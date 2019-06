Olga Rudzika: Kāda ir jaunā luksus definīcija Latvijas ekskluzīvo īpašumu segmentā?

Nav noslēpums, ka ekskluzīvais segments mūsu nekustamā īpašuma tirgū veido salīdzinoši nelielu daļu jeb aptuveni 7% no kopējā tirgus vērtības. Un, lai gan to raksturojošās tendences publiski tiek analizētas visai reti, ir vērts tām pievērsties, jo tās atspoguļo vērtības un kvalitātes aspektus, kas ar laiku ietekmēs arī pārējos nekustamā īpašuma segmentus un noteiks – kas būs svarīgi ikvienam pircējam, neatkarīgi no pieejamās rocības.

Kopumā jāsaka, ka ekskluzīvā segmenta piedāvājums šobrīd krietni pārsniedz pieprasījumu. Tāpēc "premium" klases īpašumi, kas spēj izturēt konkurences cīņā par pircēju uzmanības piesaistīšanu demonstrē, cik zinoši un prasīgi ir cilvēki, kuru budžets mājokļa iegādei stipri pārsniedz vidējo pirkuma summu. Latvijas tirgū tā šobrīd turas robežās līdz 86 tūkstošiem eiro par 56-76 kvadrātmetru plašu īpašumu, kas visbiežāk tiek iegādāts tipveida projektā vai kādā no ekonomiskās klases jaunajiem projektiem.

Par kādiem īpašumiem Latvijā cilvēki gatavi tērēt summu, kas pārsniedz 3500 eiro par kvadrātmetru, pirkuma vērtībai bieži pārsniedzot 300 000 eiro un atsevišķos gadījumos sasniedzot (vai pat pārsniedzot) miljona eiro robežu? Vispirms jāņem vērā, ka pēdējo trīs gadu laikā būtiski mainījies pircēja profils, kas izvēlas iegādāties mājokli ekskluzīvajā segmentā. Ja pirms četriem gadiem tie pamatā bija pircēji no NVS valstīm, kas īpašumus iegādājās, lai iegūtu uzturēšanās atļauju bez īpaša nolūka tajā uzturēties pastāvīgi, tad tagad pircējs ir pārticis vietējais iedzīvotājs, kurš šo īpašumu iegādājas kā savu pastāvīgo dzīvesvietu, vai arī ārvalstnieks no Rietumvalstīm, kuram Latvijā ir uzņēmums vai cita veida biznesa saites, kas pieprasa regulāru klātbūtni. Tāpēc arī apgalvot, ka nerezidenti no Latvijas tirgus ir pavisam pazuduši būtu kļūdaini. Mainījies virziens, no kurienes tie nāk, un līdz ar to arī izvēlēto īpašumu profils.

Pircēji šodien ir zinoši un izvēlīgi, sagaida pirmklasīgu kvalitāti par atbilstošu cenu (bet – nepārmaksājot!). Arī pārtikušiem pircējiem mājokļa iegāde ir viens no lielākajiem pirkumiem dzīvē, tāpēc visbiežāk pirms izvēlētā īpašuma apskates pircēji jau veikuši savu izpētes darbu – labi pārzina tirgū esošo piedāvājumu, īpašumu stiprās un vājās puses. Turklāt jāuzteic arī pircēju spēja nekļūdīgi atpazīt un novērtēt kvalitāti, pievēršot uzmanību apdares materiāliem, to izcelsmei, ilgmūžībai un funkcionalitātei, gan ēkas interjerā, gan eksterjerā.

Ar atsevišķiem uzmanību piesaistošiem elementiem vai kliedzošu greznību vairs nepietiek. Jaunais luksus ir dabiski, kvalitatīvi, ilgtspējīgi apdares materiāli un risinājumi, kas apvienoti ar augsto tehnoloģiju sasniegumiem, nodrošinot maksimālu komfortu mājokļa iemītniekiem. Tā, piemēram, var būt ēka ar granīta, marmora vai koka apdares materiāliem un stiklojumu, ko vajadzības gadījumā iespējams no caurspīdīga "pārslēgt" uz necaurredzamu.

Tāpat ir par maz tikai ar teicamu atrašanās vietu. Līdzās tam tikpat būtiski pircējiem ir arī auto stāvvietu pieejamība (kas turklāt, vēlams, ir pazemē, neietekmējot apkārtējo vidi), apkārtnes attīstības perspektīva, apkārtējā infrastruktūra, kā arī dabas tuvums un gaisa, kā arī blakus esošā ūdens kvalitāte. Tā, piemēram, virkne īpašumu, kas sevi šobrīd dēvē par ekskluzīviem, jau tuvā nākotnē apkārtējās teritorijas attīstības plānu dēļ saviem iedzīvotājiem varēs piedāvāt vien skatu uz blakus ēkas sienu. Nerunājot par autostāvvietu nepieejamību vai gaisa kvalitāti centra mājokļos – nav noslēpums, ka lielai daļai šo namu iemītnieku ikdienā jācīnās ar melnu putekļu un sodrēju kārtu uz palodzēm, terasēs un citviet mājoklī. Tāpēc, lai gan no vienas puses īpašumu piedāvājums ekskluzīvajā segmentā ir liels, no otras puses, izvērtējot visus minētos kritērijus par tiešām ekskluzīviem tirgū šobrīd var dēvēt vien 4 līdz 5 projektus.

Kopumā ekskluzīvo īpašumu segments Latvijā rāda gan pircēju domāšanas, gan vērtību maiņu. Uzmanību piesaistošu greznību vai kliedzošus interjera risinājumus, kas bija aktuāli pirms dažiem gadiem, nomainījusi ēkas ilgtspēja, atsevišķu elementu un projekta kopējā kvalitāte, kā arī ilglaicīgs komforts. Izvēle kļuvusi inteliģentāka, izsvērtāka un domā par rītdienu balstīta. Ekskluzīvs īpašums vairs nav tikai statusa apliecināšanas veids – "jo lielāks un iespaidīgāks mājoklis, jo labāk" laiki ir garām. Šodien mājokļa iegādi ikvienā no segmentiem drīzāk diktē visai racionāli apsvērumi, ieguldījums tiek veikts domājot par nākotni, dzīvi ilgtermiņā un ar domu par vērtīgu mantojumu nākamajām paaudzēm.