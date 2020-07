Jānis Moisejs: Kā šobrīd uzņēmējiem nostiprināt savu piegādes ķēdi?

Neskatoties uz to, ka līdz ar piedzīvoto viļņošanos ekonomikā daudziem uzņēmumiem Latvijā ir jāspēj optimizēt savu darbību vai pat to pārtraukt, vienlaikus ir tādi, kuri spēj pielāgoties esošajai situācijai un esošos apstākļus izmantot, lai piesaistītu jaunu finansējumu. Un finansēt savu darbību var ne tikai ar aizdevumiem apgrozāmajiem līdzekļiem, bet arī ar faktoringa jeb rēķinu finansēšanas palīdzību. Gan pašu izrakstītos rēķinus, kad samaksa būtu jāgaida no pircēja, gan arī pārdevēja izrakstītos rēķinus, kas būtu jāapmaksā pašam uzņēmumam. Šoreiz vairāk par otro – reverso faktoringu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kāpēc apsvērt faktoringu?

Banku finansējums vienmēr saistās ar zināmām izmaksām procentu vai komisijas maksu veidā, tāpēc vienmēr svarīgi kopā ar banku novērtēt, kurš no visiem finansējuma veidiem būs pats piemērotākais uzņēmuma situācijai un finansiālajai labsajūtai. Ja uzņēmums savu darbību ar finanšu iestādi realizē pārdomāti, tam kopumā būtu jāuzlabo uzņēmuma labsajūta. Reversais faktorings zināmā mērā ir jauns finansējuma veids Latvijā, bet jau plaši izplatīts lielajās Rietumeiropas ekonomikās. Pēc Factors Chain International datiem pagājušajā gadā iekšzemes reversā faktoringa apjoms pasaulē pieauga vairāk nekā par 55%, kas norāda uz risinājuma pieaugošo popularitāti.

Kā strādā reversais faktorings?

Tas savā būtībā paredz, ka finansētājs no uzņēmuma piegādātāja nopērk prasījuma tiesības jeb rēķinus, kuru apmaksu uzņēmējs no savas puses ir jau apstiprinājis, samaksājot piegādātājam par nopirkto rēķinu noteiktu pirkuma maksu uzņēmuma vietā. Uzņēmumam saglabājas iespēja veikt apmaksu par iepirktajām precēm vai pakalpojumiem sākotnēji rēķinā norādītajā apmaksas termiņā, bet maksājums tiks veikts nevis piegādātājam, bet finanšu iestādei, kas iegādājusies pienākumu uzņēmēja vārdā veikt rēķina apmaksu.

Būtiska pievienotā vērtība šim risinājums slēpjas gadījumos, kad pircējam un piegādātajam ir atšķirīgs kredītriska vērtējums. Parasti reversā faktoringa pircējs ir uzņēmums ar ļoti labu riska vērtējumu, piemēram, valsts uzņēmumi, starptautiskas organizācijas vai vietējie uzņēmumi ar lielu apgrozījumu un stabiliem finanšu rezultātiem. Turpretim, piegādātājs parasti ir uzņēmums, kas nesen dibināts, vai uzņēmums, kurš jau ir uzņēmies lielas finanšu saistības un kura riska vērtējums kļuvis vājāks, vai attiecīgi papildu finansējums nav pieejams vispār. Tātad abu uzņēmumu starpā pastāv būtiska kredītriska vērtējuma atšķirība. Tas, savukārt, veido riska arbitrāžas jeb riska pārstrukturēšanas iespēju.

Kā tas tiek realizēts praktiski?

Finanšu iestāde caur reversā faktoringa risinājumu saņem apliecinājumu no pircēja jeb finansiāli spēcīgā uzņēmuma, ka pēc noteikta termiņa iesniegtais rēķins tiks apmaksāts. Tādējādi, izcenojot finanšu resursus, finansētājs vērtē tikai pircēja kredītrisku. Kredītriska cena minētajā scenārijā pircējam būs daudz zemāka, nekā piegādātājam, kuram finansējuma piesaistīšanas izmaksas var būt pat daudzkārt augstākas vai vispār nebūt pieejamas.

Šajā brīdī var sākt pamanīt potenciālos ieguvumus. Proti, ja vien piegādātājs savam uzņēmumam spētu piesaistīt finansējumu par pircēja kredītriska cenu, viņš būtu gatavs pircējam piešķirt zināmu iepirkuma atlaidi vai pagarināt sākotnēji rēķinā noteiktās apmaksas dienas. Ja vien banka uzreiz apmaksātu izrakstītos rēķinus, pārskaitot naudu piegādātājam un ieturot finansējuma izmaksas, kas balstītas nevis piegādātāja, bet pircēja kredītriskā, piegādātājs būtu ar mieru segt visas ar finansējumu saistītās izmaksas, jo tas viņam būtu daudz izdevīgāk, nekā pašam vērsties pie finansētāja ar savu kredītvērtējumu.

Turklāt, ja kredītriska atšķirība ir būtiska, pastāv iespēja vienoties ar piegādātāju par iepirkuma atlaidi vai pagarinātām apmaksas dienām, atbrīvojot apgrozāmos līdzekļus pircēja uzņēmumā. Tādējādi pircējs, izmantojot savu labo kredītreitingu var atbalstīt savu piegādātāju un uzlabot savu finansiālo stāvokli bez papildu izmaksām savam uzņēmumam.

Finanšu cikla fāzē, kad tirgū valda liela neskaidrība vai makroekonomiskie rādītāji liecina par recesiju, pieaug finanšu resursu pieejamās cenas starpība lielu un mazāku uzņēmumu starpā. Tāpēc šobrīd reversais faktorings ir īpaši aktuāls risinājums, lai stiprinātu piegādes ķēdes.

Lielākās industrijas, kurās reversais faktorings pašlaik tiek izmantots, ir telekomunikācijas, IT, lauksaimniecība, mazumtirdzniecība un būvniecība.