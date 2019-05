Jānis Endziņš: VID var būt viens no argumentiem, kāpēc jāinvestē tieši Latvijā

Valsts ieņēmumu dienests (VID) uzsācis aktīvu darbu, lai izveidotu VID stratēģiju turpmākajiem trim gadiem. Vispirms pozitīvi jānovērtē fakts, ka VID, izstrādājot savu jauno stratēģiju, iesaista visas puses, visus partnerus, tostarp Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, kas ļaus atrast labāko risinājumu šim dokumentam.

Attiecībā uz šīs stratēģijas saturu – svarīgi ir izanalizēt labāko Eiropas un pasaules valstu pieredzi nodokļu administrācijā, to apkopojot un ieviešot Latvijā. Nodokļu administrācija visos laikos ir pildījusi valsts kasiera lomu, kam ir jānodrošina noteikts naudas apjoms, lai valsts varētu funkcionēt, finansējot dažādus tēriņus, un tas ir pašsaprotami. Vēsturiski pasaulē un arī Latvijā ir bijuši dažādi piemēri, kā šo nodokļu naudas samaksāšanu var organizēt.

Šeit ir izvēle starp to, vai no pašreizējiem nodokļu maksātājiem "izspiest" piespiedu kārtā pēdējo centu, vai arī fokusēties uz naudas pieplūdumu valsts kasē, veicinot jaunu, plaukstošu uzņēmumu rašanos. Ir nepieciešams radīt situāciju, ka tie nodokļu maksātāji, kas Latvijā jau ir, grib un spēj nodokļu veidā samaksāt vairāk naudas, kā arī panākt, ka šādu uzņēmumu kļūst arvien vairāk. Šobrīd savukārt mums ir situācija, ka aptuveni 20% no visiem valstī strādājošajiem uzņēmumiem samaksā lielāko daļu no visas nodokļu naudas masas. Ja šādu uzņēmumu skaits dubultotos, arī nodokļu veidā samaksātās naudas apjoms būtiski pieaugtu.

Vienlaikus nedrīkst aizmirst, ka attiecībā uz arvien jaunu uzņēmēju piesaisti VID ar savu darbu var veidot tikai vienu veiksmes stāsta pusi. Savukārt otra šī stāsta puse ir atkarīga no tā, kāda politika valsts līmenī tiek īstenota, kādi likumi tiek pieņemti. Tam jābūt kompleksam risinājumam. Lai radītu situāciju, ka šeit vēlas strādāt arvien vairāk gan vietējo, gan ārvalstu uzņēmēju, kā arī labāk attīstītos jau strādājošie uzņēmumi, protams, lielā mērā runa ir par nodokļu likmēm, kas ir Finanšu ministrijas kompetencē. Nedrīkst aizmirst arī citu kontrolējošo institūciju darbu.

Dažādu valstu pieredze liecina – ja cilvēks ir apvainojies uz valsti, jo viņam ir bijusi negatīva pieredze ar kādu no valsts institūcijām, ja bijusi, viņaprāt, netaisnīga attieksme, iestājas pretreakcija – ja valsts izturas slikti pret mani, arī es izturēšos slikti pret valsti. Tas savukārt nozīmē, ka atliek vienai valsts vai pašvaldību iestādei iesēt naidu pret valsti, lai sekas parādītos ļoti plašā spektrā, tostarp attiecībā uz nodokļu ieņēmumiem.

Šeit darbs ir visai valsts pārvaldei kopumā, un to nevar atrisināt viens VID. Vienlaikus būtu pareizi, ja VID aktīvi turpinātu šobrīd iesākto, iesaistoties valsts pārvaldes tēmās, izmantojot savu likumu iniciēšanas iespēju. VID ir svarīgi savlaicīgi iesaistīties šajos procesos, lai vēlāk neizrādītos, ka dažādu negatīvu notikumu sekas gulstas tikai un vienīgi uz VID pleciem. Tas ir jautājums gan par nodokļu politiku kopumā, gan tās mainīgumu, gan arī sarežģītības pakāpi – tas ļoti lielā mērā attiecas uz VID darbu. Jo biežāk mainās nodokļu likmes, jo biežāk VID "jāizlēkā" tām līdzi, un tas viss maksā naudu.

Protams, viena no VID funkcijām ir saistīta ar nodokļu maksātāju kontroli, un droši vien nebūtu pareizi, ja VID tikai konsultētu uzņēmējus, bet nekontrolētu viņus. Svarīgi, lai šis kontroles process ir balstīts vairāk datu analīzē, bet mazāk klātienes darbā uzņēmumos, dodoties pārbaudēs tikai tur, kur tiešām ir problēmas. Uzņēmējam ir jājūt, ka VID viņu vēro, VID viņu redz, bet ne traucē darbu. Šis process ir uzsākts, un tam ir jāturpinās. Pozitīvi šajā kontekstā ir tas, ka VID EDS sistēmā jau ir ieviests paškontroles rīks, ar kura palīdzību uzņēmējs pats savā ziņā var būt VID darbinieks, faktiski katru brīdi spējot pārbaudīt, kāda ir viņa situācija.

Ir ļoti svarīgi, lai uzņēmējs no VID puses pret sevi jūt uz klientu orientētu attieksmi, lai nav sajūtas, ka viņš ir noziedznieks. Tāpat svarīgi, lai nodokļu saistību izpilde pret valsti notiktu ātri un vienkārši. Investoriem, lemjot par iespējamo ieguldīšanu valstī, interesē, kāda ir situācija ar darbaspēku, kāda ir vietējā nodokļu sistēma utt. Ar jauno stratēģiju ir iespējams panākt, ka VID un šā dienesta darbība kļūst par vienu no argumentiem, kāpēc investoriem sava nauda jāiegulda tieši Latvijā.