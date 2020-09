Mārtiņš Geidels: Lauksaimnieka izvēle – pirkt jaunu vai lietotu traktoru

Pateicoties Eiropas fondu atbalstiem, Latvijā ir ļoti uzlabojusies jaunu traktoru pirkšana. Nereti, lai dabūtu šo fondu atbalstu, jāņem vērā virkne nosacījumu, bet veci un nolietoti traktori var neatbilst prasītajiem kritērijiem.

Tikmēr Valsts Tehniskās uzraudzības aģentūras publiskā pārskata dati uzrāda, ka ik gadu Latvijā tiek reģistrēti vairāk nekā 600 jauni traktori, neskaitot citus lauksaimniecības tehnikas agregātus. Var teikt, ka šī bilance Latvijas mērogiem ir optimāla.

Pirms lauksaimniekam veikt izvēli – pirkt jaunu vai lietotu traktortehniku, vai varbūt salabot savu esošo, ir jāizvērtē visi finansiālie apsvērumi un jāsaprot, cik ilgā laikā varēs atdot kredītu par tehnikas iegādi, cik būs jāpārmaksā procentos, vai ražas peļņa segs visus izdevumus, kas jāparedz tehnikas nomaksai un turpmākai uzturēšanai.

Tie galvenie plusi, ko pircējs vērtē jaunam traktoram, ir ražotāja sniegtā rūpnīcas garantija, parasti – 2-5 gadi. Garantija sniedz gan drošības sajūtu, gan nozīmīgu ietaupījumu gadījumā, ja tehnika salūzt.

Otrkārt, liels pluss ir testēšana. Ja rodas kādas atkāpes no ražotāja noteiktās normas, tehniku automātiski atsauc, un ražotāja kļūdas tiek novērstas. Līdz ar to jaunam traktoram būs mazāki riski un slēpti defekti nekā lietotam, taču, ja tie atklāsies, rūpnīcas garantija to atrisinās.

Iegādājoties lietotu traktoru, ne vienmēr izdodas iegūt pilnu informāciju par tā iepriekšējo īpašnieku un to, cik (ne)saudzīgi viņš to tehniku lietojis.

Gadījumos, kad lietots traktors tiek nodots kā pirmā iemaksa, pērkot jaunu traktoru, godprātīgam uzpircējam tas būtu jāpārbauda – jānogādā servisā pie oficiālajiem dīleriem, kur veic tehnikas diagnostiku. Taču nav izslēgts, ka pat pēc visām pārbaudēm, vēlāk var parādīties kādi tehnikas defekti.

Latvijā ir salīdzinoši maz zemas kvalitātes traktoru, un dīleri dod priekšroku strādāt ar pārbaudītiem zīmoliem, jo tikpat būtisks ir pieejamais serviss, kas mazāk pazīstamu zīmolu traktoriem var būt apgrūtinošs rezerves daļu deficīta dēļ.

Jauniem zīmolu traktoriem būs arī krietni augstāks komforta līmenis, ko augstu novērtē pircēji. Nav noslēpums, ka laukos akūti trūkst darba spēka, un, lai to pašu noturētu, darba devēji jau iepriekš domā, kādu tehniku dot lietošanā traktora operatoram, lai radītus labus darba apstākļus.

Jāņem vērā, ka jauns traktors maksā vidēji 200-250 tūkstoši eiro, bet lietots aptuveni 50 tūkstoši, bez tam ir jārēķinās ar laiku, kamēr aizdevuma pieteikums tiek izvērtēts no banku puses. Ja lauksaimniekam traktors salūzt ražas novākšanas brīdī, kad situāciju jārisina steidzami, var tikt pieņemts lēmums nopirkt lietotu traktoru tikai uz ražas novākšanas laiku. Lietota tehnika ir laba alternatīva steidzamiem gadījumiem, ko pēc sezonas beigām var pārdot tālāk un pirkt jaunu.