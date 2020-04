Iveta Liniņa: Alkohola tirgošanu internetā nedrīkstēja pieļaut

Marta nogalē Saeima uz ārkārtējās situācijas jeb Covid-19 izplatības laiku tika atļauta alkohola tirdzniecība internetā. Šī brīža situācijā to nedrīkstēja pieļaut. Liela daļa sabiedrības neprot lietot alkoholu atbildīgi, kas savienojumā ar paaugstināta stresa apstākļiem saasinās problēmas daudzās Latvijas ģimenēs.

Liela daļa nezina, kur likt enerģiju

Saeimas lēmums ir alkohola ražotāju un tirgotāju lobija sekas. Jau pirms tam psihologi cēla trauksmi, norādot, ka ārkārtas situācijas ietekmē pieaugs vardarbība ģimenēs un šķiršanās gadījumu skaits. Iespēja brīvi iegādāties alkoholu internetā tikai saasinās problēmas, jo liela daļa mūsu sabiedrības diemžēl joprojām neprot lietot alkoholu pārdomāti un atbildīgi. Daudzi iedzīvotāji laiku, ko spiesti pavadīti mājās, izmanto lietderīgi, tomēr aizvien ir liela daļa, kuri nezina, kur likt enerģiju. Savienojumā ar grādīgajiem dzērieniem, maisam gals būs vaļā!

Alkohols tiek padarīts viegli pieejams

Alkohols tikai pasliktinās kopējo ainu, un tā tirgošanas atļaušana internetā bija sliktākais lēmums, ko šobrīd varēja pieņemt. No vienas puses tiek izstrādāts alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns 2020.–2022. gadam, kurā tiek uzsvērts, ka sabiedrība nav pietiekami informēta un izglītota par alkohola nodarīto kaitējumu veselībai, bet, no otras puses, alkohols tiek padarīts viegli pieejams.

Grūti kontrolēt jauniešus

Skaidrojot, kāpēc pieņemts šāds lēmums, uzsvērts, ka izmaiņas virzītas, lai veicinātu cilvēku palikšanu mājās un pašizolācijas ievērošanu. Manuprāt, lēmums iedarbosies pretēji – alkohola reibumā cilvēkiem var "pazust bremzes" un viņi dosies domubiedru meklējumos tā vietā, lai ievērotu pašizolāciju. Turklāt, iegādājoties alkoholu veikalos, ir iespējams ierobežot to nonākšanu nepilngadīgo personu rokās. Lai gan tiek akcentēts, ka piegādes veicējam būs jāpārliecinās, ka pircējs ir vismaz 18 gadus vecs, kā arī alkoholisko dzērienu pasūtīšanu un piegādi drīkstēs veikt tikai noteiktajā laikā no plkst. 8 līdz 22, manuprāt, interneta vidē to būs daudz grūtāk kontrolēt.

Problēmas pat tādās ģimenēs, kur iepriekš to nebija

Sporta zāles ir slēgtas, iedzīvotāji nevar apmeklēt arī dažādas dabas takas un pastaigu vietas, tāpēc daudziem jauniešiem aizvien vairāk aktualizēsies jautājums – kur likt enerģiju? Savienojumā ar alkoholu tas var izraisīt problēmas pat tādās ģimenēs, kur iepriekš to nebija. Pētījumi liecina, ka jau šobrīd alkoholisko dzērienu reklāma mudina iedzīvotājus (jo īpaši jauniešus) pirkt un lietot alkoholu. Jāuzsver, ka jaunieši ir īpaša mērķa grupa, kura ir pastiprināti jāaizsargā no alkoholisko dzērienu mārketinga ietekmes, ņemot vērā, ka jaunieši ir vairāk pakļauti mārketinga ietekmei, salīdzinot ar pieaugušiem cilvēkiem.

Trekna nagla Latvijas zārkā

Alkohola lietošana jauniešu vidū joprojām ir plaši izplatīta. Ārkārtas situācijas laikā rādītāji tikai pasliktināsies, jo jauni cilvēki lielāko dienas daļu pavada interneta vidē, kur aktīva alkohola reklāma savienojumā ar ātru iespēju to iegādāties attālināti, sekmēs tā lietošanas apjomu pieaugumu. Saeimas lēmums diemžēl ir trekna nagla Latvijas zārkā, un sekas mēs izjutīsim vēl ilgi pēc ārkārtas situācijas beigām.