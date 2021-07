Jānis Rozenfelds: Vide, kurā šodien strādā pensiju pārvaldnieki, ir ļoti labvēlīga visiem pensiju 2. līmeņa dalībniekiem

Latvijas pensiju 2. līmeņa aktīvajiem ieguldījumu plāniem šā gada pirmais pusgads bijis labs – atbilstoši notikumiem finanšu tirgū labāk klājies tiem plāniem, kas vairāk iegulda akcijās.

Tomēr pensiju plānu rezultāti ir jāvērtē ilgtermiņā, un, raugoties teju divdesmit gadu perspektīvā, varam redzēt, kā ienesīguma procenti pārvēršas reālā naudā.

Valsts fondēto pensiju shēma tika ieviesta 2001. gadā, un pirmos divus gadus līdzekļu pārvaldīšanu veica Valsts kase, taču kopš 2003. gada pārvaldīšanu veic privātie līdzekļu pārvaldītāji. Pirmajos pensiju 2. līmeņa darbības gados aktīvu apmērs ieguldījumu plānos bija salīdzinoši neliels. Piemēram, "SEB aktīvais plāns" aktīvi 2005. gada 31. janvārī bija aptuveni 9 miljoni eiro, 2007. gada 31. janvārī aptuveni 29 miljoni eiro; šodien tie ir teju 559 miljoni eiro*. Paskaitiet paši, cik ir 3%, 5% vai 10% ienesīgums gadā no 9 miljoniem un cik – no 559 miljoniem eiro. Šobrīd, kad kopējais aktīvu apjoms ir krietni palielinājies, redzam arvien lielākus skaitļus arī klientu uzkrājumu pieaugumā.

Ieguldījums akcijās palielina ienesīgumu

Jau vairāk nekā trīs gadus – kopš 2018. gada – pensiju 2. līmeņa dalībniekiem ir iespēja uzkrājumu veidot pensiju plānos ar maksimālo akciju īpatsvaru līdz 75%. Līdz 2007. gadam likums atļāva akcijās ieguldīt tikai līdz 30% no pensiju plānu aktīviem, bet nākamos 10 gadus plānu pārvaldnieki akcijās drīkstēja ieguldīt līdz 50% no kopējiem aktīviem. Iespēja lielāku uzkrājuma daļu ieguldīt akcijās ļāvusi palielināt arī klientu uzkrājumu apmēru. Tas labi atspoguļojas šo ieguldījumu plānu ienesīguma rādītājos – apskatot rezultātus portālā manapensija.lv, varam redzēt, ka ienesīguma flagmaņi kopš 2018. gada ir tieši aktīvākie ieguldījumu plāni.

Šogad pensiju 2. līmeņa dalībniekiem kļūst pieejami arī ieguldījumu plāni, kas akcijās var ieguldīt līdz pat 100% aktīvu, tādējādi dodot iespēju ilgtermiņā mērķēt uz augstākiem ienesīguma rādītājiem, kas, protams, iet roku rokā ar augstāku risku.

Iemaksu likmei jāpaliek stabilai

Ilgtermiņa rezultātos būtiska loma bijusi arī iemaksu likmei jeb summai, kas gan no darba devēja, gan darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek novirzīta pensiju 2. līmenī. Šobrīd iemaksu apmērs ir 6% no bruto algas, un tāds tas ir kopš 2016. gada. Ja raugāmies vēsturiski, tad jāatzīmē, ka šī likme mainījusies vairākkārt (no 2% līdz 8%), taču lauvas tiesu laika – 8 gadus – tā bijusi tikai 2%. Tātad, ja šobrīd no 1000 eiro lielas algas uzkrājumam pensiju 2. līmenī automātiski ik mēnesi tiek novirzīti 60 eiro (gadā 720 eiro), tad pie trīsreiz mazākās 2% likmes tie būtu vien 20 eiro (gadā 240 eiro).

Raugoties nākotnē, esmu pozitīvi noskaņots – šobrīd vide, kurā pārvaldniekiem ļauts strādāt, ir ļoti labvēlīga visiem pensiju 2. līmeņa dalībniekiem. Pirmkārt, plānu aktīvi ir pietiekami lieli, lai tos veiksmīgi ieguldītu; otrkārt, iemaksu likme jau 5 gadus ir stabila un, treškārt, beidzot varam veidot arī 100% akciju plānus.

*Dati no portāla "www.manapensija.lv".