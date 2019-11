Mants Nemicks: Tintes printeri – labi zināmās tehnoloģijas nākamais zelta laikmets

Tehnoloģiju attīstība notiek ļoti strauji – jau kļuvis pierasts, ka gandrīz katru mēnesi iznāk jauna viedierīce, par ko runā visi. Nav ilgi jāgaida, kad tiek piedāvāts arvien jaunāks un modernāks risinājums, kas nonāk sabiedrības uzmanības lokā. Taču, ir arī tādas tehnoloģijas, kas tiek atjaunotas pakāpeniski un tāpēc tās ir aktuālas ilgu laiku, kā piemēram, tintes printeri. Šī tehnoloģija ir pastāvējusi ilgu laiku – vairāk nekā 65 gadus – vienlaikus, tā ir arī nākotnes tehnoloģija. Kāpēc? Skaitļi rāda, ka kopš 2014. gada uzņēmumiem pārdoto ierīču skaits gadā ir palielinājies vairāk nekā piecas reizes un ieņēmumi centrālajā un Austrumeiropā ir pieauguši pat 11 reizes. Tehnoloģijas unikalitāte slēpjas iespējā to pielāgot mainīgajai biznesa videi un nozaru prasībām.

Ierīču ražotāji atzīst, ka desmitgadu laikā biznesa lietotāju vajadzības ir krasi mainījušās. Saskaņā ar tām mūsdienu printerim ir jābūt ātram un efektīvam, ar zemām iegādes izmaksām un zemām uzturēšanas izmaksām. Tam jābūt arī viegli integrējamam uzņēmējdarbības sistēmās. Turklāt tam visam ir jāsamazina negatīvā ietekme uz vidi. Ar tintes printeru tehnoloģiju var apmierināt visas šīs vajadzības. Šī iemesla dēļ tā popularitāte ar katru gadu pieaug.

Piemēram, "Epson" gūtie ienākumi no tintes printeru pārdošanas 2017. gadā bija 66,7% no uzņēmuma kopējiem ieņēmumiem. Tas ir vairāk nekā seši miljardi eiro, no kuriem gandrīz 812 miljoni bija kompānijas peļņa. Salīdzinot ar 2014. gadu, 2019. gadā pārdots piecas reizes vairāk tintes printeru. Šīs ierīces ir viena no trim visbiežāk iegādātajām biroja iekārtām Eiropā.

Kas šo tehnoloģiju dzen uz jaunu zelta laikmetu? Ir trīs būtiski aspekti, kā tā tika sagatavota 21. gadsimtam.

1. Ilgstoši uzlabota veiktspēja

Uzņēmumi iegulda lielu darbu, lai padarītu procesus efektīvākus ne tikai peļņas gūšanai, bet arī lai samazinātu savas izmaksas. Šī tendence ir acīmredzama arī tehnoloģiskā līmenī, kur pastāvīgi tiek meklēti jauni risinājumi, lai to pašu darbu varētu paveikt ātrāk un efektīvāk.

Skaidrs ir arī tas, ka mūsdienu ikdienas uzdevumos printeri joprojām ir ļoti pieprasīti. Un tintes printeru tehnoloģija ir izstrādāta tā, lai padarītu ierīces vienkāršākas mehāniski un lai tām būtu mazāk kustīgo daļu nekā, piemēram, lāzerprinteriem. Tādējādi, tie lūzt retāk, ir nepieciešamas mazāk investīciju vai citu resursu, lai nodrošinātu iekārtu precīzu darbību. Tie arī drukā ātrāk, jo tiem nav jāuzsilst kā lāzerprinteriem. Attiecīgi uz biznesu orientēti tintes printeri ar minimālām izmaksām spēj drukāt līdz pat 100 lapām minūtē.

2. Procesu vienkāršība

Vairāk nekā 65 gadu laikā uzlabotā tintes printeru tehnoloģija ir vienkāršojusi visu drukas procesu tikai līdz trim soļiem – sākt drukāt, padodot papīru zem printera galviņas un beidzot ar drukāšanu uz papīra. Tā ir kļuvusi par ļoti vienkāršu un intuitīvu tehnoloģiju, kas savas vienkāršības dēļ arī taupa elektrības izmaksas un ļauj izvairīties no atsevišķu detaļu bieža remonta vai nomaiņas papildu izmaksām. Tas nav novēršams lāzerprinteriem, kuriem ir daudz dārgu detaļu un tāpēc tie ir dārgi uzturēšanā.

Mūsdienu tintes printeri patērē tikai 1/20 no jaudas, kas nepieciešama, lai darbinātu, piemēram, lāzerprinterus. Ja mēs to aplūkojam plašākā kontekstā, šo printeru ieviešana, ja to veiktu visi Eiropas uzņēmumi, ietaupītu tik daudz enerģijas, cik tas būtu nepieciešams, lai apgādātu vairāk nekā 500 000 Eiropas mājsaimniecību. Tas uzņēmumiem varētu ietaupīt aptuveni 65 miljonus eiro. Šis printeris ir veidots tā, lai tas darbotos pēc iespējas plūdenāk un efektīvāk, tas izmanto mazāk tintes, retāk aizsērē un tādējādi ievērojami samazina papīra patēriņu. Kad ierīce noveco, tās vienkāršā uzbūve padara šīs ierīces viegli pārstrādājamas. Šī tehnoloģija dod ieguldījumu "apzināto patērētāju kultūrā", vienlaikus palīdzot uzņēmumiem sasniegt savus mērķus.

Šo energoefektivitāti nodrošina "Micro" Piezo tehnoloģija, kas ir katras "Epson" tintes printeru sistēmas pamatā. Tā sastāv no unikālas drukas galviņas apvienojumā ar progresīvām attēlu apstrādes un tintes sistēmām un precīziem mehānismiem, piemēram, papīra padevi un progresīvu tehnoloģiju. "Micro Piezo" drukas galviņas smidzina tintes pilienus ar mehānisko spiedienu. Šis mehāniskais spiediens veidojas, kad drukas galviņās esošie piezo-elektriskie elementi saraujas, reaģējot uz pielietoto spriegumu.

Divas galvenās funkcijas atšķir šo "Epson" tehnoloģiju no citām tintes printeru drukāšanas sistēmām. Pirmais ir tas, ka "Micro Piezo" drukas sistēmās tintes pilienu smidzināšanai netiek izmantota karstā tinte. Otrkārt, tie precīzi kontrolē tintes daudzumu katrā tintes pilienā. Rezultātā šie tintes printeri ir efektīvāki, ātrāki un ekonomiskāki par līdz šim izmantotajām lāzerierīcēm.

3. Tradicionāli risinājumi mūsdienu vides problēmām

Viens no svarīgākajiem iemesliem, kāpēc tintes printeri atkal ir uzmanības centrā, ir vides aizsardzība. Globālā tendence nopietni uztvert procesu ietekmi uz vidi attīstās un tiek aktīvi integrēta uzņēmumu stratēģiskajos virzienos katru dienu. Pēdējo gadu pētījumi liecina, ka 71% organizāciju pievēršas Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķiem un 41% no tām plāno iekļaut mērķus savās uzņēmumu stratēģijās.

Tintes printeru tehnoloģiju izmantošana birojos palīdz sasniegt šos mērķus. Ja visi Eiropas uzņēmumi sāktu to izmantot, atkritumu apjoms tiktu samazināts par 220 000 tonnām. Tintes printeri rada par 92% mazāk CO 2 un izmanto par 96% mazāk elektroenerģijas nekā lāzerprinteri, tāpēc tie dod ievērojamu ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības politikā Eiropā.

Tā kā tintes printeri turpina attīstīties, uzņēmumi jau var testēt tuvākās nākotnes prototipu, sava veida pašpārstrādātāju – printeri lietotam papīram. Sauso šķiedru tehnoloģija ļauj no izlietotā papīra izgatavot jaunu papīru un izdrukāt tajā jaunu informāciju, tādējādi pilnībā novēršot otrreizējās pārstrādes nepieciešamību. Tādējādi papildus zemam enerģijas patēriņam un zemam vides piesārņojumam šāda ierīce parasti likvidē izniekotu papīru un darbojas slēgtā ciklā.

Ņemot vērā, ka pašreizējās tirgus vajadzības un uzņēmējdarbības standarti ir augstāki nekā jebkad, mēs varam uzraudzīt, kuri produkti ir spējīgi tos visus nodrošināt, ļaujot mums paredzēt, kuri no tiem būs visveiksmīgākie. Novatoriska tintes printeru tehnoloģija spēj apmierināt visas tirgus vajadzības šāda veida tehnoloģijai. Vēl vairāk, mūsdienās ciparu tintes printeri spēj drukāt pat tādus materiālus kā zīds, kokvilna vai poliesters. Tāpēc mēs varam droši teikt, ka tintes printeri atkal ir tirgus standarts.