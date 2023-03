Irēna Arbidāne, Zane Korņenkova, Tatjana Kļimoviča: Nodokļu padziļinātā izpēte uzņēmumu apvienošanas un iegādes darījumos

Investoriem vai uzņēmumiem plānojot iegādāties kādu citu uzņēmumu, nozīmīga loma šādu darījumu īstenošanā ir mērķa uzņēmuma analīzei un darījuma novērtēšanai no dažādiem aspektiem. Tieši ar padziļinātās izpētes palīdzību ir iespējams gūt objektīvu un pilnīgu izpratni par mērķa uzņēmumu. Padziļinātā izpēte (angļu val.- due diligence) ir detalizēta uzņēmuma un tā finanšu uzskaites pārbaude, kas veikta pirms pirkšanas-pārdošanas darījuma.



Mērķa uzņēmuma padziļinātā izpēte ietver vairākus aspektus, t.sk. arī nodokļu padziļināto izpēti ar mērķi identificēt nodokļu riskus un sniegt rekomendācijas, kā tos novērst vai nodrošināt uzņēmuma pirkšanas-pārdošanas darījumā.

Praksē nodokļu izpēte tiek veikta par pēdējiem trīs gadiem vai no uzņēmuma reģistrēšanas brīža, galvenokārt, pārbaudot pievienotās vērtības nodokļa (PVN), uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN), iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) piemērošanas un nomaksas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam. Katrā izpētē tiek noteikts risku materialitātes līmenis (slieksnis), pēc kura nodokļu izpēte koncentrējas uz tam atbilstošiem darījumiem un būtiskajiem konkrētā uzņēmuma darbības aspektiem, veicot datu un dokumentu analīzi, kā arī intervējot uzņēmuma pārstāvjus.

Galvenās praksē pārbaudāmās jomas

1. Vispārīgā informācija par dažādiem darbības aspektiem

Nodokļu izpētes procesā tiek iegūta un izvērtēta vispārīga informācija par uzņēmuma darbības aspektiem un būtiskajiem darījumiem, piemēram, reorganizācijām, tostarp Valsts ieņēmumu dienesta (VID) veiktajiem kontroles pasākumiem, saņemtajām konsultācijām no nodokļu konsultantiem, VID mērķa uzņēmumam sniegtajiem skaidrojumiem u.c. Šī informācija sniedz priekštatu par nodokļu riskiem un mērķa uzņēmuma veiktajām darbībām risku novēršanā, kas savukārt ļauj izdarīt secinājumus vai identificētie riski ir nozīmīgi uzņēmuma darbības nodrošināšanai, kā arī vai ir nepieciešams veikt, kādas darbības, lai tos novērstu.

Praksē jāņem vērā, ka VID izsniegta uzziņa ir saistoša nodokļu administrācijai, taču VID skaidrojums vai nodokļu konsultantu rakstiska konsultācija nevar sniegt pārliecību, ka VID, veicot pārbaudi, piekritīs sniegtajam viedoklim. Attiecīgi, veicot nodokļu padziļināto pārbaudi jāvērtē, vai skaidrojumiem var piekrist, balstoties arī uz vispārpieņemto praksi. Ja veicot izpēti, tomēr tiek konstatēts, ka par konkrēto nodokļu piemērošanas jautājumu būtu jāpiemēro cita prakse vai jāsaņem VID uzziņa, tad tas attiecīgi tiek norādīts, arī kontekstā ar iespējamo risku naudisko novērtējumu.

Veicot nodokļu izpēti, pastiprināta uzmanība tiek pievērsta arī tam, vai mērķa uzņēmumam ir veiktas reorganizācijas ņemot vērā, ka saskaņā ar Komerclikumā noteikto iegūstošā sabiedrība atbild par visām pievienojamās sabiedrības saistībām. Ja pēdējo trīs gadu laikā mērķa uzņēmumam ir pievienota kāda sabiedrība, tad var tikt izskatīta iespēja par izpētes veikšanu pievienotajai sabiedrībai. Saistībā ar sabiedrības reorganizāciju tiek pievērsta uzmanība arī pārņemtajiem aktīviem un saistībām, to atspoguļošanai grāmatvedībā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un to ietekmei uz pieejamo uzkrāto peļņu, kā arī pārbaudīts, vai reorganizācija ir bijusi nodokļu neitrāla un nevar radīt riskus nākotnē vai samazināt izmaksājamo peļņu.

2. Uzņēmumu ienākuma nodokļa riski

Lai gan pēc 2018. gadā īstenotās nodokļu reformas UIN režīms Latvijā tika vienkāršots, tomēr liela daļa potenciālo nodokļu risku saistās tieši ar UIN piemērošanu. To veicina gan mazais uzņēmumos veikto UIN revīziju skaits, gan VID publisko skaidrojumu nepieejamība un citi aspekti, kādēļ uzņēmumiem rodas neskaidrības UIN piemērošanā, kā rezultātā tie nereti nenodrošina pietiekamu dokumentāro pamatojumu darījumiem un/vai izmaksām, ko tie veic. Lai noteiktu UIN piemērošanas atbilstību, attiecīgi izlases kārtībā tiek pārbaudīta attaisnojuma dokumentācija, lai secinātu, vai kādas no izmaksām bija jāiekļauj ar UIN apliekamajā bāzē un jāveic UIN samaksa.

Nodokļu padziļinātās izpētes laikā tiek izvērtēta arī saņemto pakalpojumu un iegādāto preču pamatotība, proti, vai saņemtie pakalpojumi un iegādātās preces ir nepieciešamas saimnieciskās darbības nodrošināšanai un tādēļ par tām nav maksājams UIN. Minētais, protams, ietekmē arī priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības.

Vēl viens būtisks aspekts, kuram jāpievērš uzmanība ir darījumi ar nerezidentiem par vadības vai konsultatīviem pakalpojumiem. Šāda veida darījumi bieži vien padziļinātās izpētes ziņojumā tiek atzīti par riskantiem darījumiem. Pamatojums tam ir pavirši sagatavota attaisnojuma dokumentācija, kā arī pierādījumu (pamatotības) trūkums, ka šādi pakalpojumi nepieciešami uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai, kā rezultātā VID var aprēķināt budžetā maksājamo UIN un liegt PVN priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības. Jāatzīmē, ka šāds risks var pastāvēt arī darījumos ar rezidentiem.

Viens no būtiskiem aspektiem, kas tiek ņemts vērā, nosakot mērķa uzņēmuma vērtību, ir uzņēmuma saimnieciskās darbības finanšu rezultāts, proti, vai uzņēmums ir peļņu nesošs vai strādā ar zaudējumiem. Tāpat tiek noteikts, kāds ir finanšu rezultāts, ko var izmaksāt dividendēs un kādas ir no tā izrietošās nodokļu sekas, atsevišķi vērtējot nodokļu riskus saistībā nodokļu atbrīvojumu piemērošanu un dividendēm. Papildus UIN riska zonā ir arī aizdevumi saistītajām personām. UIN sekas rodas, jo aizdevumi saistītām personām ir viens no ar UIN apliekamās bāzes elementiem. Minētais attiecas arī uz grupas kontu (angļu val. – cash pool).

3. Saistīto pušu darījumi un ar tiem saistītie riski

Liela uzmanība nodokļu padziļinātās izpētes ziņojumā tiek pievērsta arī darījumiem starp saistītām personām un darījumu vērtības atbilstībai tirgus cenai, kas visbiežāk ziņojumā norādīts kā risks. Izpētes laikā, tiek pārbaudīta transfertcenu (TC) regulējuma ievērošana, saistīto pušu darījumu atspoguļošana UIN deklarācijā atbilstoši UIN normatīvajos aktos noteiktajam, kā arī tiek izvērtēts cenu noteikšanas princips saistīto pušu darījumos.

Jāpiebilst, ka aizvadītā gada vidū ir aktivizējusies VID rīcība, pārbaudot TC dokumentācijas sagatavošanas un iesniegšanas prasību izpildi un ir zināmi gadījumi, kad nodokļu maksātājs jau ticis sodīts par TC regulējuma neievērošanu. Līdz ar to risks ir ne tikai darījumu neveikšana atbilstoši tirgus cenām, bet arī administratīvo prasību neizpilde.

4. Pievienotās vērtības nodokļa un algas nodokļu nomaksas aspekti

Padziļinātās izpētes procesā būtiska uzmanība tiek pievērsta arī pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas, aprēķināšanas un deklarēšanas aspektiem mērķa uzņēmuma darbības jomas darījumiem.

Praksē, piemēram, tiek vērtēta atbilstošo PVN likmju piemērošana, neapliekamo un apliekamo darījumu proporcijas aprēķināšana, PVN piemērošana nekustamajiem īpašumiem, priekšnodokļa atskaitīšanas pamatotība un attaisnojuma dokumentu, kas pamato 0% likmes piemērošanu, noformēšanas atbildība u.c.

Savukārt saistībā ar algas nodokļiem izpētes ietvaros tiek pārbaudīta to piemērošanas atbilstība Latvijas normatīvo aktu prasībām, kā arī ir citi aspekti, kas var radīt nodokļu riskus. Piemēram, nerezidentu nodarbināšana, attālināta darba iespēju ieviešana uzņēmumā, labumu piešķiršana valdes loceklim un darbiniekiem, darba braucieni/ komandējumi un ar tiem saistīto izmaksu segšana, personāla noma u.c Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta arī atlīdzībai ārpus darba attiecībām, lai identificētu, vai no nodokļu viedokļa nav iespējams konstatēt, ka atlīdzība tiek pielīdzināta darba samaksai, kas nosaka atšķirīgu nodokļu piemērošanu.

Jebkura potenciālā nodokļu riska identificēšana var ietekmēt iegādājamā uzņēmuma vērtību vai pirkuma līguma noteikumus. Nodokļu padziļinātā pārbaude ļauj pircējam gūt priekšstatu par uzņēmuma nodokļu riskiem, to apmēru un novēršanas iespējām, proti, vai tos var novērst līdz uzņēmuma iegādei, vai nepieciešams iekļaut garantijas un atlīdzināšanas punktus kapitāla daļu pirkuma līgumā, tādejādi sniedzot neatsveramu ieguvumu visām uzņēmuma pirkšanas-pārdošanas darījumā iesaistītajām pusēm, tostarp uzņēmuma dalībniekiem, vadītājiem un citām personām, kuras ieinteresētas uzņēmuma pilnīgā nodokļu saistību izpildē.