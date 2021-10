Mārtiņš Vanags: Ierobežojumi nedrīkst liegt pieeju pirmās nepieciešamības precēm un vakcinācijas punktiem tirdzniecības centros

Turpinoties straujam saslimstības ar Covid-19 pieaugumam Latvijā, valdība grasās lemt par jaunu ierobežojumu pieņemšanu, kas varētu ietekmēt vairumu nozaru, tai skaitā tirdzniecību. Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse uzsver, ka ierobežojumi var apgrūtināt pieeju tirdzniecības centros izvietotajiem vakcinācijas punktiem vai pat likt telpu īpašniekiem tos slēgt. Tas negatīvi ietekmētu vakcinācijas tempu valstī, jo tirdzniecības centros vakcinējas gandrīz 25% cilvēku. Lai no tā izvairītos, nozare aicina valdību pieņemt faktos un pieredzē balstītus lēmumus, saglabājot iespēju visai sabiedrībai piekļūt gan pirmās nepieciešamības preču veikaliem, gan vakcinācijas punktiem.

Atbalstot vakcinācijas procesu Latvijā, 17 tirdzniecības centros ir atvērti vakcinācijas punkti, par kuriem netiek piestādīta nomas maksa. Tie ir viena no galvenajām vakcinācijas vietām – dati liecina, ka augustā vakcīnu saņēmis aptuveni 141 tūkstotis cilvēku[1], no kuriem 24,8% jeb 35 tūkstoši vakcinācijas procesu veikuši tieši tirdzniecības centros. Taču potenciālie ierobežojumi, kas varētu liegt daļai sabiedrības pieeju tirdzniecības centru telpām, ir nopietns apdraudējums vakcinācijas punktu turpmākai darbībai un varētu novest pie to slēgšanas. Tirdzniecības centri to nevēlas pieļaut, tādēļ aicina valdību ieviest samērīgus ierobežojumus, kas neapturētu tirdzniecības nozares uzņēmumu darbību un nekavētu vakcinācijas tempu valstī.

Tirdzniecības centru pārstāvji uzsver, ka, ieviešot ierobežojumus, ir jāsaglabā pirmās nepieciešamības preču, tai skaitā pārtikas, medikamentu, optikas preču un mājdzīvnieku barības, pieejamību ikvienam iedzīvotājam. Nedrīkst pieļaut, ka šādu preču veikalos nevarētu iekļūt kāda atsevišķa pircēju grupa, savukārt otrās nepieciešamības preču veikalu apmeklēšanai iespējams izskatīt prasību uzrādīt derīgu sertifikātu. Līdzīga pieeja tirdzniecības centros – veikalu dalīšana pēc to nepieciešamības – Latvijā ir izmantota jau iepriekš un ir pierādījusies kā efektīva.

Potenciālo ierobežojumu kontekstā ir izskanējusi arī ideja par izklaides un ēdināšanas pakalpojumu ierobežošanu visai sabiedrībai, tai skaitā cilvēkiem, kas saņēmuši pilnu vakcinācijas kursu. Nozares ieskatā šāda ierobežojuma ieviešana būtu nekorekta – tas ne tikai pilnībā apturētu daudzu uzņēmumu darbību, bet arī radītu šaubas par vakcinācijas lietderību sabiedrībā. Iepriekš daudzkārt minēts, ka sabiedrības daļai, kas ir vakcinējusies, tiks nodrošināta iespēja pakāpeniski atgriezties pie dzīves bez ierobežojumiem, kas, nenoliedzami, daudziem kalpojis kā motivācija vakcinēties. Šobrīd atkal liedzot iespēju, piemēram, doties uz kino vai ieturēt maltīti restorānā, sabiedrības neapmierinātība var pieaugt, kas var izraisīt vakcinācijas tempa samazināšanos. To pieļaut noteikti nevajadzētu, tāpēc tirdzniecības centri rosina valdību lēmumu pieņemšanas procesā ņemt vērā ierobežojumu ietekmi gan uz valsts ekonomisko situāciju, gan sabiedrības noskaņojumu, lai neradītu liekus riskus vakcinācijas procesa norisei.

[1] Ministru kabineta 21. septembra sēdē sniegtā aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19