Laura Minskere: Covid-19 pandēmijas izaicinājums – video interviju uznāciens

Covid-19 pandēmija nav vienkārša krīze, kuru iespējams pārlaist nedaudz savelkot jostas. Tā ir pilnībā izjaukusi visu ierasto lietu kārtību, būtiski izmainot gan darba vidi, gan mājas dzīvi. Biroji Rīgas centrā ir tukši, jaunieši neapmeklē skolas, bērni dārziņus. Cilvēki mēģina aktīvi apvienot mājas dzīvi ar daba vidi un mācās strādāt attālināti. Visi līdzšinējie ieteikumi "nenest" darbu uz mājām ir atcelti. Vīruss ir piespiedis mainīt ikdienas ieradumus būtībā ikvienam zemeslodes iedzīvotājam.

Viena no tādām jaunām lietām ar ko ļoti daudzi sakaras pirmo reizi – ir darbs izmantojot dažādas tiešsaistes konferenču video programmas. Tās ir gan video sapulces, viedokļu apmaiņas un prāta vētras, gan darba intervijas, aktuālu norišu komentēšana un ekspertu viedokļu sniegšana. "Skype", "Zoom", "Microsoft Teams" u.c. izmantošana šobrīd daudziem kļūst par ikdienas rutīnu. Vienmēr ir patīkami ja jaunās lietas kļūst par pozitīvu papildinājumu nevis rada neērtības un pastāvīgi liek piedzīvot neveiklas situācijas. Kā tad vislabāk sagatavoties video intervijām, lai ekrānā redzētais pašam vēlāk neradītu diskomfortu?

Ekrāna tēlu jāveido pašam

Video intervija no mājām ir iespēja atklāt sevi kā personību un ļaut skatītājiem Tevi iepazīt tuvāk. Tāpēc vienmēr jau iepriekš jāpadomā par to, ko vēlies, lai skatītājs redz ekrānā? Vai tiešām tie būtu mājas griesti vai bezpersoniska balta siena?

Pirmais, kam būtu jāpievērš uzmanība sniedzot video interviju – jau iepriekš jāpārdomā tas, ko ekrānā ieraudzīs skatītāji. Kā visbiežākās kļūdas jāmin – ekrāns rāda griestus vai fonā var redzēt ļoti privātas lietas. Otra neveikla galējība ir, ja seja aizņem visu ekrānu, izceļot krunciņas un citas sejas ādas detaļas, bet vienlaikus neatstājot vietu TV titriem. Tieši tāpēc nereti ekrānos varam vērot kadrus, kad runātāja muti aizklāj TV titri, radot diezgan muļķīgu izskatu.

Runājot par ekrāna fonu, ir vērts padomāt, kas tevi konkrētajā gadījumā vislabāk raksturotu. Bezpersonisks fons ar vienkrāsainu sienu var būt drošs risinājums, taču tas būs garlaicīgi un neraksturojoši. Grāmatplaukts fonā ir klasika, bet ne vienmēr tas var būt piemērots situācijai. Fons var komunicēt profesiju, vai arī komunicēt kādu konkrētu ziņu, piemēram, izvietojot plakātu. Uz datora ekrāna mēdz izmantot arī dažādu programmu veidotus fonus, bet ar aplikācijām tomēr ir jāuzmanās, jo tās mēdz "uzkārties" visnepiemērotākā brīdī. Vienmēr nekļūdīgi visos gadījumos nostrādās, ja fons būs kārtīgs un tīrs.

Sagatavo intervijas vietu un uztaisi testa zvanu

Pirms svarīgas video intervijas noteikti pārbaudi savu attēlu datorā. Pārliecinies, ka seja nav par tuvu vai tālu, kā arī to vai sēžot pie ekrāna pleci nav uzkumpuši un vēders pēkšņi neizgāžas uz priekšu. Svarīgi ir precīzi novietot krēslu un datora ekrānu. Vispirms izmēģini ērtākos rakursus un kad esi atradis ideālo izvietojumu – atzīmē datora un krēsla kāju izvietojumu ar līmlenti uz galda un grīdas. Tas ir laika pārbaudi izturējis un sevi pozitīvi pierādījis TV studiju triks. Vienmēr zināsi, kur precīzi jābūt datoram un krēslam, lai kadrs būtu izcils.

Kad esi ticis galā ar novietojumu un fonu noteikti uztaisi testa video zvanu. Pārbaudi skaņu un attēlu. Pārliecinies, vai wi-fi signāls konkrētajā zonā ir gana stiprs, bet labākai skaņai, izmanto austiņas ar mikrofonu. Pārliecinies arī par to, lai apgaismojums ir gana spilgts.

No neviena netiek prasīts iekārtot profesionālu video studiju mājās, tomēr, izmantojot gludināmo dēli un stāvlampu salīdzinoši viegli iespējams radīt ļoti atbilstošu vidi. Dēli var viegli pārvietot un atrast labāko fonu intervijai. Tam ir iespējams regulēt augstumu, lai seja ekrānā izskatītos labi. Savukārt stāvlampa nodrošinās papildu apgaismojumu, lai kadrs būtu gaišs un seja nebūtu ēnaina.

Izskats un apģērba etiķete

Visdrošāk šādās video intervijās ir ievērot klasiku darba etiķeti, tomēr intervijas sniegšana no mājām pieļauj arī mazas atkāpes no darba vides ievērošanas. Neatceļams likums – apģērbam jābūt tīram un pieklājīgam, un to nevajadzētu piemirst arī strādājot no mājām. Nav ieteicams pārlieku raibs un puķains vai apģērbs, jo tas raibinās kopējo kadru.

Nav ieteicams arī pārlieku pārpucēties, lietot greznas rotas un lietot spilgtu kosmētiku, jo kadrs mazliet maina krāsas un ekrānā seja var izskatīties vulgāri. Sievietēm ieteicams izvēlēties tādu matu sakārtojumu, lai justos ērti un lieki ar rokām neaiztiktu matus, jo ekrānā tas var radīt nepārliecinātu un mazliet haotisku iespaidu. Vīriešiem pirms video intervijas ieteicams noskūties, saķemmēt matus, bet ja tiek nēsāta bārda, tad tai ir jābūt sakoptai. Vienmēr der atcerēties, ka seja datora ekrānos būs diezgan tuvu, tāpēc arī visi trūkumi būs labi redzami.

Nodrošinies pret negaidītiem pārsteigumiem

Internetā droši vien būsiet redzējuši ne vienu vien joku video, kad kadrā ieskrien mazs bērns vai ielec mājdzīvnieks. Skatītājos tas rada smaidu un sižetam ir potenciāls iegūt virālu popularitāti. Tomēr šādos brīžos pati intervējamā persona visbiežāk apjūk un pazaudē domu pavedienu. Fokuss no intervijas tiek pārnests uz negaidīti kadrā iekļuvušajiem "nedarbu veicējiem". Svarīgas lietas var palikt nepateiktas, bet pats nopietni domātais sižets tādējādi var pārtapt par ilustratīvu izklaides vai joku video.

Ja mājās ir mazi bērni vai mājdzīvnieki, pirms intervijas ieteicams parūpēties, lai kāds viņus pastiprināti pieskatītu uz video konferences brīdi. Ieteicams padomāt par norobežotu telpu, lai neradītu papildus kārdinājumu mājdzīvniekiem "izmēģināt" jauno video konferences vietu pašā nepiemērotākajā brīdī. Ja mājās ir veclaicīgs pulkstenis, kas zvana katru stundu, tas būtu jānoregulē uz "kluso režīmu".

Īpaši piesardzīgiem pret negaidītiem pārsteigumiem jābūt gadījumos, ja tēma skar nopietnu problemātiku, piemēram, vardarbību, karu, smagi slimus cilvēkus utt. Neveikla situācija un kāds nevietā pateikts vārds šādā brīdī var radīt neadekvātu priekšstatu par pašu runātāju, ko vēlāk var censties izmantot oponenti.

Taču noteikti būs daudzas tēmas, kur gan bērni, gan mīļi mājdzīvnieki fonā būs piemēroti. Esiet radoši un izvērtējiet situāciju individuāli.