda iespēja tiks nodrošināta. Mūsdienās laiks, ko darbinieki pavadīs birojos, kvantitatīvi būs īsāks, tomēr kvalitatīvāks. Darbinieki uz biroju nāks, lai veidotu labas attiecības un produktīvu sadarbību, proti, situācijās, kad tam ir pievienotā vērtība, bet mājās tiks veikti darbi, kas prasa individuālu fokusēšanos.

Mājās ienāk birojs, birojā – mājas

Bez pārmaiņām neiztikt biroju iekārtojumā, jo birojs vienmēr ir bijis uzņēmuma vērtību un identitātes nozīmīga daļa. Sadarbībā ar biroju "Brigitas Bulas arhitekti", "Accenture" turpina darbu pie uzlabojumiem VEF birojā, lai ieviestu jaunākās tendences. Šobrīd mēs strādājam pie konceptiem telpām, kas paredzētas dizaina domāšanas sesijām, dažāda veida Agile ceremonijām un komandu sadarbībai. Tāpat būtisks akcents būs uz modernām mācību telpām, kurās audio vizuālais aprīkojums tiks ierīkots tā, lai daļa mācību dalībnieku varētu piedalīties klātienē, bet daļa attālināti – no citiem "Accenture" birojiem un valstīm.

Kā vienmēr, birojam ir jābūt ērtam un funkcionālam. Protams, birojā saglabāsies individuālas darba vietas, tomēr sagaidāms, ka kopumā standarta darba vietu skaits birojos samazināsies, bet palielināsies proporcija telpām, kas paredzētas sadarbībai un komunikācijai, vienlaikus nemazinot kopējo biroja kapacitāti.

Vēl viena jauna tendence – mūsdienās birojos aizvien vairāk ienāk mājas sajūta. Neformālu sapulci var noturēt viesistabā, darba sarunas risināt pie lielā saimes galda vai konfidenciālu sarunu – bibliotēkā. Mēs taču zinām, ka visdzīvākā informācijas aprite ir pie kafijas aparātiem un visinteresantākās sarunas parasti notiek virtuvē. Darba devēja loma ir to atbalstīt.