Intars Miķelsons: Privātpersonas kredītreitings – kāpēc par to jārūpējas?

Lai kredītiestādē saņemtu aizdevumu kāda sapņa īstenošanai vai veikalā iegādātos preci ar pēcapmaksu, bankas un tirgotāji no sākuma izvērtē privātpersonas finanšu saistības, lai noskaidrotu, cik droši vai riskanti konkrētajam cilvēkam ir izsniegt aizdevumu. Liela nozīme ir privātpersonas kredītreitingam.

Kas ir privātpersonas kredītreitings?

Aizdevums mājokļa iegādei, maksājumu karte ar kredītlimitu, līzings automašīnas iegādei u.c. finanšu saistības veido privātpersonu kredītvēsturi. Savukārt tas, cik daudz esat aizņēmušies un cik apzinīgi veicat maksājumus par aizdevumu, ietekmē kredītreitingu. Parasti to izsaka ar skaitli – jo kredītreitings augstāks, jo labāka personas kredītspēja un aizdevējam mazāks risks, ka tuvākā gada laikā šis cilvēks kavēs maksājumus par aizdevumu. Kredītreitingu mēdz attēlot arī ar krāsām vai burtiem, kur zaļš jeb A liecina par ļoti labu maksājumu disciplīnu, bet sarkans vai E – par ļoti sliktu.

AS "Kredītinformācijas birojs" sistēma darbojas kā finanšu datu noliktava, kurā glabājas pagātnes informācija. Kad privātpersona aizņemas naudu, aizdevējs par līgumu un tā detaļām, piemēram, aizdevumu summu un līguma termiņu, ziņo birojam. Savukārt citiem aizdevējiem pirms jauna kredīta vai līzinga izsniegšanas ir pienākums ieskatīties šajā datubāzē un izvērtēt, vai jauna aizdevuma izsniegšana konkrētai personai vispār vēl ir iespējama.

Svarīgas visas finanšu saistības

Šobrīd AS "Kredītinformācijas birojs" piedāvā divus kredītreitingus fizisko personu maksāšanas disciplīnas aprēķiniem. Vienu izmanto bankas, lai izvērtētu jauna auto līzinga, patēriņa kredīta vai mājokļu aizdevuma iespējas. Šis kredītreitings prognozē, cik liels risks pastāv, ka konkrētais kredītņēmējs tuvāko 12 mēnešu laikā vairāk nekā 60 dienas kavēs maksājumu, kas lielāks par 150 eiro. Savukārt otru kredītreitingu izmanto uzņēmēji, kuri pārdod preces vai pakalpojumus ar pēcapmaksu, lai saprastu vai persona spēs norēķināties par savām saistībām.

Ir svarīgi atcerēties, ka kredītreitingu veido ne tikai tas, vai persona norēķinās par visiem saņemtajiem pakalpojumiem kredītiestādēs, to ietekmē arī personas laikus nesamaksātie rēķini, piemēram, par komunālajiem vai telekomunikāciju pakalpojumiem, sodiem par braukšanu bez biļetes sabiedriskajā transportā, privātpersonas maksātnespēju u.c. informācija.

Kredītreitings prognozē uzvedību, proti, cik atbildīgi un disciplinēti persona izturēsies pret uzņemtajām saistībām. Nereti daudzi domā, ka, piemēram, sodi, kas uzlikti maksas stāvvietā, par to nenorēķinoties, ir nebūtiski, un tos apmaksā tikai tad, kad automašīnai nepieciešama tehniskā apskate. Taču kavējumi, kas pārsniedz divus mēnešus, nonāk mūsu sistēmā un ietekmē personas kredītreitingu. To var pieprasīt uzņēmumi, kuri ar privātpersonu slēdz kredītlīgumu vai līgumu ar pēcapmaksu, piemēram, par jauna televizora iegādi uz nomaksu, kā arī bankas pirms aizdevuma izsniegšanas. Jo personai būs labāks kredītreitings, jo lielāka iespēja no pakalpojumu sniedzēja vai pārdevēja saņemt izdevīgākus līguma nosacījumus.

Maksāšanas disciplīna ļoti atšķirīga

Kā liecina AS "Kredītinformācijas Birojs" apkopotā informācija, personu atbildība pret finanšu saistībām ir ļoti atšķirīga. Visvairāk aizdevumu ņēmēju jeb aptuveni viena trešdaļa atrodas zaļajā jeb A grupā, savukārt aptuveni ceturtā daļa ir regulāri maksājumu kavētāji jeb tie kuru kredītreitings ir E zonā - ļoti slikts.

Vērojama ļoti izteikta tendence, ka maksājumu disciplīna būtiski uzlabojas pēc 40 gadu vecuma sasniegšanas, kamēr vecuma posmā no 18 līdz 25 gadiem tā ir vissliktākā. Tas nozīmē, ka jaunieši, neapdomīgi aizņemoties, jau pašā sākumā ietekmē savu spēju izdevīgi aizņemties nākotnē.

Tiem aizņēmējiem, kuri atrodas sarkanajā zonā, šobrīd pastāv ļoti ierobežotas iespējas aizņemties, un tas būs iespējams tikai tad, kad parādsaistības būs nokārtotas un kredītreitings uzlabots.

Norēķinies tiklīdz spēj!

Veicot kavēto maksājumu, informācija par parāda nomaksu nonāks datu bāzē tiklīdz datu sniedzēji to atjaunos, tomēr saskaņā ar likumu šīs ziņas sistēmā uzglabāsies vēl piecus gadus, bet pēc tam tiks dzēstas. Savukārt, ja parāds netiek samaksāts, tas uzrādīsies desmit gadus.

Jo lielāka būs parāda summa un ilgāk tas netiks samaksāts, jo spēcīgāk ietekmēs kredītreitingu, tāpēc visiem iesaku izvairīties no maksājumu kavējumiem vai samaksāt parādu nekavējoties, tiklīdz tas kļūst iespējams.