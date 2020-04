Kristaps Urpens: Strauji pieaug interese par investīciju iespējām finanšu tirgos

Iespējas finanšu tirgos investīcijām pievērš arvien vairāk klientu, mainot to uzkrāšanas paradumus – pieprasījuma noguldījumu, krājkontu vai depozītu aizvien biežāk aizstājot ar individuālu investīciju portfeļa izveidi.

Covid-19 vīruss pasauli pārsteidza negaidīti, un tā attīstības ātrums un nenoteiktība ietekmē ne tikai mūsu ikdienu, bet arī finanšu aktīvu vērtību. Martā finanšu tirgi piedzīvoja vienu no straujākajiem kritumiem finanšu tirgus vēsturē. Tik krasas, uz leju vērstas kustības finanšu tirgos klienti uztvēra mierīgi un pragmatiski, domājot par ilgtermiņa perspektīvu. Viņi no situācijas nenobijās, bet gan saredzēja iespējas. Protams, arī klientu pieredze sarežģītās situācijās – 2008. gada krīze un nesen pieredzētā korekcija tirgos 2018. gadā - klientus ir padarījušas zinošākus. Viņi ir spējuši ne tikai saglabāt uzkrājumu vērtību, neskatoties uz šiem satricinājumiem, bet arī veiksmīgi nopelnīt.

Domāju, klienti lieliski saprot, ka šī brīža situācija nebūs izņēmums, un labprāt savā pieredzē un zināšanās dalās arī ar citiem. Profesionālā klientu attieksme apliecina finanšu pratību un investēšanas kā uzkrāšanas kultūras veiksmīgu attīstību Latvijā. Veiksmīgie pieredzes stāsti un iespējas nopelnīt finanšu tirgos mudina arvien jaunus klientus pievērsties investīcijām.

Novērojam izteiktu tendenci – cilvēki ir gatavi mainīt uzkrājumu paradumus: no ļoti zema ienesīguma uzkrāšanas krājkontā vai depozītā, pārejot uz investīciju portfeļa izveides deleģēšanu "CBL Asset Management" komandai, tā nodrošinot sev potenciāli lielāku ienesīgumu un paplašinot ilgtermiņa uzkrāšanas iespējas. Tāpat redzam, ka esošie klienti izprot Covid-19 ietekmē izraisītās lejupslīdes un ir gatavi papildināt investīciju portfeļus, izmantojot iespēju iegādāties finanšu instrumentus par izdevīgāku cenu.

Vai investēt finanšu tirgos ir atbilstoši jebkuram?

Mūsu jeb "CBL Asset Management" kā pārvaldnieka uzdevums ir nodrošināt klientam atbilstošu pakalpojumu, ievērojot viņu risku toleranci un investīciju mērķus. Skaidri definēts mūsu uzdevums un klienta izpratne par saistītajiem riskiem ir panākumu atslēga. Tas palīdz veidot ilgtermiņa uzkrājumu, jūtoties komfortabli un droši par savu ieguldījumu un realizējot peļņas iespējas jebkurā klienta dzīves posmā.

Aktīvi klientu portfeļos ir optimāli sabalansēti, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku rezultātu, uzņemoties konkrētu risku. Ik dienu rūpējoties par klienta finanšu portfeli, spējam mīkstināt potenciālos kritumus vai gūt papildu labumu no augoša tirgus. Uzskatām, ka nav pamatoti prasīt no klienta komisiju par pārvaldīšanu, ja portfeļi tiek veidoti tikai no pasīviem ETF (biržā tirgotiem fondiem) un finanšu portfeļa struktūra netiek mainīta, lai kas arī notiktu globālajos finanšu tirgos. Mēs nesēžam rokas klēpī salikuši, un šāda pieeja īpaši attaisnojas šādos satricinājumu apstākļos. Piemēram, vēl februārī, pašā krīzes sākumā, samazinājām portfeļu risku, pasargājot klientu līdzekļus no lielākiem zaudējumiem. Pasīvi pārvaldītu portfeli klients var izveidot pats, bet spēja pieņemt pareizo lēmumu neskaidrās situācijās atspēko pārvaldnieka kompetenci.

Visiem labi zināms likums – jo vairāk grib nopelnīt, jo lielāku risku jāuzņemas. Tāpēc ikvienam, kurš pievēršas investīcijām finanšu tirgos, jāatbild uz jautājumu, cik lielu risku patiešām esat gatavi uzņemties. Klientu pārsteidzoši mierīgā attieksme šā brīža situācijā ir ilgtermiņa darbs un arī uzslava mums, jo esam pareizi noteikuši viņu riska apetīti un vēlmes, kā arī bijuši atbalsts, pārvaldot klientu kapitālu.

Kurš ir piemērotākais brīdis, lai sāktu investēt?

Arī šis ir starp biežāk uzdotajiem jautājumiem, parādoties interesei par investīcijām finanšu tirgos. Vispirms jāuzsver, ka ilgtermiņā finanšu tirgiem ir tendence augt. Ja jūs veidojat ilgtermiņa uzkrājumu, nav būtiski, kādos tirgus apstākļos sākt investēt. Nekad nav par vēlu. Šī ir brīnišķīga iespēja iegādāties finanšu instrumentus lētāk. Ķīniešu tautas paruna vēsta, ka vislabākais laiks stādīt koku bija pirms 20 gadiem, otrs labākais laiks – šodien. Būtiski ir apzināties naudas vērtību laikā, un, jo ātrāk sāk to iegūt, jo lielāks uzvarētājs esat. Lielākais zaudējums ir vilcināšanās.