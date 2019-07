Natalija Monkevičiene: Attīstība, pārmaiņas un cilvēks pirmajā vietā – biroju ēku tendences Latvijā

Nekustamo īpašumu tirgus ir pastāvīgi mainīga vide, jo pieprasījums rodas gan pēc jauniem dzīvokļiem un tirdzniecības telpām, gan biroju ēkām. Apskatot ikgadējo nekustamo īpašumu attīstības pārskatu*, dati liecina, ka Rīgā biroju ēku būvniecība norit nemitīgi. Vien aizvadītajā gadā Rīgā pabeigtas jaunas biroju telpas 24 900 m2 platībā, tādējādi gada beigās galvaspilsētā kopējā biroju platība sasniedza jau 793 400 m2. Savukārt turpmāko divu gadu laikā Rīgā plānots pabeigt vēl vienpadsmit jaunas biroju ēkas, piedāvājot nomniekiem vēl 140 000 m2 jaunu telpu viņu biznesiem.

Aktuāla tendence, kas iezīmējas biroju ēku pieprasījumā, ir augošais pieprasījums pēc A klases biroju ēkām. Nomnieki aizvien vairāk did priekšroku tieši A klases birojiem, izvēloties kvalitatīvākās ēkas savam biznesam un darbiniekiem. Par to liecina arī dati – šobrīd no visiem A klases birojiem Rīgā tikai 3% telpu ir brīvas. Tas liek sarosīties arī nekustamo īpašumu attīstītājiem, lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu augstas kvalitātes nomas platības, kas atbilst uzņēmēju prasībām pret kvalitatīvām un ilgtspējīgām telpām.

Darbinieks pirmajā vietā

Šobrīd neapšaubāmi sabiedrībā, tai skaitā uzņēmēju un uzņēmumu vadītāju vidū, par aktuāliem jautājumiem ir kļuvuši ilgtspēja, ekoloģija un darbinieku labklājība, un tas likumsakarīgi diktē tendences biroju ēku attīstībā. Ir krietni mainījušās nomnieku prasības pret ēkām kopumā – uzņēmumi dod priekšroku multifunkcionālām ēkām, kas nodrošina ne tikai biroja telpas, bet ļauj vienuviet saņemt dažādus pakalpojumus, iepirkties un arī dzīvot.

Kopstrādes telpu straujā izaugsme visās Baltijas valstīs atspoguļojas arī biroju telpās, jo uzņēmumi vēlas ērtas, viegli pielāgojamas telpas, vienlaicīgi nodrošinot saviem darbiniekiem gan vietu darbiem grupās un komandās, gan privātumu un klusumu brīžiem, kad jākoncentrējas darbam vienatnē. Visi iepriekš minētie faktori uzņēmumiem ir vitāli svarīgi, jo kvalitatīvas biroju telpas un draudzīgi darba apstākļi šobrīd kalpo par galveno trumpi jaunu darbinieku piesaistei, tāpēc darba devēji ir gatavi aizvien vairāk investēt augstvērtīgā darba vidē. Šo prasību izmaiņu rezultātā biroju ēku attīstītāji lielāku uzmanību sākuši pievērst ne tikai pašu telpu pielāgošanai, bet arī dažādu atbilstošu sertifikātu iegūšanai, kas apliecina ēku atbilstību nomnieku vēlmēm.

Priekšroka tiek dota ilgtspējai un labklājībai darba vietā

Vairums uzņēmuma vadītāju sāk aizvien augstāk novērtēt ilgtspējīgas un darbiniekiem draudzīgas biroju telpas. Šāda vide nodrošina labākus darba apstākļus darbiniekiem, kas savukārt palielina uzņēmuma kopējo produktivitāti.

Lai apliecinātu ēkas atbilstību ilgtspējas un labklājības standartiem, ēkām tiek piešķirti dažādi sertifikāti, kas to apliecina. Zaļās būvniecības sertifikāts LEED un ēku ilgtspējīgas būvniecības sertifikāts BREEAM ir pasaulē atpazīstamākie būvniecības sertifikāti, un tos ieguvušas arī daudzas biroju ēkas Baltijā, taču šobrīd aizvien lielāku atzinību pasaulē iegūst arī WELL sertifikāts. Tas, atšķirībā no citiem iepriekš minētajiem, par galveno prioritāti biroju telpās izvirza tieši tur strādājošo cilvēku labklājību.

Lai ēku sertificētu WELL standartam, mērķtiecīgs darbs vides izveidē jāuzsāk jau ēkas dizaina veidošanas mirklī, un tas turpinās vēl pusgadu pēc ēkas pabeigšanas, lai tiktu apstiprināts, ka telpas pilnībā atbilst WELL sertifikātam. Tā iegūšana apliecina to, ka ēka un telpas ir padarītas maksimāli draudzīgas darbiniekiem, pielāgotas cilvēka vajadzībām septiņos virzienos – gaisa, ūdens, gaismas un materiālu kvalitāte, akustisks un termāls komforts, kā arī vispārēja dzīves kvalitātes un veselības veicināšana. Sertifikāta iegūšanai prasības sniedzas pat tādās niansēs kā svaigu augļu pieejamība darbiniekiem un ieteikums izmantot kāpnes pie ieejas liftā veselības uzlabošanai, parādot to, cik ļoti ēka tiek pielāgota cilvēka labsajūtas veicināšanai. Tāpat WELL standartam atbilstošas biroja ēkas teritorijā darbiniekiem jābūt viegli pieejamai zaļajai zonai – kokiem vai citiem apstādījumiem, savukārt stāvvieta jāveido tā, lai tā būtu draudzīgāka velobraucējiem nevis automašīnām.

Pagaidām Baltijā nav nevienas ēkas, kas būtu ieguvusi WELL standartu, taču Rīga jau drīz varēs lepoties ar mūsdienīgāko un darbiniekiem draudzīgāko biroju ēku Baltijā. Zviedrijas nekustamo īpašumu attīstītājs "Eastnine" jau tuvāko gadu laikā izveidos pirmo WELL sertifikātu ieguvušo biroju ēku Baltijā "The Pine", kas atradīsies Krišjāņa Valdemāra ielā 62. Tā nodrošinās iespēju Rīgas un Latvijas uzņēmējiem būt pirmajiem Baltijā, kam būs iespēja strādāt darbinieku vēlmēm un vajadzībām maksimāli pielāgotā vidē, un, cerams, iedrošinās būvniekus un arhitektus aizvien vairāk pievērst uzmanību cilvēku labklājībai ēkās un telpās.

* http://www.ober-haus.lv/wp-content/uploads/2019/04/Ober-Haus-Market-Report-Baltic-States-2019.pdf