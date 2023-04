Irēna Arbidāne, Viktorija Lavrova: Veicamie soļi efektīvam pēcdarījuma procesam

Uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumi notiek samērā bieži, bet ne vienmēr visefektīvākajā veidā. Prakse liecina, ka dažādu nodokļu ietekmes apzināšana jau pirmajos pēc darījuma soļos palīdz veiksmīgāk izvairīties no nevajadzīgiem tēriņiem vai arī termiņa pagarinājumiem. Plānojot uzņēmuma iegādi vai tā integrāciju grupā, nodokļu ietekmes izvērtēšana samazina risku saskarties ar nodokļu izdevumiem. Svarīgi atcerēties, ka ne visus darījumus ir iespējams interpretēt nodokļu piemērošanai vēlamā veidā pēc to veikšanas, piemēram, aktīvu iegādi nav iespējams pārklasificēt par akciju iegādi un otrādi.

Lai iegādāto uzņēmumu vai tā daļu veiksmīgi integrētu esošajā struktūrā, pircējam jau agrīnā iegādes stadijā jāsaprot, kādā veidā varētu veikt nodokļu integrāciju optimālā veidā. Pircējam, atkarībā no daudziem faktoriem, t.sk., biznesa apsvērumiem, finansēšanas iespējam, nākotnes plāniem u.tml., izvēloties stratēģiju, jāņem vērā šādi būtiski apsvērumi:

- Jāizvērtē, vai iegādātais uzņēmums turpinās savu darbību patstāvīgi vai arī ir nepieciešama uzņēmuma integrācija citā grupas uzņēmumā?

- Ja nolemts, ka integrācija ir jāveic, jāsaprot, kāda procesa ietvaros tā tiks veikta, proti, kura līmeņa grupas uzņēmumam tiks pievienots jauns uzņēmums u.tml. Turklāt šādā situācijā noteikti ieteicams sagatavot pirms un pēc apvienošanās bilances simulāciju/kalkulāciju, lai darījuma rezultātā neiestātos negatīvas nodokļu sekas (piemēram, lai neveidotos negatīva reorganizācijas rezerve);

- Ja nolemts, ka integrācija nav jāveic un uzņēmums turpina savu darbību kā patstāvīga juridiska persona, jāsaprot, kā veiksmīgi attīstīt uzņēmuma darbību jaunajos apstākļos un, kā nodrošināt uzņēmuma darbības finansēšanu (piemēram, ja nepieciešams, citam grupas dalībniekam izsniedzot aizdevumu jauniegūtajam uzņēmumam vai aizņemoties no trešās personas);

- Gadījumā, ja jauniegūtā uzņēmuma darbības finansēšanai nolemts izmantot iekšējos grupas aizdevumus, jāizvērtē palielināto procentu maksājuma normu un citu Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likuma normu piemērošana attiecībā uz aizdevumiem saistītām personām;

- Jāizvērtē, kā rīkoties ar jauniegūtā uzņēmuma darbiniekiem, kā efektīvi organizēt darbu un motivēt darbiniekus turpināt to jau jaunas uzņēmuma grupas labā? Piemēram, vai nepieciešamības gadījumā ir iespēja apsvērt akciju opciju piešķiršanu vai izsvērt citus labumus?

- Jāizvērtē, vai ir nepieciešams veikt kādas darbības, lai nodrošinātu jauniegūtā uzņēmuma padziļinātās pārbaudes (due diligence) procesā identificēto risku un saistību optimizāciju?

- Jānosaka, kāds ir turpmākais uzņēmuma grupas mērķis - vai tiek plānota grupas pārdošana noteiktā laika periodā? Šādi plāni var ietekmēt sākotnējo iegādātā uzņēmuma "izvietošanu" grupā, paturot prātā arī tiešās vai netiešās nodokļu saistības, kas var rasties Latvijā, veicot uzņēmumu atsavināšanu nākotnē.

Jāsaka, ka šie apstākļi visbiežāk nav primāri saistīti ar nodokļu jautājumiem, bet viennozīmīgi ietekmē nodokļu piemērošanu. Visiem iepriekšminētajiem punktiem ir svarīga nozīme uzņēmumu vai visas grupas ilgtermiņa nodokļu stratēģijā un naudas plūsmas plānošanā. Tādēļ, ja paplašināšanās vai iegādes plānā vēl nav iekļauta sadaļa par nodokļu ietekmi, tas būtu jāmaina.

Jaunā uzņēmuma turpmākā darbība grupas ietvaros

Jau pirms darījuma, interesējoties par uzņēmuma iegādi vai veicot potenciāla "mērķuzņēmuma" padziļināto pārbaudi jeb due diligence, ir vērts apdomāt, vai mērķa uzņēmums turpinās savu darbību patstāvīgi, vai arī būs nepieciešama tā integrācija citā grupas uzņēmumā. Tas viennozīmīgi ir atkarīgs no uzņēmuma pamatdarbības un pirms-darījuma pamatfunkcijas. Piemēram, ja tiek iegādāts uzņēmums, kas papildina kādu ražošanas procesu, tad nereti tiek izlemts par labu arī juridiskai apvienošanai. Turpretī, kad tiek iegādāts uzņēmums, kas īstenos pavisam citu biznesa virzienu vai apkalpos citu ģeogrāfisko areālu, grupas uzņēmums var funkcionēt turpmāk arī kā neatkarīgs uzņēmums.

Svarīgi ir arī identificēt vai ir kādas funkcijas, kas grupai un jaunajam uzņēmumam dublējas, piemēram, iekšējās grāmatvedības un personālvadības (HR) sistēmas, iepirkumu un vadības funkcijas, lai varētu izlemt par to iespējamo apvienošanu un veidu, kādā šī apvienošana veicama. Arī šajā procesā var rasties būtiskas juridiskās un nodokļu nianses atkarībā no izvēlētā integrācijas procesa veida, kam jāpievērš pastiprināta uzmanība. Visbiežāk nodokļu jautājumi ir saistīti ar nodokļu atbilstības prasību (angl. tax compliance) izpildi, ziņojot par darbinieku pāreju u.tml.

Integrācijas procesā svarīga loma ir arī finansēšanas modeļa izvēlei. Atkarībā no tā un paredzamajām nodokļu sekām, var tikt pieņemts lēmums par ilgtermiņa vai īstermiņa finansēšanas risinājumiem.

Padziļinātās pārbaudes rezultāts

Iegādājoties uzņēmumu akcijas darījumā, pircējs uzņemas visas esošās iegādājamā uzņēmuma vēsturiskās nodokļu saistības. Protams, darījuma līgumā pircējs un pārdevējs vienojas par potenciālo nodokļu risku/saistību segšanas mehānismu, taču situācijā, kad tiek lemts par nodokļu papildu nomaksu vai nodokļu atbilstības soļu izpildi, to veic jau jaunā uzņēmuma īpašnieka kontrolē. Attiecīgi, ir jāsaprot, kāda veida soļi ir jāveic, lai to izpildītu. Viens no procesiem, ko iespējams veikt ir, iesniegt nepieciešamās atskaites un dokumentācijas, nomaksājot nokavējuma naudu un/vai soda naudu. Gadījumā, ja šāda piemaksa ir lielā apmērā, ieteicams papildu nodokļu nomaksas procesu saskaņot ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) un papildu nodokļu nomaksu veikt tā ciešā uzraudzībā. Pieredze liecina, ka VID šādos gadījumos, norīko konkrētu inspektoru vai pat vairākus, kas uzņēmumam palīdz ar jautājumiem par aprēķina mehānismiem, Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) darbību u.tml.

Atkarībā no jaunā īpašnieka mērķiem par tālāko rīcību ar jauniegādāto uzņēmumu, var atšķirties arī integrācijas plāns un struktūra. No nodokļu perspektīvas, izvēloties struktūru, jāņem vērā arī potenciālās nodokļu sekas, atsavinot ieguldījumus.

Atkarībā no tā, kas kļūs par mērķa uzņēmuma jauno īpašnieku nākotnē, mainīsies arī nodokļu aspekti, proti:

- Ja uzņēmumu grupu atsavinās fiziska persona, tai gūstot peļņu no šī darījuma, veidosies tūlītējas iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) saistības, kas būs jāsedz uz ceturkšņa bāzes, iesniedzot deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma un piemērojot IIN 20% likmi peļņai;

- Ja, savukārt, peļņa no darījuma akumulēsies holdinga uzņēmumā, nodokļu piemērošana var tikt atlikta uz vēlāku periodu vai nodokļu saistības var arī nerasties gadījumos:

- Ja gūto peļņu uzņēmums reinvestēs un novirzīs citiem mērķiem, piemēram, biznesa attīstībai, un neveiks dividenžu sadali; (ja tomēr uzņēmums veiks dividenžu izmaksu, tam būs jāpiemēro UIN 25% likmi; šajā gadījumā, ja dividenžu ienākumu saņems fiziska persona, tai neveidosies papildu IIN saistības; juridiskā persona savukārt varēs izmantot tiesības samazināt savu ar UIN apliekamo bāzi, veicot turpmāko dividenžu sadali);

- Ja gūtā peļņa tiks aizdota citam meitas uzņēmumam (izsniedzot aizdevumu mātes vai māsas uzņēmumam, jāņem vērā UIN likuma 11. panta ierobežojumi par aizdevumiem saistītām pusēm);

- Ja atsavināmā uzņēmuma kapitāla daļas piederēs mātes uzņēmumam vismaz 36 mēnešus pirms atsavināšanas, tam būs iespēja izmantot UIN atvieglojumu arī gadījumā, ja tas veiks peļņas sadali dividendēs (tas neattiecas uz uzņēmumiem, kuriem vairāk par 50% aktīvu veido nekustamais īpašums);

- Ir būtiski arī ņemt vērā t.s. unshelling directive jeb ATAD3 nosacījumus, proti, kritērijus, kuriem jābūt izpildītiem, lai holdinga uzņēmums netiktu uzskatīts par "čaulas uzņēmumu", proti, ekonomiski neaktīvu. Visiem grupā iekļautiem uzņēmumiem jāuzņemas funkcijas, kas nav limitētas ar holdingkompānijas darbību jeb aktīvu pārvaldīšanu.

Uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumi pievērš ne tikai sabiedrības, bet arī nodokļu administrācijas interesi. Šādu darījumu norisē ļoti būtiski nodrošināt darījuma pamatojamības un attaisnojuma dokumentācijas atbilstošu un precīzu noformēšanu. Tāpat svarīga ir darījumu izsekojamība, lai darījums neradītu dažādus potenciālus riskus nākotnē, bet gan pavērtu jaunas iespējas jauniegūtā uzņēmuma attīstībai. Izdarot tik nozīmīgu soli, un, lemjot par uzņēmuma iegādi vai pārdošanu, ieteicams darījuma procesa vadīšanu un ar to saistītos nodokļu, juridiskos vai finanšu izpētes jautājumus nodot pieredzējuša konsultanta rokās, kas sniegs pārliecību, ka konkrētajā gadījumā pieņemts pareizs un iespējami labākais lēmums.