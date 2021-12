Jānis Bebris: Investīcijas tikai vienā biržas fondā – vai pietiekami sirdsmieram?

Biržā tirgotie fondi jeb ETF (Exchange Traded Fund) ietver simtus vai pat tūkstošus dažādu akciju no visas pasaules. No šāda viedokļa raugoties, tiek nodrošināta ļoti plaša vērtspapīru diversifikācija, tomēr no otras puses kā investori mēs iegādājamies tikai vienu konkrētu vērtspapīru – ETF, un šķiet, ka risku sadalījuma nav vispār. Kā tad īsti ir, vai, ieguldot naudu ETF, pietiek izvēlēties tikai vienu fondu?

Investīciju diversifikācija ir ļoti būtiska gan finansiālajai drošībai, gan investora sirdsmieram, tāpēc par to noteikti ir jāparūpējas. Tajā pašā laikā attiecībā uz biržā tirgotajiem fondiem jautājums var šķist neviennozīmīgs, tāpēc, lai nonāktu līdz atbildei, investoram svarīgi uzdot sev trīs jautājumus – kā jūtas par to, ka visas finanses atrodas vienā fondā, vai izvēlētais fonds ir pietiekami diversificēts un vai apmierina portfeļa sadalījums.

Vai jūtaties komfortabli, ja visa nauda atrodas vienā fondā?

Lai atbildētu uz šo jautājumi, svarīgi zināt, ka, investējot ETF, investoru aktīvi vienmēr atrodas atsevišķi no fondu pārvaldnieka aktīviem. Ja fondu aktīvu pārvaldnieka darbība ir ierobežota vai apturēta, piemēram, iestājas pagaidu vai ilgstoša maksātnespēja, iestājušies citi ar uzņēmējdarbību saistīti riski un pārvaldes sabiedrība nevar turpināt savu darbu, fonda aktīvi neietilpst maksātnespējas aktīvos. Pārvaldes likvidācijas procesā ETF aktīvi nav fonda pārvaldnieka aktīvi, bet pieder fonda investoriem.

Tas nozīmē, ka, racionāli domājot, investīciju portfelī iekļaut vairākus ETF nemaz nav nepieciešams. Ja ieguldītāja mērķis ir investēt akcijās visā pasaulē un ir atrasts fonds, kurš ir piesaistīts kādam no globālajiem pasaules biržu indeksiem (piemēram, MSCI World, FTSE All-World), tad ir iespējams investīciju mērķi sasniegt tikai ar ieguldījumu vienā ETF.

Tomēr, kā zināms, cilvēki ne vienmēr rīkojas racionāli. Mūsu dzīvē būtisku lomu ieņem arī emocijas. Ja kaut kādu iemeslu dēļ jūtamies nedroši, ka visa nauda un uzkrājumi tiek ieguldīti vienā ETF, tad nav vērts ar šīm bailēm cīnīties. Ir ļoti vienkārši portfeli izveidot no diviem vai trim dažādiem fondu pārvaldītāju ETF. Ja šāda rīcība radīs lielāku drošības sajūtu un sirdsmieru, tad tas būs pareizais risinājums.

Vai izvēlētais ETF ietver visus būtiskos reģionus un nozares?

Nākamais jautājums, ko sev uzdot, skar investīciju ģeogrāfisko pārklājumu, proti, kur izvēlētais ETF iegulda investoru naudu. Šajā gadījumā ir jāpārliecinās, vai ETF iegulda visās interesējošās valstīs un reģionos, vai fondam ir piesaistīti visi uzņēmumi, kurus vēlaties. Piemēram, ir svarīgi zināt, ka MSCI World akciju indeksam ir piesaistītas tikai industriāli attīstīto valstu tirgiem, kamēr FTSE All-World indekss sevī iekļauj arī attīstības valstu akciju tirgus.

Vienmēr, pirms veicat ieguldījumus jūsu izvēlētajā ETF, jāiepazīstas ar fonda ieguldītājiem paredzēto informāciju, tā saturēs detalizētu informāciju, kas palīdzēs jums novērtēt, vai ETF sniegs vēlamo diversifikāciju un iekļauj interesējošos reģionus un nozares.

Tāpat svarīgi izpētīt, kurām nozarēm paredz strauju attīstību un vai izvēlētais ETF nodrošina ekspozīciju uz izvēlēto nozaru uzņēmumu akcijām. Šobrīd tiek uzskatīts, ka nākotnē aktuālākās nozares, kurā darbojošies uzņēmumi varētu nest arī lielāku peļņu investoriem ir tādas, kas vērstas uz ilgtspējīgu biznesu, piemēram, atjaunojamā enerģija, biotehnoloģija, e-komercija, robotika, elektroauto vai kiberdrošības jomās.

Kāds ir ETF portfeļa sadalījums?

Lai atbildētu uz šo jautājumu fonda interneta vietnē jāizpēta, kur tieši fonda līdzekļi šobrīd tiek ieguldīti un jāmēģina rast atbildes uz šādiem un līdzīgiem jautājumiem, piemēram, vai jūs apmierina, ka: lielāko daļu līdzekļu investē ASV akcijās; attīstības valstu akcijas sastāda mazāk nekā 10% no visa portfeļa; Eiropas akciju īpatsvars ir tikai 20%; veselības aprūpes sektora akcijas sastāda tikai 10%.

Ja atbilde uz kādu no iepriekš minētajiem vai līdzīgiem jautājumiem ir "nē", tad jāskatās, kādu ETF pievienot savam portfelim, lai veidotos nepieciešamais līdzsvars. Piemēram, ja vēlaties portfelī samazināt ASV akciju un palielināt Eiropas akciju īpatsvaru, tad portfelim jāpievieno ETF, kas galvenokārt investē Eiropas akcijās. Vai gadījumā, ja ir mērķis portfelī lielāku daļu investīciju veikt kādā noteiktā nozarē, piemēram, farmācijā, tad jāpievieno ETF, kura pamatā ir tieši šīs nozares uzņēmumi.