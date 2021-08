Jānis Pekša: IT darbinieku pieprasījums Covid-19 laikā

Nevienam nav noslēpums, ka darba tirgus dažādās nozarēs ir mainījis savu gaitu Covid-19 pandēmijas laikā. Pieprasījums pēc speciālistiem, kas spēj izmantot digitālās prasmes, ir krietni audzis.

Kā, piemēram, pārdevēji – konsultanti, kuri ir apveltīti ar ļoti labām komunikācijas spējām apvienojumā ar ļoti labu pārdošanas pieredzi, vairs nevar iztikt arī bez digitālajām prasmēm. Strādājot ar lietojumprogrammatūru, piemēram, kurā ir jāreģistrē jauns klients vai jāapskata esošā klienta informācija, dažiem šī darbība var likties vienkāršāka par vienkāršu, bet mūsdienās tās ir digitālās prasmes, kuras uzņēmuma darbībā nepieciešamas tikpat ļoti kā smalkas pārdošanas spējas.

Bezdarba līmenis Latvijā turpina augt

Skatoties Latvijas oficiālajā statistikas portālā, konkrēti uz bezdarbnieku skaitu un bezdarba līmeni pēc dzimuma un vecuma grupām, tad starp 2019. gada pirmo ceturksni un 2021. gada pirmā ceturkšņa datiem, diemžēl, jāatzīst, ka salīdzinājumā starp 2019. gada pirmo ceturksni un 2020. gada pirmo ceturksni, bezdarba līmenis kopumā procentos ir pieaudzis par 5,7%. Un 2020. gada pirmā ceturksnī un 2021. gada pirmā ceturksnī, bezdarba līmenis kopumā procentos ir pieaudzis par 4,2%. Ja salīdzinām 2019. gada pirmo ceturksni un 2020. gada pirmo ceturksni tad ir pieaudzis pat par 9,9%. Protams, jāņem vērā, ka iedzīvotāju skaits ir pārrēķināts pēc 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem. Varam apgalvot, ka bezdarba līmenis starp šiem konkrētajiem laika periodiem ir zem 10%, tas ir arī zemāks nekā tālajā 2010. gadā decembrī, kad bezdarba līmenis Latvijā sasniedza rekordlielu skalas punktu – 16,6%.

Ar katru gadu pieaug interneta lietošana

Pēc Latvijas oficiālās statistikas portālā redzamajiem datiem par datoru, interneta un mājaslapas lietošanu uzņēmumos laika periodā no 2010. gada līdz 2020. gadam, var redzēt, ka interneta lietošana no 2010. gada uz 2020. gadu ir palielinājusies pa 9,3% un tīmekļu vietņu izmantošana no 2010. gada uz 2020. gadu ir palielinājusies par 14,2%, tādejādi apliecinot, ka šīs zināšanas un iemaņas patiešām ir neatņemamas darba ikdienas sastāvdaļa, kurā notiek darbinieka mijiedarbošanās ar datoru.

Šobrīd visvairāk vakanto vietu – programmēšanā

Statistikas apkopojums par Informācijas tehnoloģiju vakancēm un to pieprasījumu tiešā veidā nav pieejams, bet ir iespējams balstīties uz vakanču portālos ievietotajiem sludinājumiem. Skatoties uz vakancēm IT nozarē, piemēram, dažādās programmēšanas valodas vakancēs, tādās kā "Java" programmētājs/-a, pieejami 73 aktuālie vakanču piedāvājumi, toties skatoties "C#" programmēšanas/-a valodā – 13 piedāvājumi, "Python" programmēšanas/-a valodā – 24 piedāvājumi. Summējot pieprasījumu pēc programmētājs/-a vakancēm kopā tiek piedāvāti 239 piedāvājumi. Pēc skaitļu apkopojuma attiecīgajās vakanču piedāvājumu tīmekļa vietnēs, joprojām vakantās vietas IT nozarē nav aizpildītas un nepārtraukti tiek meklēti Informācijas tehnoloģijas speciālisti.

Ātrs veids, kā kļūt par pieprasītu profesionāli

Viens no ātrākajiem ceļiem kā aizpildīt esošās vakantās vietas un pamēģināt šajā nozarē sevi, ir 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Datorsistēmas" apguve un absolvēšana, kurā ir iespējams divu gadu laikā apgūt visas iepriekš minētās programmēšanas valodas un praktiskas prakses laikā iegūt praktisku un profesionālu darba pieredzi par savu, iespējams, jau topošo darba vietu.