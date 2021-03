Martins Gauss: 250 miljonu eiro investīcijas pamatkapitālā tiks atgrieztas Latvijas valstij ar IPO

Pagājis vesels gads šajā bezprecedenta krīzē, kas ietekmējusi ikvienu no mums.

Pirms gada "airBaltic" bija ceļā uz to, lai 2020. gadā sasniegtu jaunus rekorda rezultātus. Tolaik visa pasaule sekoja līdzi "airBaltic" veiksmes stāstam. Mēs saņēmām apbalvojumus par izcilību un kā veiksmīgs uzņēmums no Latvijas. Covid-19 vīruss šo situāciju izmainīja, taču ne tikai lidsabiedrībām. Pasaulē nav neviena, kura dzīvi pandēmija nebūtu negatīvi ietekmējusi. Karantīnas pasākumu un noteikto ierobežojumu radītais emocionālais stress ilgtermiņā atstās rētas daudzos no mums.

Kontekstā ar "airBaltic" – pirms gada mēs uz 62 dienām pārtraucām veikt lidojumus. Šāda ietekme uz lidsabiedrību līdz šim vēl nebija pieredzēta. Mēs pieņēmām vairākus lēmumus ar skaidru redzējumu atgriezties pēc krīzes pie veiksmes stāsta, ko mēs bijām izveidojuši savai Latvijas lidsabiedrībai. Mēs rīkojāmies nekavējoties un ievērojami samazinājām mūsu izdevumus. Diemžēl mums nācās pieņemt smagu lēmumu un samazināt mūsu komandu par 700 darbiniekiem. Papildu izmaksu ietaupījumu radīja stratēģiskais lēmums vienkāršot floti un pārtraukt lidojumu veikšanu ar divu tipu lidmašīnām – turbopropelleru lidmašīnām "Q400" un "Boeing 737". Mēs samazinājām mūsu lidmašīnu floti no 40 līdz 25 lidmašīnām. Tādējādi mēs spējām koncentrēties tikai uz modernākajām lidmašīnām mūsu flotē – "Airbus A220-300". "airBaltic" veiksmes stāsts ir saistīts ar "Airbus A220-300" globālo panākumu stāstu, jo tā nav tikai modernākā, bet arī viena no efektīvākajām lidmašīnām ilgtspējas ziņā.

Šodien, vienu gadu kopš pirmā apstiprinātā Covid-19 saslimšanas gadījuma Latvijā, visa pasaule apzinās realitāti, ko šī vīrusa situācija nozīmē aviācijai. Ietekme uz aviācijas nozari ir prātam neaptverama, un neviens par to nevarēja iedomāties pirms tam. Turklāt mēs pārliecinājāmies, ka mūsu valsti nevar atstāt bez būtiskas savienojamības, kā arī nevar traucēt pasta un kravu piegādes. Visas Eiropas valstis to apzinās un atbalsta savus pārvadātājus ar miljardiem eiro lielām investīcijām, lai nodrošinātu gaisa savienojamību krīzes laikā un pēc tās.

Pārmaiņu procesā mēs vienmēr bijām gatavi atsākt lidojumus ar visām mūsu 25 lidmašīnām un esam gatavi tam arī šodien. Mūsu vairāk nekā 1 000 profesionāļu lielā komanda nodrošina, ka visas mūsu lidmašīnas ir gatavas atgriezties gaisā un veikt lidojumus.

Šobrīd "airBaltic" finanšu rezerves samazinās par aptuveni 3,5 miljoniem eiro katru nedēļu. Lai izskaidrotu šos zaudējumus, mums lidmašīna ir jāuzlūko kā "ražošanas iekārta". Vienas mūsu "Airbus A220-300" lidmašīnas kataloga cena ir aptuveni 75 miljoni eiro. Mēs katru mēnesi maksājam līzinga maksu, lai šīs lidmašīnas varētu izmantot. Viena no mūsu "Airbus" lidmašīnām var radīt aptuveni 20 miljonu eiro ienākumus gadā, ja mēs spējam to efektīvi izmantot visu gadu. "airBaltic" gadījumā tie būtu ienākumi gandrīz viena miljarda eiro apmērā 2025. gadā, taču šobrīd mūsu tehniķi tikai uztur vairumu mūsu "ražošanas iekārtu", jo tās patlaban nespēj mums nest ienākumus.

Šajā krīzē esam pielāgojuši mūsu biznesa plānu "Destination 2025 CLEAN", kas šobrīd ietver krīzes un rentabilitātes atjaunošanas izmaksas. Pirms krīzes "airBaltic" bija uz pozitīva izaugsmes ceļa, un pēc krīzes mēs būsim vēl spēcīgāki, jo šo laiku esam izmantojuši, lai paātrinātu mūsu transformācijas procesu un veiktu lidojumus tikai ar viena tipa lidmašīnām. Latvijas valsts veiktās 250 miljonu eiro investīcijas pamatkapitālā tiks atgrieztas Latvijas valstij ar akciju pārdošanu plānotajā akciju sākotnējā publiskajā piedāvājumā (IPO) fondu biržā. IPO paredzēts ne tikai, lai atgrieztu pagaidu palīdzību, kas bija nepieciešama "airBaltic" Covid-19 krīzē, bet tas arī stiprinās Latvijas kapitāla tirgu, jo mēs plānojam dubultu akciju kotēšanu (dual listing) starptautiskajā biržā un "Nasdaq Riga" biržā.

Pēdējos 25 gados "airBaltic" attīstījusies par spēcīgu, pelnošu un starptautiski atzītu lidsabiedrību. "airBaltic" ir Latvijas starptautiski pazīstamākais zīmols, kas atbildīgs par vairāk nekā 2,5% no Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP). Lai šobrīd no jauna izveidotu tādu lidsabiedrību kā "airBaltic" un sasniegtu tādu pašu līmeni, nāktos investēt ievērojami vairāk un veltīt vairākus gadus attīstībai. Šo gadu laikā pozitīvā ietekme uz IKP būtu ievērojami zemāka. "airBaltic" ir Latvijai vērtīgs aktīvs, kas mums ir jāizmanto un jāattīsta.

Ikviena krīze reiz beidzas, un, paturot to prātā, mēs lidsabiedrībā "airBaltic" saglabājam savu darbību un investējam nākotnē. Šogad plānojam saņemt vēl vairākas "Airbus A220-300" lidmašīnas. Līdz 2021. gada beigām mums būs 32 lidmašīnas, ar kurām vasaras sezonā piedāvāsim lidojumus no Rīgas, Tallinas un Viļņas uz 75 galamērķiem.

Prognozes nākamajiem 12 mēnešiem joprojām paredz vairākus ceļošanas ierobežojumus. Visdrīzāk ceļošanai būs nepieciešami negatīvi Covid-19 testa rezultāti, Covid-19 pases vai vakcinācijas pases. Mēs sadarbojamies ar Starptautiskās Gaisa satiksmes asociāciju (IATA) un esam starp vadošajām lidsabiedrībām pasaulē, lai visus šos dokumentus integrētu vienā mobilajā lietotnē, tādējādi turpmākajos mēnešos pasažieriem vienkāršojot ceļošanu.

Mēs lidsabiedrībā "airBaltic" ar nepacietību gaidām laiku, kad lidošana atkal būs iespējama bez ierobežojumiem. Mēs izmantojam laiku pirms ierobežojumu atcelšanas, lai vēl vairāk uzlabotu savus pakalpojumus. "airBaltic" bija pirmā lidsabiedrība, kas saņēma piecu zvaigžņu vērtējumu par Covid-19 drošības pasākumiem, kas apliecina mūsu ambīcijas būt līderiem drošu ceļojumu nodrošināšanā.

Es vēlētos pateikties visiem mūsu klientiem, mūsu darbiniekiem un Latvijas sabiedrībai par atbalstu šīs vēsturiskās krīzes laikā.

Mēs esam šeit šodien, lai nodrošinātu nepieciešamo savienojamību, un būsim arī rīt, lai sniegtu pasaules līmeņa pārvadājumus un parūpētos par Jums, kamēr esat lidojumos kopā ar mums.

Ar nepacietību gaidu iespēju Jūs jau pavisam drīz uzņemt kādā no mūsu lidmašīnām.