Mārtiņš Vanags: Grozījumi likumdošanā uzlabos nekustamo īpašumu pārvaldību un veicinās jaunu ēku attīstību Latvijā

Šodien Saeimā trešajā lasījumā pieņemti nozīmīgi grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā, kas uzlabos situāciju daudzdzīvokļu namu īpašniekiem un atvieglos jaunu ēku attīstību Latvijā.

Svarīgākās izmaiņas paredz atjaunot iespēju sadalīt atsevišķu dzīvokļu īpašumos vairākas dzīvojamās ēkas uz viena zemesgabala, kas šobrīd nav iespējams. Spēkā esošie noteikumi rada problēmas ne tikai lēmumu pieņemšanas procesā daudzdzīvokļu mājās, bet arī krietni sadārdzina jauno projektu attīstīšanu un jauno dzīvokļu cenas pircējiem.

Spēkā esošais regulējums līdz šim radīja problēmsituācijas – piemēram, vairāku ēku, kas atrodas uz viena zemesgabala, dzīvokļu īpašniekiem mēģinot vienoties par nozīmīgiem remontdarbiem, piemēram, mājas renovāciju – lai to uzsāktu, piekrišana jāiegūst ne tikai no visiem ēkā esošajiem dzīvokļu īpašniekiem, bet arī no visiem pārējiem uz zemesgabala esošo ēku iedzīvotājiem. Šāda situācija īpaši bieži novērojama tieši Rīgas centrā, kur uz viena zemesgabala atrodas fasādes un pagalma ēkas. Turpmāk balsošana par remontdarbiem notiks tikai konkrētas ēkas dzīvokļu īpašnieku vidū, bet kopīga lēmumu pieņemšana starp vairākām ēkām uz viena zemesgabals notiks tikai par kopīgo infrastruktūru.

Tāpat spēkā esošais likums ievērojami sadārdzina jauno projektu attīstīšanas izmaksas, tādējādi palielinot arī jauno dzīvokļu cenas Latvijā. Šobrīd, attīstot vairākas dzīvokļu ēkas uz viena zemesgabala, attīstītājam jānodrošina, ka katra ēka ir pilnīgi patstāvīga – ēkām jābūt ar atsevišķiem rotaļu laukumiem, atkritumu izmešanas punktiem, arī inženiertehniskajiem tīkliem, piebrauktuvēm no ielas un autostāvvietām. Tas krietni sadārdzina ēku projektēšanas izmaksas, kā arī nereti padara apkārtējo infrastruktūru neloģiskāku, piemēram, viena liela, ērta un daudzveidīga bērnu laukuma vai labiekārtota iekšpagalma vietā liekot ierīkot vairākus mazus.

Šī brīža regulējums rada neracionālas situācijas gan jaunu daudzdzīvokļu ēku projektēšanas un attīstības procesā, gan plānojot jau esošu ēku nozīmīgus renovācijas vai siltināšanas darbus. Plānotie grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā beidzot sakārtos lēmumu pieņemšanas jautājumus ēkās, kas atrodas uz viena zemesgabala, kā arī atjaunos iespēju sadalīt dzīvokļu īpašumos vairākas dzīvojamās ēkas uz viena zemesgabala. Tā ir vispārpieņemta prakse starptautiskajā nekustamā īpašuma vidē, tāpēc novērtējam, ka arī Latvijā jau drīzumā pie tās atgriezīsimies, potenciāli ienesot valstī investīcijas vairāk nekā 100 miljonu eiro apmērā. Par paveikto darbu pie grozījumiem Dzīvokļa īpašuma likumā nozares vārdā vēlos izteikt pateicību Uldim Budriķim un Gatim Eglītim.