Jānis Vība: Izaicinājumu priekšā – kas gaidāms degvielas mazumtirdzniecības nozarē

Aizvadīto gadu degvielas tirdzniecības nozarē var raksturot kā izteikti dinamisku – alternatīvo degvielas veidu attīstība un klimata jautājumu aktualizēšanās, klientu augošās prasības sīvas konkurences apstākļos, jaunāko tehnoloģiju ieviešana un izmaiņas likumdošanā ir tikai daži no faktoriem, kuri ietekmēja nozares attīstību un tās spēlētājus. Tajā pašā laikā degvielas tirdzniecība ir viena no jomām, kas joprojām piedāvā izaugsmes potenciālu uzņēmumiem, kuri nebaidās no izaicinājumiem.

Nozares attīstība: tirgus izaugsmes tempi sarūk

Neskatoties uz to, ka pēdējo gadu laikā Latvijā novērots straujāks ekonomikas pieaugums nekā vidēji Eiropā, degvielas mazumtirdzniecības apjomi 2019. gadā turpināja sarukt – benzīna un autogāzes realizācija 10 mēnešos samazinājās attiecīgi par 4,7% un 11,8%, salīdzinot ar to pašu periodu 2018. gadā, savukārt, dīzeļdegvielas mazumtirdzniecība uzrādīja mērenu pieaugumu 3% apmērā, kas bija par 1,3 procentpunktiem mazāk, salīdzinot ar iepriekšējā gada rādītājiem.

Degvielas realizācijas apjomu Latvijas tirgū 2020. gadā, visticamāk, negatīvi ietekmēs gada sākumā veiktā akcīzes nodokļa likmes palielināšana benzīnam un dīzeļdegvielai, bremzējot ne tikai nozares attīstību, bet arī valsts konkurētspēju kopumā, novirzot gan ārvalstu, gan arī Latvijas tranzīta uzņēmumus uz Lietuvu un Poliju, kur, pateicoties zemākām akcīzes nodokļa likmēm, degviela būs būtiski lētāka.

Ilgtspēja: alternatīvo degvielas veidu uzvaras gājiens

Eiropas Savienības īstenotā klimata politika pēdējo gadu laikā mērķtiecīgi veicina alternatīvo degvielas veidu izmantošanu. Pakāpeniski savas pozīcijas tirgū iekaro elektromobiļi, būtisku attīstību Eiropā piedzīvo saspiestā (CNG) un sašķidrinātā (LNG) dabasgāze. Arī modernajai biodegvielai ir sava niša, savukārt, nākotnē cerības tiek liktas uz ūdeņraža enerģiju. Katram no alternatīvajiem degvielas veidiem ir savas priekšrocības, tāpēc ar interesi vērosim, ko tirgus dalībnieki piedāvās klimata jautājumu risināšanai transporta nozarē.

Aktīvi strādājot šajā virzienā, pērn "Virši" Latvijā ieviesa CNG jeb saspiesto dabasgāzi. Līdz šim mūsu valstī šajā segmentā nedarbojās neviens tirgotājs, lai gan ar CNG darbināmais transports ir ekonomisks, drošs, kluss un videi draudzīgāks, salīdzinot ar benzīnu vai dīzeļdegvielu. Patlaban Latvijā ir pieejamas divas CNG uzpildes stacijas — Rīgā un Jēkabpilī, un arī 2020. gadā plānojam turpināt attīstīt šo tirgus segmentu. Šobrīd ar CNG darbināmu automašīnu skaits Latvijā ir neliels, taču līdz ar infrastruktūras attīstību paredzams, ka to skaits tuvāko gadu laikā būtiski pieaugs – līdzīgi, kā tas pēdējo gadu laikā jau ir novērojams kaimiņvalstīs un citur Eiropā.

Šī nav pirmā reize, kad uzņēmuma iniciatīva ilgtspējīgu risinājumu ieviešanā ar laiku plaši attīstās. Vēl pirms 10 gadiem "Virši" ieviesa iespēju pildīt logu šķidrumu pa tiešo automašīnas tvertnē, tādējādi mazinot plastmasas kanniņu nonākšanu atkritumos. Atbalstāmi, ka, līdzīgu piedāvājumu ieviešana turpinās — tas vēl vairāk veicinās Latvijas autobraucēju paradumu maiņu un palīdzēs saudzēt apkārtējo vidi.

Konkurence: turpinās tirgus konsolidācija

Aizvadītājā gadā bijām liecinieki tirgus konsolidācijas turpinājumam. Vadošie nozares dalībnieki mērķtiecīgi turpināja darbu pie degvielas uzpildes staciju (DUS) tīklu paplašināšanas, izvēloties vienu no trim izaugsmes modeļiem: jaunu DUS būvniecību, franšīzes modeļa īstenošanu vai citu, mazāku tirgus spēlētāju DUS pārpirkšanu. Sagaidāms, ka līdzīgas tendences vērosim arī šogad.

Virzība uz klientu: sabiedrības paradumu maiņa

Mūsdienu dzīve un tās ritms maina cilvēku paradumus un prasības pret DUS piedāvātiem pakalpojumiem. Iebraukt DUS, lai ne tikai iepildītu degvielu, bet arī iegādātos ēdienu un dzērienu jau sen kļuvusi par daudzu cilvēku ikdienas rituālu, taču pēdējā laikā novērojam arī citas tendences.

Iedzīvotāji arvien vairāk izvēlas ēst veselīgāk. Šī tendence jau tagad atspoguļojas DUS veikalu sortimentā – svaigu dārzeņu un augļu piedāvājumu papildina veselīgu uzkodu izlase (rieksti, sukādes, pilngraudu sausmaizītes u.c.), taču tuvākā nākotnē arvien vairāk redzēsim arī nišas un specializēto produktu piedāvājuma paplašināšanu, piemēram, produktus veģetāriešiem/ vegāniem, bezglutēna, bez laktozes, diabētiskie produkti, kā arī bioloģisko produktu piedāvājums.

Tāpat laika taupīšanas un ērtības nolūkos daudzi autobraucēji jau tagad sākuši izmantot DUS veikalus kā ērtu iepirkšanās vietu ikdienas preču iegādei pa ceļam uz darbu vai mājām, apvienojot ikdienas iepirkšanos ar degvielas uzpildi un nepieciešamajiem auto apkopes pasākumiem.

Darbaspēks: investīcijas darbiniekos – svarīgs izaugsmes nosacījums

Spēcīgā konkurence degvielas tirgotāju vidū ir novērojama ne tikai par klientu, bet arī par kvalificētu darbaspēku. Šī iemesla dēļ uzņēmumi arvien vairāk izvēlas ieguldīt gan darbinieku labumu grozu pilnveidošanā, gan arī to apmācībā un kvalifikācijas paaugstināšanā, lai veicinātu darbinieku personīgo izaugsmi un talantu attīstību uzņēmuma iekšienē.

Arī nākotnē speciālistu apmācība un talantu attīstība būs ļoti būtisks darbadevēju uzdevums. Tā, piemēram, apmācību programmas "Viršu skola" ietvaros divu gadu laikā tika apmācīti 338 uzņēmuma darbinieki, nodrošinot tiem nepieciešamās zināšanas un darba prasmes, lai profesionāli attīstītos līdz ar uzņēmuma izaugsmi.