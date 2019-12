Kristaps Kopštāls: Latvijas iedzīvotāju uzkrājumi pieaug, bet vai pietiekami

Nauda iedzīvotāju kontos paliek vairāk. Arī krājēju skaits pieaug. Tie ir divi būtiskākie secinājumi, analizējot iedzīvotāju uzkrājumu veidošanas paradumus. Ekonomiskās situācijas uzlabošanās, bezdarba samazināšanās un ienākumu pieaugums pēdējos divos gados ir veicinājis iedzīvotājiem pieejamā naudas līdzekļu apjoma pieaugumu, un daļa no tiem tiek mērķtiecīgi novirzīti uzkrājumu veidošanai.

Arī nesen veiktā socioloģiskā aptauja atklāj – trešdaļa mājsaimniecību pēdējo divu gadu laikā ir izjutusi ienākumu pieaugumu, savukārt katrs desmitais norāda, ka palielinājies pieejamo brīvo naudas līdzekļu apmērs. Tas devis iespēju cilvēkiem, kuru ienākumi palielinājušies, arī vairāk rast līdzekļus uzkrājumiem. Turklāt zīmīgi, ka arī tie iedzīvotāji, kuri brīvo naudas līdzekļu apjomu nav izjutuši izdevumu pieaugumu dēļ, tik un tā spējuši uzkrājumiem atvēlēt vairāk naudas nekā iepriekš (38%). Tas apliecina izpratni par uzkrājumu nozīmību. Taču, vai krājam pietiekami?

"Swedbank" veiktā uzkrājumu veidošanas paradumu analīze rāda, ka teju piektdaļai (17%) iedzīvotāju ir izdevies izveidot uzkrājumu tā saucamajam drošības spilvenam trīs un vairāk algu apmērā (+ 2 procentpunkti salīdzinot ar 2018. g.), savukārt katram desmitajam uzkrājums ir vienas līdz trīs algu robežās. Aptuveni trīs ceturtdaļām jeb 67% iedzīvotāju uzkrājums nepārsniedz vienu vidējo mēnešalgu, bet nekādu uzkrājumu nav 7%. Tātad lielākā daļa iedzīvotāju vairāk vai mazāk sekmīgi, bet uzkrājumus neparedzētām situācijām veido. Tā ir laba zīme, jo šis ir pirmais solis, lai uzkrājumus padarītu par finanšu rutīnu un turpinātu krāt citiem mērķiem. Arī iedzīvotāji atzīst, ka uzkrājums tiek prioritāri veidots, lai nodrošinātu personisko finanšu stabilitāti, bet nākamie populārākie krāšanas mērķi ir veselības izdevumiem, lielākiem pirkumiem un ceļojumiem, remontam, pensijai un bērnu nākotnei.

Summa, ko cilvēki visbiežāk atvēl uzkrājumam, ir no 20 līdz 50 eiro mēnesī, kas ir labs sākums krāšanas ieraduma izveidošanai un nostiprināšanai. Iedzīvotājiem gana būtiska ir ātra piekļuve naudas "krājkasei", tāpēc visbiežāk nauda tiek krāta kontā (63%). Taču arī ilgtermiņa uzkrājumi jau ir norma trešdaļai (32%) sabiedrības, kas veido uzkrājumu pensiju 3. līmenī, apliecinot ne tikai īstermiņa, bet arī ilgtermiņa finanšu rezerves nepieciešamību. Turklāt uzkrājumu pensijai arvien vairāk sākt veidot jaunie profesionāļi vecumā līdz 30 gadiem, kuri, paralēli drošības spilvena veidošanai, jau laikus domā par nākotni. Sākot krāt šajā vecumā, iespēja izveidot nozīmīgu uzkrājumu vecumdienām ir tiešām ļoti liela, turklāt šis uzkrājumu veids ir atbalstīts no valsts puses ar iespēju saņemt Iedzīvotāju ienākumu nodokļa atmaksu no veiktajām iemaksām un sniedz iespēju pelnīt finanšu tirgos bez priekšzināšanām.

Zīmīgi, ka, saglabājoties zemām procentu likmēm, pēdējos divos gados ir pieaugusi arī iedzīvotāju interese par ieguldījumiem vērtspapīros – iedzīvotāji ir gatavi mēģināt ieguldīt rīkos, kas šobrīd sniedz iespēju nopelnīt vairāk. Vislielākā interese ir tieši par ieguldījumiem akcijās un ieguldījumu fondos. Tā, piemēram, darījumu skaits ar akcijām pēdējā gada laikā pieaudzis par vairāk nekā 10%, savukārt apjoms – pat par 50%. Sagaidāms, ka šī tendence tuvākajos būs tikai augšupejoša.

Jāņem vērā, ka ekonomika allaž attīstās viļņveidīgi – izaugsmes ciklu nomaina kritums vai stagnācija. Šis cikliskums saka mums priekšā, ka sākt uzkrāt būtu prātīgi labajos laikos, tāpēc šobrīd – augšupejas brīdī – ir īstais brīdis, lai brīvos līdzekļus novirzītu uzkrājumiem un pieradinātu sevi pie neliela ikmēneša maksājuma savai nākotnei. Tāpat kā vecā patiesība par ragavām – arī uzkrājumi jāveido vasarā jeb tad, kad ekonomika tiek sildīta, un iespējas uzkrāt ir daudz vairāk nekā ziemā.

Uzkrājumu veidošanai ir vajadzīgs laiks un izlēmība. Abas šīs lietas ir vienlīdz nozīmīgas. Pamatoti lēmumi, ja vien tie ir apdomāti un pieņemti, parasti iesakņojas uz palikšanu. Grūtākais ir ar paša lēmuma pieņemšanu, – uzkrājumu gadījumā tradicionālās barjeras ir pārāk daudz un dažādas vajadzības (sak, visam tāpat nesakrāšu, tāpēc nav vērts pat sākt); viedoklis, ka šobrīd ienākumi nav gana lieli, lai krātu (tomēr, vai visi ikdienas tēriņi ir pamatoti un patiešām vajadzīgi?); dzīvošana šodienai, par nākotni nedomājot (jo jaunāki cilvēki, jo izplatītāka šī attieksme). Taču, saprotot, ka uzkrājumi ir arī viena no atbildības izpausmēm – pašam pret sevi un pret tuvajiem cilvēkiem, kuriem, iespējams, tieši mēs kādā brīdī varam kļūt par vērtīgu atbalstu. Uzkrājumi – tā ir rīcības brīvība dažādās dzīves situācijās.