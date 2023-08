Līga Peiseniece: Mākslīgais intelekts var palīdzēt arī izglītībā

Šobrīd ir grūti noticēt, bet savulaik, kad tikko parādījās iespēja lietot mums tik ierasto www jeb vispasaules tīmekli, bija cilvēki un cilvēku grupas, kas aktīvi iestājās pret tā izmantošanu, pamatojot savu nostāju ar to, ka internets veicinās cilvēku nošķirtību. Tomēr laika gaitā internets ir kļuvis par būtisku komunikācijas, informācijas iegūšanas un sabiedriskās dzīves sastāvdaļu.

Jau tagad ir skaidrs, ka līdzīgi notiks arī ar mākslīgo intelektu, tāpēc tā vietā, lai protestētu un bremzētu tā attīstību, mums ir jāmācās lietot, pārvaldīt, efektīvi izmantot visas priekšrocības, ko sniedz zinātne vai tehnoloģiju attīstība. Banku augstskola ir viena no tām mācību iestādēm, kas jau šobrīd plaši un aktīvi izmanto mākslīgā intelekta piedāvātas iespējas.

Studentiem, kuri šogad pievienosies Banku augstskolai, būs iespēja pašiem "uz savas ādas" izmēģināt mākslīgā intelekta sniegtās priekšrocības izglītības procesā. Proti, esam iekļāvuši to mācību programmā, mācamies izmantot to kā metodi un vienlaikus uzsākām darbu pie iekšējā normatīva izstrādes, lai nepieļautu plaģiātismu un veicinātu kritiskās un radošās domāšanas attīstību. Jau septembrī augstskolā taps mākslīgo intelektu regulējošs dokuments par izmantošanu studijās un pētniecībā un drīzumā plānojam izstrādāt jaunu MI mācību kursu.

Lai formulētu kopējo augstskolas pozīciju šajā jautājumā, šī gada pavasarī Banku augstskola veica docētāju aptauja par mākslīgā intelekta izmantošanu.

Mācībspēki uzskata, ka mākslīgais intelekts ir lielisks palīgs materiālu vākšanā, teorētiskās daļas izstrādē un sekundāro datu ieguvē. Mācībspēki ir vienisprātis, ka mākslīgais intelekts ir jāizmanto un tā ir nākotne, taču jāatrod veids, kā to "legalizēt" un noteikt skaidrus "spēles noteikumus" studentiem. Ar laiku pat varētu izveidot palīgmateriālus un vadlīnijas mākslīgā intelekta izmantošanai. No docētājiem izskanēja arī ierosinājums iekļaut mācību procesā atsevišķu kursu par mākslīgo intelektu. Daudzus no docētāju ierosinājumiem šobrīd īstenojam dzīvē.

Banku augstskola ir radījusi digitālo rīku KABADA, darbināmu ar mākslīgo intelektu, izmantosim to esošo un potenciālo studentu apmācībai, lai izprastu, kam jābūt biznesa plānā, kam jāpievērš uzmanība, lai kritiski izvērtētu biznesa plāna aspektus un rezultātus.

KABADA mākslīgā intelekta risinājums izpaužas kā gudra padoma došana lietotājam mirklī, kad tas ir mazliet iestrēdzis, varbūt apjucis, aizmirsis kādu izvēli savā plānā. Mūsu algoritms, balstoties uz tam pieejamo informāciju no jau datu bāzē esošajiem biznesa plāniem un ne tikai, sniedz savu ieteikumu par izvēlēm.

Mākslīgā intelekta izmantošanai izglītībā var būt daudz priekšrocību un tās var dot iespēju uzlabot un atvieglot studiju procesu gan studentiem, gan mācībspēkiem.