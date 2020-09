Jūlija Bistrova: 'Ignitis' akciju piedāvājums – Lietuvas enerģētikas gigants biržā

Lietuvā enerģētikas uzņēmums "Ignitis grupe", ko var uzskatīt par tādu Latvijas uzņēmumu kā "Latvenergo" un "Gaso" dienvidu brāli, tagad veic pēdējos soļus, lai nokļūtu publiskajā tirgū. Ikviens līdz 1. oktobrim var pieteikties uz sākotnējo publisko piedāvājumu, lai kļūtu par "Ignitis" akcionāru.

Šī nav uzņēmuma pirmā kotācijas pieredze. Vēl pērn uzņēmuma meitas sabiedrības akcijas tika kotētas Baltijas biržā, kas tika izpirktas un apvienotas vienā struktūrā. Tagad apvienotais uzņēmums biržā atgriežas, plānojot piesaistīt kapitālu 470-585 miljonu eiro robežās. Lietuvas valsts, kas šobrīd ir "Ignitis" vienīgais īpašnieks, plāno šķirties no 27,8% akciju kapitāla, lai piesaistītu naudu uzņēmuma attīstības stratēģijas īstenošanai, kas ir galvenokārt virzīta uz esošā tīkla modernizāciju un zaļās enerģijas ražošanas jaudas palielināšanu no esošās 1,4 GW līdz 4 GW 2030. gadā. Lai šo mērķi sasniegtu, uzņēmums plāno turpināt būvēt vēja parkus, kā arī audzēt jaudu biomasas enerģijas segmentā. Tas ir apsveicami, jo zaļās enerģijas ražošana ir tā joma, kas strauji attīstās un turklāt ir ļoti atbalstīta no likumdevēju puses ES līmenī. Tieši šis segments ir spējīgs sniegt uzņēmumam ātrāko attīstību un tādējādi būt pievilcīgam investoru acīs. Parasti komunālo pakalpojumu sniedzējiem ir ļoti raksturīgi zemi izaugsmes tempi, kā arī tirgus ir ierobežots ar darbības reģionu; tie ir pakļauti tarifu regulēšanai un demogrāfijas tendencēm. Piemēram, "Ignitis grupe" apgrozījums pērn bija audzis tikai par 1,9%, Latvenergo bija 0,3% izaugsme. Taču attīstot zaļās enerģijas ražošanu, kas tagad veido 17% no peļņas (EBITDA), "Ignitis" spēs augt ātrāk.

Lai kompensētu lēnus izaugsmes tempus, šāda tipa uzņēmumi parasti maksā augstas dividendes un nodrošina pieklājīgu dividenžu ienesīgumu, kas ir īpaši nozīmīgi šobrīd, kad depozītu likmes ir nulles vai pat negatīvā līmenī. "Ignitis" nav izņēmums un jau piedāvājuma prospektā min, ka par 2020. gadu dividendēs plāno izmaksāt 85 miljonus eiro (par 2019. gadu tika izmaksāti 28 miljoni eiro), kā arī to, ka mērķis ir katru gadu paaugstināt dividenžu maksājumus par 3%. Pie esošās piedāvājuma cenas, dividenžu ienesīgums ir 4%-5%, kas ir līdzvērtīgā līmenī ar Eiropas komunālo pakalpojumu sniedzējiem.

Eiropas komunālo pakalpojumu sniedzēju un "Ignitis grupe" finanšu rādītāju salīdzinājums





Avots: "Ignitis" prospekts, "Thomson Reuters", "Alphinox" aprēķini

Salīdzinot "Ignitis" pēc finanšu rādītājiem ar līdzīgiem Eiropas uzņēmumiem, var secināt, ka Lietuvas uzņēmumam ir zemāka kapitāla rentabilitāte, tomēr finanšu stabilitāte ir augstāka, pateicoties zemam parādu līmenim. Novērtējot to, cik augsta ir cena, par kuru "Ignitis" vēlas pārdot savas akcijas, jāsecina, ka tā ir līdzīgā līmenī ar citiem nozares uzņēmumiem Eiropā. Pēc PE (cena/peļņa) rādītāja, kas atrodas robežās no 17 līdz 21 (vidēji 19), uzņēmuma novērtējums nav uzskatāms ne par pārāk lētu, ne pārāk dārgu. Taču, ja uzņēmumu aplūkojam Baltijas tirgus kontekstā, akciju cena vairs nešķiet tik atraktīva, un biržā ir pieejami citi nozares uzņēmumi ar pievilcīgāku novērtējumu.

Baltijas komunālo pakalpojumu sniedzēju dividenžu ienesīgums un cena/peļņa rādītājs





Avots: "Ignitis" prospekts, "Thomson Reuters", "Alphinox" aprēķini

Apkopojot minēto, var teikt, ka "Ignitis" ir stabils uzņēmums ar izaugsmes potenciālu, pateicoties zaļās enerģijas ražošanas attīstībai. Protams, tam arī piemīt noteikti riski, tādi kā tarifu regulēšana, elektrības cenas kritums vai gāzes cenas pieaugums, un arī Covid-19 pandēmija var ietekmēt īstermiņa rezultātus, samazinoties ekonomiskajai aktivitātei valstī.

Investoriem, kas novērtē stabilus dividenžu ieņēmumus, šī ir iespēja iegūt savā īpašumā labi pārvaldīta uzņēmuma akcijas, taču jāizvērtē, vai citi Baltijas tirgus uzņēmumi nesniedz to pašu, bet par pievilcīgāku cenu.