Mindaugs Gutauskas: Kur virzās patērētāju paradumi un ko sagaidīt no zīmoliem?

Šobrīd dzīvojam neparedzamā laikā, un to ietekmējušas dažādas krīzes ar sarežģītām, mainīgām tirgus un ekonomikas prognozēm šim gadam. Pamatojoties uz starptautiskā tirgus izpētes uzņēmuma "Nielsen" datiem, pieaugošo izmaksu dēļ, pērn divas trešdaļas Latvijas iedzīvotāju bija spiesti mainīt savus ikdienas iepirkšanās paradumus ar mērķi ietaupīt. Kamēr tikai 18 % iedzīvotāju tēriņu paradumus nav mainījuši. Tas rada jautājumu - kur virzās patērētāju paradumi un ko šogad sagaidīt no zīmoliem?

2022. gada nogalē lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju uzskatīja, ka finansiālā situācija pasliktināsies, tādēļ kļuva piesardzīgāki savos tēriņos. Galvenās jomas, kurās lielākā daļa cilvēku sāka taupīt, bija tēriņi pārtikas preču iegādei, ārpus mājas aktivitātēm, piemēram, ēšanai ārpus mājas un izklaidēm, kā arī izdevumi brīvdienu un atvaļinājumu plānošanai. Tiesa, jāpiemin, ka jomas, kurās cilvēki nolēma taupīt, bija atkarīgas no viņu ieņēmumiem, nodarbošanās u.tml. aspektiem.

Preču cenas un akcijas diktē tirgu, taču uzticība lielajiem zīmoliem saglabājas

Šobrīd esam posmā, kur cenas vada pārtikas tirgus konkurenci, un patērētāju racionalitāte ir noteicošais faktors. Mūsdienās ir ļoti viegli atrast labāko piedāvājumu. Arī pircēji ir izglītoti un zina, kā meklēt savus iecienītākos produktus un labākās cenas. Daudzi cilvēki jau pirms došanās uz veikalu veic "mājasdarbu", atrodot labāko piedāvājumu. Proti, patērētāji izmanto daudzkanālu pieeju, piemēram, vispirms pārlūkojot dažādu tirgotāju piedāvātās produktu cenas tiešsaistē, bet tikai pēc tam – uz vietas veikalā.

Taču, neskatoties uz akciju ietekmi, iedzīvotāji turpina palikt lojāli saviem iecienītākajiem zīmoliem. Pagājušajā gadā novērojām, ka kopš Covid-19 pandēmijas 41% patērētāju visā pasaulē labprātāk uzticējās zināmiem, lieliem zīmoliem, jo to produkti reprezentē sociālas un ilgtspējīgas vērtības, kā arī tie ir pieejami plašā klāstā. Tāpat šiem zīmoliem ir sava vēsture, tie raisa nostalģiju un līdz ar to arī uzticēšanos. Tā kā preces cena ir nozīmīgs faktors pirkuma lēmuma pieņemšanā, patērētāji praktizē dažādas taktikas, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus. Piemēram, daudzi gaida, kad preces būs pieejamas par akcijas cenām, savukārt citi, lai iegādātos kāroto preci par labāko cenu, būs gatavi doties no viena mazumtirgotāja uz citu.

Patērētāji nav gatavi atteikties no kvalitatīvas pārtikas mājdzīvniekiem

Pēdējo 20 gadu laikā sabiedrībā ir augusi izpratne par mājdzīvnieku uztura vajadzībām. Tendence, kad cilvēki mājdzīvniekus baroja ar savas pārtikas pārpalikumiem, ir mainījusies. Tā vietā tiek iegādāta dzīvnieku barība, kas ir atbilstoša, sabalansēta, kā arī veicina dzīvnieku veselību un dzīves ilgumu. Visticamāk, pie vecajiem paradumiem mēs vairs neatgriezīsimies. Jāpiebilst arī, ka šobrīd un īpaši pandēmijas laikā, arvien vairāk cilvēku savā ģimenē un mājās pieņēma mājdzīvniekus.

Kopumā Latvijā un pārējās Baltijas valstīs mājdzīvnieku barība ir augoša produktu kategorija. Inflācijas rezultātā varam vērot divus galvenos patērētāju uzvedības modeļus, kurus ietekmē viņu ienākumi un tēriņu ierobežojumi, proti, lielākā daļa patērētāju vispār nemaina līdzšinējos iepirkšanās paradumus vai - pāriet uz lētākām alternatīvām.

Vai šī tendence saglabāsies? Domāju, ka 2023. gadā cilvēkiem joprojām vajadzēs pabarot savus mājdzīvniekus, tādēļ viņi neiegādāsies mazāk. Tomēr, analizējot patērētāju uzvedības modeli, būs daļa cilvēku, kuri pāries uz lētākas cenas produktiem vai meklēs atlaides. Jāuzsver, ka šodien mājdzīvnieku loma un tas, kā pret tiem izturamies, ir mainījies, tam no dzīvnieka kļūstot par ģimenes locekli. Tāpēc cilvēki arvien biežāk saviem mājdzīvniekiem nodrošina tik pat kvalitatīvu pārtiku un dzīves apstākļus kā sev. Rezultātā pieprasījums pēc mājdzīvnieku premium produktiem paliks nemainīgs.

Zīmoli fokusēsies uz ilgtspēju, lai noturētu patērētāju lojalitāti

Apzinoties, ka ilgtspēja un sociālā atbildība kļuvušas par aktuālām tēmām arī patērētāju vidū, zīmoli fokusēsies ne vien uz pircēju vajadzībām un izmaiņām dzīvesveidā, bet arī to vērtībām. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc uzņēmumi ražo arvien ekoloģiskākus iepakojumus un īsteno dažādus pasākumus, lai mazinātu atkritumu daudzumu, siltumnīcefektu veidojošās gāzu emisijas un pat ūdens izmantošanu. Un es nerunāju tikai par zīmoliem, kas rūpējas par cilvēku uzturu. Mūsu pieredze rāda, ka arī tā dēvētie "mājdzīvnieku vecāki" ir ļoti ieinteresēti atbalstīt ilgtspējīgi ražotu mājdzīvnieku barību, kā arī iestājas par dzīvnieku un viņu dabiskās vides aizsardzību.

Patērētājiem joprojām svarīga veselība un ērtības



Manuprāt, zīmoli koncentrēsies uz domāšanas veidu, kur katru izaicinājumu var pārvērst iespējā. Tas ir likumsakarīgs solis, kā virzīt savu "kuģi" šajos tirgus apstākļos. Viens no veidiem, kā to veiksmīgi darīt, ir arī jaunu preču ieviešana sortimentā.

Rezumējot, manuprāt, 2023. gada otrajā pusē patērētāju noskaņojums un tirgus dinamika mainīsies pozitīvākā virzienā. Saskaņā ar vairākiem informācijas avotiem gaidāms inflācijas palēninājums un samazināšanās, paaugstinot mūsu finansiālo pārliecību. Cilvēki pielāgosies mainīgajai realitātei, iemācoties vairāk izvērtēt tēriņus. Tāpēc zīmoliem jākoncentrējas uz to, kā nodrošināt pieejamus produktus, jāinvestē ilgtspējā, kā arī jāveido uz veselīga un zaļāka vide.