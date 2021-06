Latvijas Bankas ekonomisti skaidro: Banku procentu likmes uzņēmumiem – kas lācītim vēderā

Lielāki uzņēmumi var cerēt uz zemāku procentu likmi

Šī sakarība ir aktuāla lielākajai daļai nozaru. Uzņēmuma lielums ir cieši saistīts ar kredīta apjomu un nosacījumiem. Lielo uzņēmumu darbība parasti ir stabilāka, un līdz ar to šie uzņēmumi ir arī drošāki nekā mazie un mikrouzņēmumi. Pārskata periodā vidējā svērtā procentu likme lielajiem uzņēmumiem bija 1.7%, bet mikrouzņēmumiem – 3.7%.

Nozaru dalījumā vislētākie kredīti ir enerģētikas nozarē (1.3%). Pārskata periodā nozares īpatsvars no jauna izsniegtajos kredītos bija 22%, kas skaidrojams ar apjomīgajiem kredītiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem – salīdzinoši stabilu un ekonomiskā cikla svārstībām mazāk pakļautu nozaru pārstāvjiem. Pārējām nozarēm izsniegtajiem kredītiem vidējās procentu likmes svārstās no 2.5% līdz 3.5%, vienlaikus mazajiem un mikrouzņēmumiem tās ir daudz augstākas.

Aplūkojot procentu likmes mikrouzņēmumiem, viszemākās tās ir uzņēmumiem, kas veic operācijas ar NĪ (3.2%). Jāpiebilst, ka šajā nozarē pārsvarā darbojas mikrouzņēmumi, jo pēc klasifikācijas bieži arī lielie šīs jomas aizņēmēji (NĪ projektu attīstītāji) salīdzinoši nelielā darbinieku skaita dēļ var tikt atzīti par mikrouzņēmumiem.

Attēlā: Jaunie kredīti nefinanšu sabiedrībām – procentu likmes un apjoms uzņēmuma lieluma un nozaru dalījumā

Procentu likmes banku dalījumā ļoti atšķiras, norādot uz augstu kreditēšanas tirgus segmentāciju. Divas kredītu tirgū aktīvākās bankas izteikti fokusē savu kreditēšanu uz lielāko un nosacīti visdrošāko klientu kreditēšanu, piedāvājot tiem procentu likmes vidēji ap 1%. Trešās bankas dati liecina par salīdzinoši lielāku riska toleranci, jo tās no jauna izsniegtajos kredītos nedominē kredīti lielajiem uzņēmumiem, turklāt tie izsniegti par salīdzinoši augstākām likmēm. Vēl divām iekšzemes uzņēmumu kredītu tirgū salīdzinoši aktīvām bankām procentu likmes ir ievērojami augstākas (vidēji virs 3%). Savukārt pārējās bankās procentu likmes ir vēl daudz augstākas (vidēji virs 4%), īpaši MVU segmentā. Izteikta variācija dažādu banku piemērotajās kredītu procentu likmēs ir skaidrojama ar banku specifiskajiem faktoriem – atšķirībām to finansējuma, kapitāla un citās bankas darbības izmaksās, kas ietekmē to biznesa stratēģiju un riska tolerances pakāpi. Taču, kā redzams, šī kredītu tirgus piedāvājuma puses segmentēšanās nosaka, ka konkurējošo piedāvājumu pieejamība aizņēmējiem ir mazāka nekā varētu šķist, ņemot vērā banku salīdzinoši lielo skaitu Latvijā. Īpaši tas ietekmē aizņēmējus MVU grupā – tie, kas nekvalificējas kredīta nosacījumiem divās bankās ar viszemākajām kredītu procentu likmēm, kredītus citās bankās var saņemt jau par būtiski augstākām procentu likmēm.

Attēlā: Jaunie kredīti nefinanšu sabiedrībām – procentu likmes un apjoms uzņēmuma lieluma un bankas dalījumā, izslēdzot norēķinu karšu kredītus

Lai gan kredītu ar fiksēto procentu likmi īpatsvars ir visai neliels, procentu likmes šiem kredītiem ir ļoti augstas, tādējādi diezgan būtiski ietekmējot arī vidējo likmi. Kredīti ar fiksēto procentu likmi veido tikai 7% no jauno kredītu apjoma vai 6%, ja izslēdz norēķinu karšu kredītus, kuriem ir fiksētas un ļoti augstas procentu likmes. Latvijas bankas pieprasa salīdzinoši augstu prēmiju par iespēju nofiksēt likmi – kredītiem ar fiksētu likmi vidējā svērtā procentu likme arī pēc norēķinu karšu kredītu izslēgšanas pārskata periodā bija 5.7%. Lielā mērā tas ir atkarīgs no banku prakses un kredītu produkta. Arī saskaņā ar ECB statistiku kredītiem ar procentu likmes fiksācijas periodu virs viena gada procentu likmes Latvijā ir ievērojami augstākas nekā citās eiro zonas valstīs. Izslēdzot kredītus ar fiksēto procentu likmi, vidējā svērtā procentu likme kredītiem nefinanšu sabiedrībām būtu 2.4% jeb par 0.3 procentpunktiem zemāka.

Procentu likme nav izteikti atkarīga no nodrošinājuma veida, bet lielākajai daļai MVU hipotēku nodrošinājums varētu būt nepieciešams, lai vispār saņemtu bankas aizdevumu. Viszemākās procentu likmes ir nenodrošinātajiem kredītiem, kuri tiek izsniegti lielākajiem un tādējādi nosacīti visdrošākajiem aizņēmējiem. Lielajiem uzņēmumiem nenodrošināto kredītu īpatsvars bija 44%, MVU – ievērojami mazāks (9%). Lielajiem uzņēmumiem izsniegto nenodrošināto kredītu un kredītu ar hipotēku un citu nodrošinājumu procentu likmes ir ievērojami zemākas nekā attiecīgās procentu likmes MVU. Tas vēlreiz apliecina, ka uzņēmuma lielums ir ļoti svarīgs faktors, kas nosaka procentu likmi. Lielākajai daļai (63%) MVU izsniegtajiem kredītiem bankas pieprasīja hipotēku nodrošinājumu potenciālo zaudējumu mazināšanai augstākas zaudējumu iestāšanās varbūtības dēļ.

Procentu likmju atšķirība - kura faktora ietekme ir nozīmīgāka?



Iepriekšējā sadaļā veiktā analīze, kas balstījās uz grafiskām metodēm, ir ļoti uzskatāma, tomēr grafikos nav iespējams ņemt vērā vairāk nekā divu faktoru ietekmi vienlaicīgi. Lai noteiktu dažādu faktoru ietekmes uz procentu likmes nozīmīgumu, tika veikta daudzfaktoru regresiju analīze. Ņemot vērā, ka daudzfaktoru regresijas analīzē bieži ir grūti saprast, cik lielā mērā statistiski nozīmīgs koeficients ir svarīgs ekonomiski, uz tās bāzes tika veikta arī dominances analīze. Dominances analīze daudzfaktoru regresijas gadījumā nosaka skaidrojošo mainīgo relatīvo nozīmi, balstoties uz mainīgā ieguldījumu kopējā modeļa pielāgošanas kvalitātes statistikā (determinācijas koeficientā R).

Pārskata periodā LB Kredītu reģistrā atrodami dati par 5815 no jauna izsniegtiem kredītiem nefinanšu uzņēmumiem. Par katru individuālo kredītu pieejama šāda informācija: kredīta apjoms, valūta, kredīta veids, banka, kurā kredīts tika izsniegts, izsniegšanas datums un kredīta līguma beigu datums (no kura aprēķināts kredīta termiņš), kredīta nodrošinājums, kā arī informācija par procentu likmi: procentu likme, procentu likmes veids (fiksētā vai mainīgā), procentu likmes griesti, procentu likmes grīda, atsauces likme (EURIBOR, LIBOR, cita). Informācija par uzņēmuma lielumu (liels, vidējais, mazais, mikrouzņēmums) un to pamatdarbības nozari tiek pievienota no valsts reģistriem. Procentu likmju analīze tika veikta ar svērto regresiju, kur par svariem izmantoti kredītu apjomi. Uz regresiju rezultātiem balstītas dominances statistikas un mainīgo ranžēšana atainotas.

Svarīgākais procentu likmju atšķirību skaidrojošais mainīgais ir kredītu izsniedzošā banka, kas ietver sevī atšķirības banku kredītu politikā, darbības izmaksās un riska apetītē. Norēķinu karšu kredītu procentu likmes ir ievērojami augstākas par pārējo kredītu veidu procentu likmēm, tāpēc, veicot regresiju ar visiem kredītu veidiem, kredītu veids izskaidro vislielāko procentu likmes variācijas daļu – 22%. Izslēdzot kredītkartes no analīzes, šī mainīgā izskaidrojošā spēja saruka līdz 3%, un par galveno skaidrojošo mainīgo kļuva aizdevumu izsniegusī banka, kas izskaidro gandrīz 30% no svērtas procentu likmes variācijas.

Nozīmīgs faktors ir arī procentu likmes veids. Procentu likmes kredītiem ar fiksētu procentu likmi ir ievērojami augstākas nekā pārējiem kredītiem. Tiesa, kredītu ar fiksētu procentu likmi īpatsvars kopējā uzņēmumiem izsniegto kredītu apjomā ir visai zems (neskaitot norēķinu karšu kredītus – tikai 6 %).

Nozare un uzņēmuma lielums ir nākamie nozīmīgākie faktori, kuriem modelī ir diezgan augsta izskaidrojošā spēja.

Paredzamo zaudējumu norma1 izskaidro vien 7.5% no svērtas procentu likmes variācijas IRB bankām. Ņemot vērā, ka šīs bankas LB Kredītu reģistrā sniedz arī datus par saistības nepildīšanas varbūtības novērtējumu (PD) un saistības nepildīšanas zaudējumiem (LGD), tika veiktas atsevišķas regresijas, izmantojot tikai šo divu banku datus, lai noteiktu kredītriska parametru ietekmi uz kredīta cenojumu. Tā kā paredzamo zaudējumu normas izskaidrojošā spēja bija augstāka nekā tikai PD, rezultāti atspoguļoti, iekļaujot regresijās paredzamo zaudējumu normu kā skaidrojošo mainīgo. Regresijas modelī šis mainīgais ir augsti nozīmīgs, bet tas izskaidro tikai 7.5% no procentu likmju variācijas, kamēr gan nozares, gan uzņēmuma lieluma izskaidrojošā spēja ir ievērojami lielāka. Tas norāda, ka banku piemērotās procentu likmes lielumu aizņēmēja pārstāvētās nozare un uzņēmuma lielums ietekmē vairāk nekā šī aizņēmēja individuālie kredītriska rādītāji.

NĪ nodrošinājuma tieša ietekme uz procentu likmi ir vāja – to apstiprina arī dominances analīzes rezultāti.

Aizņēmējus raksturojošo papildu rādītāju ietekme



Šajā sadaļā analīze tika veikta individuālu aizņēmēju līmenī. LB Kredītu reģistrā nav informācijas par uzņēmumu finansiālajiem rādītājiem, turklāt analīzei pieejamie mikro dati ir anonimizēti un neļauj identificēt uzņēmumus. Tomēr pieejamā informācija ļāva izveidot dažus rādītājus, kas labāk raksturo aizņēmēju vai tā attiecības ar bankām:

• uzņēmuma kredītvēstures ilgums (gados);

• banku skaits, kurās aizņēmējiem ir aktīvie kredīti;

• kredītu skaits konkrētajā bankā pirms jauna kredīta izsniegšanas;

• vēsturiskā maksājumu pārkāpumu esamība;

• kredītu skaits konkrētajā bankā kredīta izsniegšanas laikā, ieskaitot izsniedzamo kredītu.

Vienīgais no visiem apskatītajiem rādītājiem, kuram izrādījās vērā ņemama izskaidrojošā spēja, ir kredītvēstures ilgums. Neskatoties uz statistisko nozīmīgumu, tas spēj izskaidrot vien 3.5% no procentu likmes variācijas.

Potenciāli ļoti svarīgs mainīgais varētu būt arī vēsturisko maksājumu pārkāpumu esamība, tomēr tas neizrādījās noderīgs analīzei, jo aizņēmējiem ar nepietiekoši labu kredītvēsturi bankas ļoti reti izsniedz jaunus kredītus (kopumā izveidotajā izlasē bija tikai 135 šādi novērojumi, un no tiem tikai 92 bija unikālie aizņēmēji).

Secinājumi