Karīna Viskuba: Elektroenerģijas cenas sasniegušas jaunas virsotnes

Novembrī vidējā mēneša "Nord Pool" sistēmas cena bija 84,05 EUR/MWh, kas pieauga par 47%, salīdzinot ar oktobri. Baltijas reģionā visaugstākā cena bija Lietuvā – 127,82 EUR/MWh, kas ir kāpums par 17 %, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, un šis bija jauns cenas rekords. Latvijā elektroenerģijas cena pieauga par 18 % līdz 125,39 EUR/MWh, sasniedzot vēsturiski augstāko robežu. Tomēr līdz ar vēsiem laikapstākļiem jau šobrīd Baltijā decembrī var novērot cenu lēcienu, kas ir līdz pat divām reizēm augstāks nekā novembrī, sasniedzot jaunus cenu griestus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Novembrī mēneša "Nord Pool" sistēmas cena bija 84,05 EUR/MWh, kas pieauga par 47 %, salīdzinot ar oktobri, un sasniedza jaunu vēsturiski augstāko līmeni. Arī Baltijas reģionā elektroenerģijas cenas uzstādīja jaunus rekordus. Visaugstākā cena Baltijas reģionā bija Lietuvā – 127,82 EUR/MWh, kas ir kāpums par 17 %, salīdzinot ar mēnesi iepriekš. Latvijā elektroenerģijas cena pieauga par 18 % līdz 125,39 EUR/MWh. Tikmēr Igaunijā mēneša vidējā cena bija 116,78 EUR/MWh, kas ir par 11 % vairāk nekā oktobrī. Baltijā ikstundu cenu amplitūda svārstījās no 1,47 EUR/MWh līdz 421,87 EUR/MW.

Vēsāki laikapstākļi aizvadītajā mēnesī veicināja elektroenerģijas pieprasījuma pieaugumu "Nord Pool" reģionā par 5 %, salīdzinot ar iepriekšējā gada novembri. Tajā pašā laikā arī elektroenerģijas ģenerācijai bija vērojams pieaugums par 9 %, salīdzinot ar 2020. gada novembri, kā arī kāpums par 11 % pret šī gada oktobri. Aizvadītajā mēnesī elektroenerģijas cenu pieaugumu sekmēja tas, ka aptuveni par 12 % samazinājās vēja staciju izstrāde, salīdzinot ar mēnesi iepriekš. Normalizējies nokrišņu daudzums Skandināvijā vairs neveicināja hidrorezervuāru aizpildījuma pieaugumu, tas palika oktobra līmenī jeb par 7 % zem novembra normas. Cenu kāpumu novembrī ietekmēja arī enerģijas plūsmas, kuras no Somijas samazinājās par 14 %, plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala bija par 16 % mazākas, un no Krievijas tās kritās par 42 %, salīdzinot ar mēnesi iepriekš.

Ziemeļvalstu hidrobilances rādītājs pasliktinās

Aizvadītajā mēnesī sistēmas nākotnes kontraktu cenām kopumā bija augoša tendence, tikmēr Latvijas nākotnes kontraktiem bija raksturīgs samazinājums. Viens no faktoriem, kas noteica cenas, bija Ziemeļvalstu hidrobilances līmenis, kas mēneša sākumā bija - 3,7 TWh, novembra beigās nokrītot līdz -9,5 TWh zem normas. Ietekmi uz elektroenerģijas nākotnes kontraktu cenu svārstībām atstāja arī tendences energoproduktu tirgū.

Aizvadītajā mēnesī sistēmas decembra nākotnes kontrakta (Nordic Futures) vidējā cena bija 75,28 EUR/MWh, kas pieauga par 9 %, mēnesi noslēdzot ar ievērojami augstāku cenu – 121,50 EUR/MWh. Līdzīga tendence bija 2022. gada 1. ceturkšņa sistēmas kontraktam, kas kāpa par 9 % līdz 70,57 EUR/MWh. 2022. gada sistēmas kontrakta vidējā cena bija 41,62 EUR/MWh, kas pieauga par 5 %, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi.

Novembrī Latvijas un sistēmas elektroenerģijas nākotnes kontraktu tendences atšķīrās. Latvijas novembra nākotnes kontrakta cena samazinājās par 6 % līdz 124,04 EUR/MWh, tomēr mēneša beigās cena strauji uzkāpa līdz 197,63 EUR/MWh. Latvijas 2022. gada futures kontrakts mēneša laikā samazinājās par 10 % līdz 97,64 EUR/MWh, mēnesi noslēdzot pie augstākās cenas – 109,00 EUR/MWh.

Ģenerācija Baltijā nosegusi 57 % no kopējā elektroenerģijas patēriņa apjoma

Aizvadītajā mēnesī patēriņš Baltijā pieauga par 3 %, salīdzinot ar 2020. gada novembri, un kopā tika patērēta 2 441 GWh elektroenerģijas. Latvijā novembrī elektroenerģijas patēriņš kāpa par 3 %, un tika patērēta 621 GWh, salīdzinot ar šo periodu iepriekšējā gadā. Igaunijā patērētais elektroenerģijas apjoms oktobrī bija 745 GWh, kas pieauga par 4 %. Aizvadītajā mēnesī Lietuvā tika patērēts par 3 % vairāk elektroenerģijas – 1075 GWh nekā iepriekšējā gada novembrī.

Novembrī Baltijā kopā tika saražotas 1 394 GWh elektroenerģijas, ražošanas apjoms pieauga par 7 %, salīdzinot ar šī periodu gadu iepriekš, kā arī kāpa par 16 % pret oktobra rezultātiem. Latvijā aizvadītajā mēnesī elektroenerģijas izstrāde bija 422 GWh, kas pieauga par 56 %, salīdzinot ar oktobri, tomēr bija par 7 % mazāka nekā 2020. gada novembrī. Igaunijā elektroenerģijas izstrāde bija 619 GWh, kas pieauga par 15 % pret oktobri un bija par 48 % lielāka nekā iepriekšējā gada novembrī. Tajā pašā laikā Lietuvā aizvadītajā mēnesī elektroenerģijas izstrāde kritās par 17 % pret 2020. gada novembra datiem, kā arī bija par 11 % mazāka nekā oktobrī, un kopā tika saražotas 353 GWh.

Aizvadītajā mēnesī izstrādes attiecība pret elektroenerģijas patēriņu Baltijā pieauga, salīdzinot ar oktobri, un veidoja 57 %. Latvijā novembrī ģenerācijas attiecība pret mēneša patēriņu pieauga līdz 68 %, Igaunijā šis rādītājs pieauga līdz 83 %, savukārt Lietuvā tas samazinājās un veidoja 33 %.

Daugavas pietece 13 % zem daudzgadu vidējā līmeņa

Pēc LVĢMC datiem kopējais nokrišņu daudzums Latvijā novembrī bija 33 % virs 1991.- 2020. gada mēneša normas un 28 % virs 1981.-2010. gada mēneša normas. Daugavas pietece novembrī palielinājās gandrīz divkārt, salīdzinot ar oktobri, līdz vidēji 364 m3/s, tomēr ar to nebija pietiekami, lai pārsniegtu daudzgadu vidējo līmeni, no kura pietece aizvadītajā mēnesī atpalika par 13 %.

AS "Latvenergo" hidroelektrostacijās novembrī tika saražotas 163 GWh elektroenerģijas, kur izstrādes apjomi kāpa par 79 %, salīdzinot ar oktobri, kā arī bija par 15 % lielāki nekā iepriekšējā gada novembrī. Elektroenerģijas izstrāde AS "Latvenergo" termoelektrostacijās pieauga par 72 % pret oktobra rezultātiem, tomēr bija par 13 % mazāka nekā 2020. gada novembrī, un aizvadītajā mēnesī tika saražotas 160 GWh elektroenerģijas. "Latvenergo" TEC izstrādes apjoma pieaugumu galvenokārt noteica tirgus pieprasījums, kā arī TEC 2-2 enerogbloka pieejamība pēc apkopes darbu pabeigšanas oktobra beigās.

Novembrī Eiropas emisiju kvotu cenai jauni rekordi

Aizvadītajā mēnesī "Brent Crude Futures" jēlnaftas nākotnes kontrakta cenas bija svārstīgas, mēneša griezumā bija 80,85 USD/bbl. Novembra beigās kontrakts noslīdēja zemākā līmenī un noslēdzās ar cenu 70,57 USD/bbl.

Novembra sākumā Ķīna atbrīvoja benzīna un dīzeļdegvielas rezerves, lai palielinātu piedāvājumu, tādā veidā panākot naftas cenas samazinājumu. Tajā pašā laikā Opec+ neattaisnoja tirgus dalībnieku cerības un, lai arī bija vairāki piedāvājuma palielināšanas aicinājumi, palika pie sākotnēja plāna. Lai ierobežotu enerģijas izraisīto inflāciju, novembra otrajā pusē ASV apsvēra naftas rezervju atbrīvošanu, kas veicināja naftas cenas samazinājumu. Novembra beigās jēlnaftas cenas samazinājās, kad Eiropu skāra ar ceturto Covid-19 vilni saistītie ierobežojošie pasākumi, kā arī jauna Covid-19 paveida strauja izplatīšanās pasaulē.

Ogļu nākotnes kontrakts (API2 Coal Futures Front month) novembrī samazinājās par 31 % līdz 136,33 USD/t, mēnesi noslēdzot ar 111,10 USD/t.

Aizvadītajā mēnesī ogļu cenu ietekmēja vairāki notikumi Ķīnā. Kopš 2015. gada novērota augstākā iekšzemes ogļu iegūšana, otrs faktors ir paziņojums par plānoto cenu griestu noteikšanu iekšzemes ogļu cenām. Turklāt, lai nodrošinātu ogļu krājumus ziemas patēriņam, Ķīna atviegloja neoficiālos aizliegumus ogļu importam no Austrālijas. Lai arī cenas īstermiņā stabilizējušās, globālajā ogļu tirgū joprojām pastāv bažas par piegāžu traucējumiem, dabasgāzes cenu kāpumu un gaidāmo patēriņa pieaugumu ziemas sezonā.

Novembrī dabasgāzes nākotnes kontrakta (Dutch TTF) cenas bija svārstīgas, kur vidējā mēneša cena bija 81,31 EUR/MWh, kas ir gandrīz 6 reizes lielāks kāpums kopš iepriekšējā gada cenas novembrī, kad tā bija 13.89 EUR/MWh.

Aizvadītajā mēnesī dabasgāzes cenas bija izteikti svārstīgas, ko galvenokārt noteica mainīgās gāzes plūsmas no Krievijas un Norvēģijas. Dabasgāzes cenu ietekmēja arī bažas par jauna Covid-19 varianta izplatības ietekmi uz pasaules ekonomiku. Turklāt bija par 2 % lielāks sašķidrinātās dabasgāzes imports uz Eiropu, salīdzinot ar oktobri, pieaugot pieprasījumam, dabasgāzes krātuvju aizpildījuma līmenis mēneša nogalē samazinājās līdz 68 % no kopējās jaudas un bija par 20 % zemāks nekā iepriekšējā gadā. Turklāt, samazinoties gaisa temperatūrai visā Eiropā, pieauga dabasgāzes izņemšana no krātuvēm, kas ir signāls cenu kāpumam arī decembrī. Kopā ar mainīgajām piegādēm dabasgāzes cena decembrī jau sasniedza jaunu rekordu, pietuvojoties 130 EUR/MWh līmenim un turpina strauju augšupeju.

Eiropas emisiju kvotu (EUA Futures) Dec.21 kontrakta cena mēneša griezumā vidēji pieauga par 11 % līdz 66,12 EUR/t.

Novembrī Eiropas emisiju kvotu cena sasniedza jaunu vēsturiski augstāko cenas rekordu – 75,37 EUR/t, kopš novembra sākuma strauji palielinoties par vairāk nekā 32 %. Šādu pieaugums notika pēc ANO Klimata pārmaiņu konferences (COP26), kā arī Vācijas jaunās valdības iniciatīvas par kvotu cenu grīdas noteikšanu vismaz 60 EUR/t. Emisijas kvotu cenu kāpums turpinājās arī decembrī pēc prognozēm par aukstākiem laikapstākļiem, pieauga arī elektroenerģijas izstrāde dabasgāzes un ogļu stacijās, tādējādi cenu līmeni prognozējot ap 80 EUR/t.