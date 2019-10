Kristaps Greidāns: Ieguldījums energoefektivitātē nav tikai naudīgo uzņēmēju ambīcija

Šobrīd Latvija ir labā pozīcijā, lai, liekot lietā jaunākās tehnoloģijas un citu valstu pieredzi, kļūtu par mūsdienīgu un dabai draudzīgu piemēru enerģētikas nozarē. Tāpēc īpaši nozīmīgi ir veicināt visu iesaistīto pušu izpratni par enerģijas patēriņa un ieguves daudzveidīgajām iespējām un ilgtspēju.

Pēdējo gadu laikā enerģētikas nozare Latvijā piedzīvojusi strauju attīstītību. Ja pirms 10 gadiem, kad Latviju skāra krīze, enerģētikas nozarē viss burtiski apstājās, tad šobrīd, pateicoties ES fondu līdzekļu atbalstam, gan valsts, gan privātajā sektorā notiek pārmaiņas. Latvija ir salīdzinoši zaļa savās enerģijas ieguves izvēlēs – mums ir liels skaits hidroelektrostaciju, siltumu iegūstam kurinot šķeldu, koksni vai dabasgāzi, turpretī ogles, vienu no dabai nedraudzīgākajiem enerģijas ieguves veidiem, principā neizmantojam.

Tas atbalsta arī Eiropas Savienības un Latvijas cīņu pret klimata pārmaiņām. Proti, ES noteikusi siltumnīcefekta gāzu izmešu samazināšanas mērķus vairākiem ekonomikas sektoriem, tai skaitā enerģētikai. Parīzes klimata nolīguma ietvaros uzstādīti mērķi, kas paredz līdz 2030. gadam iekšēji samazināt radīto siltumnīcefekta gāzu izmešu daudzumu vismaz par 40 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Šie nosacījumi noteikti ietekmēs arī to, kā enerģiju iegūs privātais sektors – industriālie uzņēmumi.

Šobrīd gan Skandināvijā, gan Latvijā redzam vairākas problēmas industriālās enerģētikas sektorā. Lielākā no tām – vairums industriālā sektora uzņēmēju neiedziļinās jautājumos par sava uzņēmuma energoapgādi ārpus elektrības un kurināmā iepirkumiem, sak, ja par šo aspektu jāmaksā konkrēta summa, tad tā tam jābūt, un nav vērts veikt dziļāku analīzi par alternatīvām izvēlēm. Tas skaidrojams ar to, ka agrāk nebija iespējas iegādāties enerģiju, piemēram, tvaiku vai silto ūdeni kā ārpakalpojumu, un uzņēmējiem nekas cits neatlika, kā vien visu nodrošināt pašiem. Nereti ar enerģētiku saistītajās izvēlēs uzņēmumi seko inercei – ja kaut kas uzņēmumā šķietami darbojas, tad to neaiztiekam.

Tā rezultātā uzņēmējs bieži vien pat nezina vai nav iedziļinājies tajā, cik patiesībā viņam izmaksā viena MWh tvaika vai siltuma enerģijas. Saprotams, ka ikdienā risināmo jautājumu skaits ir milzīgs, tomēr, lai industriālais bizness kļūtu efektīvāks un konkurētspējīgāks, to ir svarīgi izdarīt pašiem, vai piesaistot palīdzību no malas. Tas palīdz izgaismot uzņēmuma attīstību bremzējošos faktorus, kā arī atbrīvot resursus.

Neefektīva cilvēku nodarbināšana

Tāpat plaši zināmi gadījumi, kad katlu mājās tiek nodarbināti vairāk nekā desmit cilvēku, lai gan, piemērojot pareizo tehnoloģiju un enerģijas iegūšanas veidu, darbinieku skaitu varētu samazināt pat uz pusi, vai arī sistēmu pilnībā automatizēt. Protams, sākumā investīcijas būs lielākas, taču šādi tiek risināta kvalificēta darbaspēka pieejamības problēma un samazināta cilvēciskā faktora kļūdu iespējamība.

Nepiemērota enerģijas ieguves tehnoloģija

Industriālie uzņēmumi ne vienmēr izmanto sev piemērotāko enerģijas ieguves tehnoloģiju. Vairums uzņēmēju noteikti ir līderi savā darbības jomā, tomēr viņiem nepiemīt padziļinātas zināšanas, lai pašrocīgi izvērtētu esošo enerģijas ieguves veidu efektivitāti, vai arī apjaustu, kādus jau savā rīcībā esošos resursus varētu izmantot siltuma vai aukstuma apgādē. Kā piemēru var minēt, Hankkija rūpnīcu Turku pilsētā, Somijā. Rūpnīcā sākotnēji kā kurināmo tvaika ražošanai izmantoja sašķidrināto naftas gāzi (SNG).

Taču, pieaugot SNG cenai, kopā ar uzņēmuma speciālistiem tika izvērtētas alternatīvās iespējas. Uzņēmumam svarīgs kritērijs bija videi draudzīga tehnoloģija. Hankkija rūpnīca ražo cūku un mājputnu barību, kur blakusprodukts, kas rodas ražošanas procesā, ir auzu sēnalas. Piemeklējot atbilstošo tehnoloģiju, šobrīd, auzu sēnalas tiek izmantotas kā kurināmais specializētā tvaika katlā. Rezultātā tiek iegūta enerģija no atjaunojamajiem resursiem, kur kurināmo nodrošina pats uzņēmums, tai pat laikā praktisko pusi uzticot ārpakalpojuma sniedzējam.

Enerģija kā ārpakalpojums

Pēdējo gadu laikā vērojama tendence vairākus uzņēmumam nepieciešamos pakalpojumus iegādāties kā ārpakalpojumu. Lielisks piemērs ir grāmatvedība – mūsdienās reti kurš mazais vai vidējais uzņēmums algo sev personīgo grāmatvedi. Tas pats attiecas uz siltumu, tvaiku, ūdens attīrīšana u.c. enerģijas veidiem, kas ne ar ko neatšķiras no elektroenerģijas – to taču iepērkam kā ārpakalpojumu. Nav dzirdēts, ka industriālie uzņēmumi, uzsākot darbību, savām vajadzībām būvētu hidroelektrostaciju. Lielākie plusi šādai sadarbībai ir augstais kompetences un pieredzes līmenis, ko var saņemt par ievērojami mazāku summu nekā uzņēmuma iekšienē algojot inženierus, konsultantus vai cita veida speciālistus. Pērkot ārpakalpojumu, uzņēmējam nav jāuzņemas atbildība par enerģijas vajadzību analīzi, efektīvāko risinājumu piemeklēšanu, tehnoloģiju nolietojumu un citiem laikietilpīgiem un dārgiem pasākumiem. Kā arī uzņēmumam nav nepieciešams pašam veikt apjomīgas investīcijas – to paveic ārpakalpojuma sniedzējs.

Ilgtspējīga domāšana

Mūsdienās cilvēki arvien biežāk ir gatavi maksāt vairāk par preci vai pakalpojumu, kura ražošana atstāj mazāku ietekmi uz vidi. Vienkāršs piemērs ir kafija līdzņemšanai – pirms desmit gadiem vienreiz lietojamā kafijas krūzīte bija norma, turpretī jaunā tendence ir ņemt līdzi kafiju savā krūzītē, pat iegādājoties kafejnīcās. Vēl jo vairāk – uzņēmēji ir gatavi piedāvāt atlaidi karstajiem dzērieniem tiem pircējiem, kas lūdz tos ieliet līdzņemšanai savā, daudzkārt lietojamā krūzītē.

Zviedrijā augu piena dzēriena produktu ražošanas uzņēmums Oatly nesen veiksmīgi realizēja piena dzēriena reklāmas kampaņu ar saukli "Cik CO2 saražo tavs piens?", rezultāti rādīja, ka cilvēki ir gatavi piemaksāt pat par tik ikdienišķu produktu kā piens, ja tā ražošanas process atstāj mazāku ietekmi uz vidi. Zaļā jeb dabai draudzīgā domāšana ir aktuāla tendence visā pasaulē, un enerģētikas nozare nav izņēmums.

Bez šaubām, šī tendence vairāk izplatīta gados jaunu cilvēku vidū, taču jau šobrīd viņi kļūst par vadītājiem un uzņēmējiem, kas pieņem stratēģiski svarīgus lēmumus. Ieguldījums enerģētikas modernizēšanā nav tikai naudīgo uzņēmēju ambīcija, tā ir veiksmīgas uzņēmējdarbības pazīme – paverot iespējas ilgtermiņā finansiāli ietaupīt uz enerģijas ieguvi, pieteikt sevi kā nozīmīgu spēlētāju eksporta tirgos, kā arī pierādījums tam, ka mums ir svarīgi, kādu pasauli atstāsim nākamajām paaudzēm.