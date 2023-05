Marijus Valds Kirstuks: Dzērienu ražošanā ilgtspēja kļūst par noteicošu tirgus prasību

Ilgtspējīga uzņēmējdarbības veidošana un attīstīšana nav viegls uzdevums nevienai no nozarēm, taču dzērienu ražošanas nozarei tas ir īpaši liels izaicinājums. Atguvusies no globālās pandēmijas strauji mainīgajām un smagajām sekām – izejvielu trūkuma un piegādes problēmām, nozare saskarās ar jauniem izaicinājumiem – izejvielu, energoresursu cenu pieaugumu un ievērojami augsto inflāciju.

Konkurētspējīgs dzērienu ražošanas zīmols ir un būs tāds, kas atbilst ilgtspējības vērtībām. Ne tikai patērētāji, bet arī klienti, biznesa partneri un uzņēmumu darbinieki ilgtspēju atkārtoti uzsver kā būtisku apsvērumu, lemjot, no kā pirkt, ar ko sadarboties un ar ko strādāt. Saskaņā ar 2022. gada dzērienu nozares viedokļu aptaujas datiem (pētījuma kompānijas "Kantar" veiktā "Royal Unibrew Baltic" grupas Latvijas klientu aptaujā piedalījās 101 uzņēmums, kuru vidū bija mazumtirdzniecības ķēžu, kafejnīcu un restorānu pārstāvji) – TOP 3 ar reputāciju un ilgtspējību saistītie uzņēmuma parametri, kas svarīgi partneriem Latvijā ir – uzticams komercpartneris, ražo un pārdod augstas kvalitātes produktus un nodrošina veselīgu dzērienu izvēli. Šos trīs parametrus noteikti var attiecināt arī uz patērētāju vēlmēm, kas tiek sagaidīts no konkrētā produkta un uzņēmuma. Kā rāda aptaujas dati – vairāk nekā pusei jeb 58% mazumtirdzniecības ķēžu, restorānu un kafejnīcu pārstāvjiem ilgtspējīga uzņēmuma darbība ir viens no galvenajiem faktoriem, izvērtējot turpmāko sadarbību ar piegādātājiem. Tikai 7% respondentu atzīst, ka ilgtspējas faktors neietekmē lēmumu sadarboties.

Savukārt patērētāji sagaida plašāku dzērienu produktu klāstu ar mazāku cukura, kaloriju, alkohola saturu un pieprasa otrreiz pārstrādātu materiālu izmantošanu, atbildīgāku ražošanas resursu ieguvi un izmantošanu, zīmola autentiskumu un citas prasības, kas atbilstu mūsdienu patērētāja individuālajam domāšanas veidam. Kā sabiedrība esam daudzveidīgāki kā jebkad agrāk, tāpēc dzērienu ražošana, kas pilnībā atbilstu ikvienai patērētāju prasībai ir sarežģīta un gandrīz neiespējama, taču mums jācenšas darīt visu iespējamo, turpinot strādāt pie uzlabojumiem un investēt jaunās iniciatīvās.

Ilgtspējīga uzņēmējdarbības prakse nav tikai par pareizu rīcību. Galvenajam uzņēmuma mērķim ir jābūt vēlmei optimizēt un samazināt resursu izmantošanu, jo tas ir abpusēji izdevīgi ilgtermiņā gan videi, gan uzņēmējdarbībai kopumā, gan gala patērētājam. Lai arī šobrīd Latvijā esam vēl vidusceļā uz ilgtspējīgu dzērienu ražošanu – jau šobrīd ir sperts liels solis – depozīta sistēmas ieviešana 2022. gada sākumā. Saskaņā ar SIA "Depozīta iepakojuma operators" (DIO) datiem – 2022. gada beigās kopējais savākto iepakojuma apjoms bija 80%, kas ir ļoti labs rezultāts pirmajam darbības gadam. Pirmkārt, tas ir ļoti liels ieguvums videi, palīdzot savākt iepakojumu un nepiesārņot dabu, otrkārt, tas ļauj pāris gadu laikā samazināt kopējo atkritumu daudzumu, jo visu, ko varam savākt depozīta sistēmā, var pārstrādāt un no tā atkārtoti radīt jaunu iepakojuma materiālu. Saskaņā ar DIO datiem – 2023. gada mērķis ir sasniegt 88% depozītā nodotā iepakojuma kopējo apjomu, savukārt trīs gadu mērķis ir sasniegt “nobriedušas” sistēmas rādītāju, tas ir 90%.

Protams, kā jebkurā nozarē arī dzērienu ražošanā ir izaicinājumi – pirmkārt, jebkuras izmaiņas materiālu plūsmā ir ārkārtīgi sarežģīts un komplekss process, piemēram, depozīta sistēma piegāžu ķēdēs. Tāpat arī pāreja uz jaunu, videi draudzīgāku iepakojumu ir apjomīgs loģistikas “vingrinājums”, saplānot visu tā, lai pāreja notiktu raiti un efektīvi, neietekmējot produktu pieejamību.

Mūsu ilgtspējas mērķos ir līdz 2025. gadam pilnībā pāriet uz 100% pārstrādātu, pārstrādājamu vai atkārtoti lietojamu iepakojumu. Šobrīd apmēram puse no mūsu Latvijā pārdotās produkcijas PET iepakojumā ir ražota, izmantojot otrreizējās pārstrādes materiālus. Pāreja uz videi draudzīgāku iepakojumu mums kā ražotājam neprasa nekādus ievērojamus papildu ieguldījumus, izņemot ļoti daudz testu, taču katrs šāds zaļāks risinājums palielina iepakojuma izmaksas. Tas nozīmē, salīdzinot ar nepārstrādātiem materiāliem, tā ir nepieciešamība ieguldīt daudz naudas materiālu savākšanā un otrreizējā pārstrādē, lai atkārtoti ražotu augstas kvalitātes iepakojuma materiālu. Lai arī šobrīd otrreizējās pārstrādes tehnoloģijas Latvijā vēl nav tik attīstītas un pieejamas tādā mērogā, lai ļautu izlīdzināt pārstrādāta materiāla un jauna materiāla cenas, cerams, ka ar gadiem tas uzlabosies un mēs sasniegsim līmeni, kad otrreizējais iepakojums ir, ja ne lētāks, tad vismaz cenas ziņā salīdzināms ar neapstrādātu materiālu.

Lai izveidot ilgtspējīgu nākotni, ne tikai samazinot ietekmi uz vidi, bet arī dodot ieguldījumu sabiedrības un ekonomikas labklājībā – dzērienu ražošanas nozarē ir svarīgi uztvert ilgtspējību nevis kā stratēģiju, bet gan kā pamatvērtību, kas nosaka visu darbību un lēmumu virzienu. Kopumā dzērienu ražošanas ilgtspējības nākotni turpinās veidot galveno prasību kombinācija – atjaunojamā enerģija, efektīvāki loģistikas risinājumi, patērētāju pieprasījums pēc videi draudzīgiem produktiem, kas nozīmē ilgtspējīgu materiālu un iepakojuma izmantošanas palielināšanos un nepārtrauktu jaunu tehnoloģiju attīstību.