Māris Laukalējs: Kas izraisījis darījumu skaita būtisko pieaugumu jaunbūvēs?

Šī gada pirmajā pusē Rīgas jauno projektu dzīvokļu segmentā novērots būtisks darījumu skaita pieaugums: salīdzinot ar pērnā gada atbilstošo periodu, aktivitāte ar dzīvokļiem jaunbūvēs palielinājās par 31%. Vēl lielāks pieaugums konstatēts Rīgas mikrorajonos, kur jauno projektu dzīvokļu darījumu skaits palielinājās pat par 47%, liecina "Arco Real Estate" apkopotā statistika.

Kā viens no iespējamajiem darījumu skaita pieaugumiem ir šī segmenta īpatnība, proti, darījumu reģistrēšanas kārtība. Nereti darījumi jaunajos projektos norisinās gada vai divu gadu garumā un dati zemesgrāmatā parādās tikai tad, kad projekts ir nodots ekspluatācijā. Šāda situācija būtiski ietekmē nekustamo īpašumu tirgus statistiku, un lielā mērā tādēļ šobrīd var novērot tik lielu aktivitātes pieaugumu. Par izteiktā pieņēmuma patiesumu varētu liecināt arī pagājušā gada otrās puses tirgus aktivitātes samazināšanās attiecībā pret pirmo pusgadu, kas nenozīmē, ka jaunbūvēs darījumi nenotika, tie vienkārši statistikā iekļuva šī gada pirmajā ceturksnī – laika posmā, kad konstatēta lielākā aktivitāte pēdējo piecu gadu laikā. Taču, neskatoties uz daļēji mākslīgo darījumu skaita pieaugumu, viennozīmīgi varu apgalvot, ka pieprasījums pēc jaunajiem projektiem arvien pieaug.

Raksturojot jauno projektu tirgus segmentu, šī gada pirmajā pusē reģistrētais kvadrātmetra cenas indekss bija 1 455 eiro. Arī šajā kategorijā pastāv novirzes no faktiskās tirgus cenas, jo realitātē darījumi tiek reģistrēti pēc kāda laika. Līdz ar to faktiskā tirgus cena pirmajā pusgadā bija robežās no 1 500 līdz 1 600 eiro par kvadrātmetru. Jāpiemin, ka šī gada pirmajā pusē pieauga arī darījumu skaits dzīvokļiem, kuru cena pārsniedza 2 000 eiro par kvadrātmetru: ja pērn virs šīs summas tika reģistrēti tikai 13 darījumi, tad šī gada pirmajā pusē jau 30 darījumi.

"Arco Real Estate" apkopotie dati liecina, ka starp dzīvokļiem jaunajos projektos lielāko popularitāti izpelnījušies divistabu dzīvokļi, kas veidoja 45% no visiem darījumiem, trīsistabu dzīvokļi – 35%. Savukārt vienistabas un četristabu dzīvokļi pirmajā pusgadā bija mazāk pieprasīti. Platības ziņā iecienītākie bija 50–85 kvadrātmetru lieli dzīvokļi (58%), un tendences liecina, ka pircēji šādu platību izvēlas ar lielāku istabu skaitu. Istabu skaita nozīmi bieži akcentē tieši jaunās ģimenes.

Savukārt, aplūkojot situāciju Rīgas centrā, var secināt, ka liela interese bija par mazas platības – ap 20 kvadrātmetriem – rekonstruētiem dzīvokļiem renovētās ēkās. Pārsvarā klienti šos dzīvokļus iegādājās kā savu pagaidu īpašumu vai arī ar domu par to izīrēšanu.